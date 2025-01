In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Laat de toeristische massa eens achter je en steek het water over naar Amsterdam-Noord, waar het tempo trager ligt en er toch heel wat beweegt.

Polderlandschap

Hoewel er metro’s en bussen zijn, rijdt het openbaar vervoer aan deze kant van de stad iets minder frequent, al kun je makkelijk een fiets huren bij het station en die meenemen op de ferry. Je kunt ook cruisen met een elektrische scooter van Check, een deelplatform waar je via een app voertuigen vindt en kunt ontgrendelen, waar en wanneer het jou uitkomt. Ik probeer meteen zo’n voertuig uit en zoef door de straten.

Of je kunt er ook gewoon wandelen. Amsterdam-Noord is een heerlijke buurt om te voet te verkennen, van kade naar kade. Het water en de schepen zijn altijd vlakbij en vreemd genoeg is er ook veel natuur: bosjes, vogels, langs fietspaden… Is dit polderlandschap echt maar vijf minuten varen van het centrum? ‘In sommige hoekjes zou je nooit vermoeden dat je in Amsterdam bent’, zegt Tania Spaans van De VerbroederIJ, een café-restaurant met moestuin.

© Tim Stet Foto

‘Amsterdam-Noord is een bijzondere buurt. Enerzijds heb je hier nog steeds industrie,’ vertelt Tania, terwijl ze wijst naar een chemiefabriek, ‘anderzijds is er natuur en een gevoel van openheid.’ Vroeger werden hier schepen gebouwd, vandaag krijgen de oude loodsen en de buurt eromheen een tweede leven. Tussen de industriële panden ontdek je ineens een stadsstrand, compleet met picknickbanken, barbecue, flanerende locals en mensen die stiekem zwemmen. Volgens de wet mag het niet, maar misschien is Noord ook een tikkeltje minder officieel?

De overtocht is haast een poëtische overgang: bij het station is iedereen gehaast, aan de overkant heerst rust.

Een eyecatcher op de oever is het Eye Filmmuseum, een architecturaal ontwerp van het Oostenrijkse bureau Delugan Meissl. Het futuristische witte gebouw lijkt te zweven boven het water en vormt met zijn scherpe lijnen en zachte glans een iconisch silhouet tegen de skyline van Amsterdam-Noord. Ernaast verrijst de imposante A’DAM Lookout-toren, waar je op de twintigste verdieping een spectaculaire belevenis wacht: een panoramisch uitkijkplatform met de beroemde Over The Edge-schommel.

Metershoge kunstwerken staan monumentaal opgesteld in een oude scheepsloods bij STRAAT, museum voor streetart. © Tim Stet Foto

Voor de niet-waaghalzen: je kunt het uitkijkpunt ook bezoeken zonder schommelervaring. Tip: plan je bezoek bij zonsondergang, wanneer (met een beetje mooi weer) de hemel verandert in een schilderij van roze en oranje tinten, en de stad beneden oplicht met duizenden fonkelende lichtjes. Het uitzicht is memorabel, met een blik die reikt van de oude grachten tot aan het weidse Markermeer.

Het uitzicht bij Sir Adam is onbetaalbaar, de prijzen zijn dat gelukkig niet. © GF / Sir Adam

Onder de toren huist het funky Sir Adam Hotel. In de gezellige lobby van het stadshotel valt wel wat te beleven, met een photobooth, pool- en pingpongtafels, plus een restaurant. Op de eerste verdieping ontdek je nog meer verrassingen: verborgen hoekjes waar je wegdroomt met uitzicht over het IJ. Er ligt zelfs een platencollectie waar je vinyl mag lenen en meenemen naar je kamer als je hier verblijft. Je bent hier omringd door Amsterdam en tegelijk zit je in een cocon – meteen ook een goede omschrijving van de hele buurt.

Zweten met zicht

Het eigenzinnige DNA van Amsterdam-Noord vertaalt zich tevens in de eet- en drinkadresjes. De buurt barst van de leuke plekjes. Zoals FC Hyena, een boetiekcinema met klein restaurant. Je kijkt er film met een biolimonade of huisgemaakte taart en natuurwijnen. ‘FC’ staat voor filmclub en de muren zijn versierd met stickers van voetbalgoden. Bezoekers lezen de krant of proeven van de uitstekende kaart. ‘Schrijf maar dat we een cinema zijn met een goed restaurant!’ zegt de goedlachse programmator Mei-Ling Djoa. Ze draagt een fluobroek en is het perfecte uithangbord van de cinema. Er zijn maar twee zaaltjes en het is er geniaal gezellig.

© GF / FC hyena

Terwijl ik naar buiten wandel, komen er twee vrouwen met natte haren binnenwaaien. Ze komen uit een sauna met zicht op het water. Kuuma – Fins voor ‘heet’ – zet in de stad mobiele sauna’s neer op plaatsen waar je het niet zou verwachten. Aan de oevers van het IJ, bijvoorbeeld. Sauna’s zijn trouwens een dingetje in Amsterdam-Noord: ook bij Stretch & Fold kun je zweten with a view. Die sauna staat op een dakterras met zicht over de stad en heeft een hip cafeetje en een yogastudio.

Vroeger was Amsterdam-Noord een vergeten hoekje, nu is het een broedplaats van creativiteit en buurttrots.

