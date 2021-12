Dertien wandeltochten maken dit jaar kans om uitgeroepen te worden tot de beste wandelroute van het jaar 2022 in Nederland, België en Luxemburg.

Om genomineerd te worden, moet een wandelroute nieuw of vernieuwd zijn en voldoen aan een aantal criteria zoals ondergrond, landschappelijke schoonheid, bewegwijzering, eventuele thematiek en de kwaliteit van de informatie op websites of in gidsen. De leden van de jury beoordelen iedere genomineerde route en testen ze uit. Zo kunnen ze een goede en gefundeerde mening vormen en op 19 februari tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent bekendmaken wie de winnaar is.

In willekeurige volgorde maken deze routes kans op de eervolle titel.

1. Netwerk van wandelroutes door het Grote Netewoud en de Kempense Netevallei in België. Genomineerd omdat ze zijn uitgebreid en omdat er twee nieuwe wandelkaarten over de gebieden zijn gepubliceerd.

2. Wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe in België. Deze netwerken van respectievelijk 300 en 120 kilometer lenen zich uitstekend voor 'slow travel'.

3. Dutch Mountain Trail in Nederland. Een honderd kilometer lange wandelroute die over de hoogste toppen van Zuid-Limburg loopt.

4. De Via Belgica is een bewegwijzerde route van in totaal 400 kilometer door België en Nederland die een oude Romeinse heirbaan volgt. De route loopt ook nog gedeeltelijk door Frankrijk - vanaf Boulogne-sur-Mer - en Duitsland - tot Keulen.

5. Grote Routepad GR17 Lesse et Lomme in België. Deze wandeling is 165 kilometer lang en loopt langs de Lesse en haar bijrivier de Lomme. Daarnaast zijn er tien suggesties voor rondwandelingen.

6. Streek Grote Routepad 123 GRP Wallonie picarde in België is een 259 kilometer lange wandeltocht door de provincie Henegouwen. De bijbehorende topogids is grondig vernieuwd.

7. Streek-LAW Biesbosch pad in Nederland. 600 jaar geleden stroomde een deel van Noord-Brabant onderwater na een hevige storm. Deze nieuwe wandelroute van in totaal 169 lang bestaat uit 12 etappes en volgt grotendeels de lijn tot waar destijds het water kwam.

8. Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek in Nederland. Het Kromme Rijnpad loopt over een oud jaagpad tussen de stad Utrecht en Wijk bij Duurstede. De 29 kilometer lange wandeling maakt deel uit van het 500 kilometer lange wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek en behoort tot de mooiste wandeltochten in de provincie Utrecht.

9. Interregionaal project Hondsrugpad-Hünenweg in Nederland en Duitsland. Deze nieuwe grensoverschrijdende wandelroute is 325 kilometer lang en loopt zowel door Nederland als Duitsland. De route begint en eindigt in het Nederlandse Groningen of Duitse Osnabrück en loopt onder andere langs de beroemde prehistorische hunebedden.

10. Ons Kloosterpad in Nederland. De nieuwe lange wandelroute 'Ons Kloosterpad' is 330 kilometer lang en bestaat uit 15 etappes van 16,5 tot 28 kilometer lang en loopt van het ene naar het andere bestaande of voormalige klooster in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

11. Grote Routepad GR412 Sentier des Terrils in België. Deze vernieuwde 307 kilometer lange route loopt langs de oude mijnterrils in Wallonië. De route loopt tussen Bernissart en Blegny-Mine en passeert de mijnen van de Borinage, Charleroi, Namen en Luik.

12. Edelherttrail in Nederland en Duitsland. Zoals de naam al aangeeft, staat in deze nieuwe 370 kilometer lange wandelroute het edelhert centraal. De wandeling loopt tussen de Nederlandse Veluwe en Monschau in de Eifel en volgt grotendeels het leefgebied van deze mooie dieren.

13. Oude Bondswandeling door Zuid-Limburg in Nederland. Deze 230 kilometer lange route voert je langs de mooiste plekjes in het zuiden van de Nederland provincie Limburg.

