De Seychellen bakenen een gebied groter dan Duitsland af als zeereservaat. De stap is onderdeel van een akkoord rond schuldherschikking.

De eilandstaat bakent dertig procent van zijn nationale wateren af als beschermd gebied - goed voor 410.000 vierkante kilometer, een gebied vergelijkbaar met de oppervlakte van Duitsland. Van de beschermde gebieden gaat het in vijftien procent van de gevallen om zones met erg hoge biodiversiteit, waar elke extractieve activiteit verboden is. In de overige gebieden kunnen bedrijven die van groot economisch belang zijn blijven opereren, maar onder strenge voorwaarden.

Milieuverenigingen juichen de beslissing toe. 'De economie van de Seychellen is sterk afhankelijk van inkomsten uit toerisme, net als veel van haar buurlanden in Afrika', zegt Matt Brown van The Nature Conservancy's Africa. 'De COVID-19-crisis herinnert er sterk aan dat wanneer de dollars van het toerisme opdrogen, de gemeenschappen kwetsbaar worden, waardoor levens en bestaansmiddelen in gevaar komen.'

Verbonden met oceaan

De nieuwe maatregelen komen ten goede aan koraalriffen en de biodiversiteit in de regio, waaronder de unieke doejong (zeekoe), bultruggen, mantraroggen, haaien en bedreigde schildpadden. Ook economisch kunnen de gebieden veel opleveren, niet enkel voor het toerisme maar ook als plek waar commerciële vissoorten zoals de tonijn zich kunnen herstellen.

'De Seychellen zijn een oceanische staat en onze mensen zijn verbonden met de oceaan', zei President Danny Faure bij de aankondiging van de beslissing. 'Door deze grote gebieden te beschermen, beschermen we niet alleen ons mariene milieu, maar brengen we economische groei in evenwicht met de bescherming van de rijkdommen die de zee biedt. We realiseren ons dat we niet de enige eilandstaat zijn die met deze uitdagingen wordt geconfronteerd. We zijn trots op deze prestatie en hopen dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen.'

Voorbeeld

Uniek is dat dat beschermde gebieden onderdeel uitmaken van een akkoord rond schuldherschikking: in ruil voor een herfinanciering van schulden engageren de Seychellen zich om hun natuur te beschermen. De regering van de Seychellen kocht 21,6 miljoen dollar van haar staatsschuld terug met korting, met behulp van particuliere filantropische financiering en buitenlands vermogen dat was aangetrokken met hulp van The Nature Conservancy. De regering betaalt die leningen nu terug aan een lokale trust, die daarmee projecten rond natuurbescherming en klimaataanpassing financiert.

De organisatie hoopt dat het een voorbeeld kan zijn voor gelijkaardige projecten in andere landen. 'Gebruikmakend van wat we van de Seychellen hebben geleerd, hopen we dat we in staat zullen zijn om op te schalen en dit soort schuldenconversiewerk naar landen elders in de wereld te brengen', zegt Brown.

