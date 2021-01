Meer dan vijftig regeringen scharen zich achter een ambitieus plan om 30 procent van het land- en zeeoppervlak tot beschermd gebied uit te roepen. De coalitie is gelanceerd op een top rond biodiversiteit in Parijs.

Zowel op land als op zee staat de natuur steeds meer onder druk door de mens. Om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen en cruciale ecosystemen te redden pleiten de Verenigde Naties om minstens 30 procent van de oppervlakte aan land en oceanen te beschermen tegen menselijke invloed.

One Planet

Op de One Planet milieutop in Parijs heeft een coalitie van vijftig landen uit zes continenten zich nu formeel achter die doelstelling geschaard. De coalitie zet haar schouders onder een wereldwijd akkoord om de ecosystemen te beschermen die essentieel zijn voor de menselijke gezondheid en economische veiligheid.

Frankrijk, Groot-Brittannië en Costa Rica zijn de voortrekkers van de zogenaamde High Ambition Coalition (HAC). De leden willen op de Conventie rond Biologische Diversiteit, later dit jaar in het Chinese Kunming, pleiten om ten minste 30 procent van het land en ten minste 30 procent van de oceaan te beschermen. Ook de Europese Unie heeft zich bij de coalitie aangesloten, naast individuele lidstaten als Nederland en Duitsland.

'We weten dat het onmogelijk is om de klimaatverandering aan te pakken zonder veel meer inspanningen om de natuur te beschermen en te herstellen', zegt de Britse onderminister voor Milieu Zac Goldsmith. 'We hebben een enorme kans op de Biodiversiteitsconferentie van dit jaar in China. Ik hoop dat onze gezamenlijke ambitie de wereldwijde achteruitgang kan stoppen van het milieu, zo essentieel voor het voortbestaan van onze planeet.'

Zowel op land als op zee staat de natuur steeds meer onder druk door de mens. Om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen en cruciale ecosystemen te redden pleiten de Verenigde Naties om minstens 30 procent van de oppervlakte aan land en oceanen te beschermen tegen menselijke invloed.Op de One Planet milieutop in Parijs heeft een coalitie van vijftig landen uit zes continenten zich nu formeel achter die doelstelling geschaard. De coalitie zet haar schouders onder een wereldwijd akkoord om de ecosystemen te beschermen die essentieel zijn voor de menselijke gezondheid en economische veiligheid.Frankrijk, Groot-Brittannië en Costa Rica zijn de voortrekkers van de zogenaamde High Ambition Coalition (HAC). De leden willen op de Conventie rond Biologische Diversiteit, later dit jaar in het Chinese Kunming, pleiten om ten minste 30 procent van het land en ten minste 30 procent van de oceaan te beschermen. Ook de Europese Unie heeft zich bij de coalitie aangesloten, naast individuele lidstaten als Nederland en Duitsland.'We weten dat het onmogelijk is om de klimaatverandering aan te pakken zonder veel meer inspanningen om de natuur te beschermen en te herstellen', zegt de Britse onderminister voor Milieu Zac Goldsmith. 'We hebben een enorme kans op de Biodiversiteitsconferentie van dit jaar in China. Ik hoop dat onze gezamenlijke ambitie de wereldwijde achteruitgang kan stoppen van het milieu, zo essentieel voor het voortbestaan van onze planeet.'