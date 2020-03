Beren, poema's, eekhoorntjes, eenden, wasbeertjes... allemaal gebruiken ze een omgevallen boom om van de ene naar de andere kant van een riviertje te wandelen. Fotograaf Robert Bush sr. legde deze grappige stoet vast met een verborgen filmcamera.

Robert Bush sr. is een natuurliefhebber uit de Amerikaanse staat Pennsylvania. Rondom zijn huis in de bossen wemelt het van de dieren. Hij wil zijn liefde voor deze rijke dierenwereld delen met de hele wereld en plaatste daarom een verborgen camera bij een omgevallen boom. Hij laat de camera dag en nacht draaien en het resultaat is een bonte stoet van grote en kleinere dieren die de boomstam als brug gebruiken.

Hij monteerde de mooiste beelden van 2019 tot één video waarin je een grappige parade van beren, eekhoorntjes, wasbeertjes, eenden, lynxen en nog veel meer dieren ziet passeren.

Ook in 2018 maakte Robert Bush een compilatie:

Veel meer filmpjes van de bijzondere gebeurtenissen op de boomstam kan je vinden op de You Tube en Facebookpagina Bush's Pennsylvania Wildlife Camera van Robert Bush sr.

