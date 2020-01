Schutters aan boord van helikopters hebben in Australië meer dan vijfduizend in het wild levende dromedarissen gedood.

Schutters aan boord van helikopters hebben in Australië meer dan vijfduizend in het wild levende dromedarissen gedood. Ze willen daarmee het gevaar inperken dat deze dieren voor de lokale bevolking vormen in verband met de extreme droogte die er in het land heerst.

Plaatselijke gezagsdragers van de deelstaat Zuid-Australië zeggen dat 'extreem aanzienlijke' troepen dromedarissen op zoek naar water en voedsel meer en meer bewoonde zones naderden. Zij vormden een bedreiging voor de voorraden van dorpen, veroorzaakten schade en waren een gevaar voor automobilisten.

Het eiland kende in 2019 zijn warmste en droogste jaar ooit. Dit leidde niet alleen tot de dramatische bosbranden die in sommige gebieden nog steeds woeden, maar op veel plaatsen ook tot watertekorten.

Het afslachten in de door aboriginals bestuurde gebieden van de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) in het extreme noordwesten van de deelstaat duurde vijf dagen, zegt directeur-generaal Richard King van de APY-gebieden waar ongeveer 2.300 mensen wonen.

'Wij begrijpen de bezorgdheid van de voorvechters van de dierenzaak. Maar er is veel desinformatie over het werkelijke leven van de niet-endemische wilde dieren in één van de meest dorre en afgelegen plaatsen op de planeet', aldus King in zijn communiqué. Hij benadrukte dat zijn eerste opdracht als bestuurder erin bestaat de kostbare watervoooraden en het leven van iedereen te beschermen.

De directeur-generaal legde uit dat verzwakte dromedarissen dikwijls in waterputten verzeild raken en er zelfs sterven, waardoor de voor de bewoners en wilde dieren kostbare watervoorraden besmet raken.

De dromedaris heeft in de jaren 1840 door toedoen van de kolonisten zijn intrede gedaan in Australië. Ze werden, voordat er spoorwegen werden aangelegd, gebruikt voor het transport of exploratie.

Australië is waarschijnlijk het land met de grootste populatie van in het wild levende dromedarissen. Officiële schattingen gewagen van een miljoen dieren in de uitgestrekte woestijnen van het binnenland.