In Noord vind je ook het enige streetartmuseum van Nederland, STRAAT. Het is een eerbetoon aan de rauwe creativiteit die altijd al in het DNA van de buurt zat. Gevestigd in een gigantische scheepsloods op de voormalige NDSM-werf, ademt deze plek geschiedenis. Amsterdam-Noord was jarenlang een speeltuin voor graffiti- en streetartkunstenaars. Binnen staan metershoge kunstwerken van gerenommeerde artiesten van over de hele wereld, zoals Dulk of Insane51. Vele daarvan werden ter plaatse gemaakt, op panelen die – met een beetje overdrijving – net zo groot zijn als de schepen die hier ooit werden gebouwd.

Ook buiten voel je nog steeds de ziel van de wijk. In de straten van Amsterdam-Noord is streetart nooit echt verdwenen. Wandel door de omgeving en je ziet hoe artiesten haar levendig houden, van subtiele tags tot gigantische murals.

Als je met buurtbewoners praat, zijn ze blij met hun buurt. Vroeger was Noord een vergeten hoekje, het afvoerputje van de stad. Noord was een afterthought, zegt iemand. Je moest er niet aan denken om hierheen te komen, laat staan hier te wonen. Nu is het een broedplaats van creativiteit en buurttrots. Criminaliteit en onveiligheid hebben plaatsgemaakt voor schone straten, strandtenten en deelplatforms met e-scooters. Maar toch, afgezien van de buurttrots zijn er ook zorgen. Projectontwikkelaars hebben hun oog laten vallen op het stadsdeel en er wordt in recordtempo gebouwd. In de buurt rond STRAAT verrijst de ene woontoren na de andere.

Restaurant Europa en Euro Pizza zijn gelieerd en staan gekend als twee foodtoppers. © GF / EUROPA

‘Het centrum is uitgezet’, zegt Rogier Klooster van Hotel De Goudfazant, dat gek genoeg geen hotel is, maar een restaurant. Enkele jaren geleden was hij een van de eersten om hier een loods om te vormen tot eetzaak. ‘Je zou het vooruitziendheid kunnen noemen, maar het was vooral de lage huurprijs die me over het water trok’, lacht de joviale uitbater van wat vandaag een legendarische plek is geworden. Rondom Hotel De Goudfazant clusteren nu meerdere eet- en drinkplekken en het valt op dat ze elkaar steunen. Ze raden elkaar aan als bezoektip én iedereen kent iedereen. Een dorpsgevoel in de stad, het bestaat nog. Je kunt alleen maar hopen dat de woontorens het niet verdringen. ‘De ontwikkelaars kopen de loodsen op, maar als je alle oude stenen vervangt door nieuwe, zuig je het leven uit de wijk.’

Voorlopig houdt het hart goed stand. ‘De buurt is enorm verweven’, zegt Tania Spaans van De VerbroederIJ, dat wordt gerund door buurtbewoners. ‘Wij zijn een plek waar wordt verbroederd aan het IJ’, legt ze lachend de naam uit. Op de agenda staan onder meer burenbingo of yoga, allemaal gratis. Ze toont een Facebookgroep met de naam ‘Vogelbuurinnen’. Daarin post een groep vrouwen elke dag wat ze kunnen weggeven.

Bij Kuuma kun je zweten met zicht op het water. © GF / EUROPA

‘We organiseren hier ook wekelijks een free food market, waar gezinnen in armoede gratis kunnen komen shoppen. Grote supermarktketens, of zelfs Rituals, geven ons overschotten die wij uitdelen. Ons motto hebben we geleend van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’

Wat te doen in Amsterdam-Noord

—Vervoer

Eurostar is een snelle en duurzame manier om van België naar Amsterdam Centraal te reizen (1 uur 23 minuten vanuit Antwerpen). Je komt aan in het stadscentrum.

Fietsen huur je in het Centraal Station bij MacBike Amsterdam.

Een e-scooter kun je huren via het deelplatform Check.

De ferry over het IJ richting Amsterdam-Noord vaart gratis, ongeveer elke vijf minuten.

—Eten & drinken

Euro pizza: Betere pizza dan de naam doet vermoeden. Wijnbar en pizzarestaurant in het hipste hoekje van het Hamerkwartier.

Cornerstore: Listening Bar met een goeie vinylcollectie en Aziatisch geïnspireerde menukaart.

Kometen: Ambachtelijke bakkerij met cafeetje en lunchbar om de hoek van het STRAAT-museum.

Hotel De Goudfazant: Geen hotel, wel een restaurant, in een oude loods.

Skate Café: Vraag de bewoners naar hun favoriete plek en Skate Café wordt haast altijd genoemd.

De VerbroederIJ: Buurtrestaurant met moestuin en in de zomer een terras op het strand.

Tula: New kid in town, voor koffie en Mexicaans gebak of cocktails. Tula is gelinkt aan tacofenomeen Coba.

Bbrood Buurtbakker: Biodynamische winkel die ook bakkers in Afrika opleidt.

—Sauna

Kuuma: Zweten met zicht op het water.

Stretch & Fold: Dakterras met bar, yoga en sauna.

Café De Ceuvel: Beachbar met sauna aan het water.

—Doen

STRAAT: Imposant streetartmuseum in een oude scheepshangar.

Eye: Nationaal filmmuseum, met vier filmzalen én uitkijkraam over het IJ.

A’DAM: Met uitkijkpunt op de bovenste verdieping en schommel Over The Edge voor durvers.

Vliegenbos: Oudste stadsbos van Amsterdam, met camping.

—Slapen

Sir Adam Hotel: Het soort hotel waar je platen mag lenen om op je kamer te spelen.

Bunk: Ho(s)tel in een voormalige kerk.

Bob W: Hotel met de feel van een eigen appartement.

Amsterdam bestaat 750 jaar en maakt van 2025 een feestjaar. Alle info op: amsterdam750.nl

