Om ver te stappen hoef je niet per se ver te vliegen of te rijden. Een overzicht van de leukste langeafstandsroutes in eigen land, waarvan één op kindermaat.

West-Vlaanderen: een of meerdere dagen stappen langs de kust

Als je er deze zomer niet in slaagt een plekje te veroveren op het strand, kan je altijd de Belgische kust verkennen via een lange wandeling. De GR 5A brengt je van De Panne naar Wenduine. Dit is een ideale route om met kinderen te doen. Het is een meerdaagse tocht die je van kuststad naar kuststad leidt. De wandeling loopt langs de zee en het strand, met stukken door de duinen en natuurgebieden. Wordt het even te zwaar? Dan kan je eenvoudig de kusttram nemen om een stukje over te slaan. De route maakt deel uit van de GR 5 die vanuit Nederland helemaal naar Nice trekt.

Afstand: 58 km Vertrekpunt: De Panne of Wenduine. Afhankelijk van de afstand die je wil afleggen, kan je ook kiezen voor een andere kuststad. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Route: GR 5 Praktische info: trekkings.be Het strand van Nieuwpoort © Getty Images

Oost - Vlaanderen: dagtocht in het Dendergebied

Tijdens deze dagtocht verken je het gebied tussen Ninove en Geraardsbergen. De wandeling brengt je over de landelijke wegen van Ninove naar het Neigembos in Meerbeke. Het bos is een restant van het oude 'Kolenwoud' dat België beboste rond het einde van de Romeinse tijd. Onder meer het Zoniënwoud, het Hallerbos en het Kravaalbos maken er deel van uit. In de lente kleurt het bos paarsblauw door de talloze boshyacinten.

De wandeling die je hier maakt is pittig: de glooiende heuvels van de Dendervallei staan garant voor een dagje stevig stappen met prachtige vergezichten. Na een degelijke 16 kilometer kan je even genieten van een hapje of drankje in Taverne De Kroon. De laatste kilometers op het jaagpad langs de Dender zijn vlak. Net voorbij het stadspark van Ninove kom je terug bij je startpunt. Dit stukje van de GR 512 is zonder meer prachtig, maar vraagt wel om stevige wandelschoenen.

Een andere klassieke route in de omgeving is de tocht van Ninove naar Geraardsbergen met als hoogtepunten - neem dat maar letterlijk - de beklimming van de Bosberg, de Oudenberg en de Muur van Geraardsbergen met een hellingsgraad van 20 procent. Uitrusten met een mattetaartje op de markt is dan ook dubbel en dik verdiend na een tocht van 26 kilometer

Afstand: 24.53 km Vertrekpunt: Ninove, Meerbekeweg, parking aan de Begijnenbrug. Moeilijkheidsgraad: gemiddeld - uitdagend Route: GR 512 Meer info kan je vinden op groteroutepaden.be

Vlaams-Brabant: dagtocht doorheen Hagelandse wijnheuvels en natuurreservaten

Tijdens deze wandelroute waan je je in een verhaal van Rode Ridder. Het kasteel van Horst diende in de Rode Ridder-stripverhalen als de uitvalsbasis voor menig avontuur. Ook jouw wandelavontuur begint van dit punt. Je loopt doorheen het natuurgebied Wingevallei, het toeristisch centrum van het Hageland en langs verschillende wijngaarden en andere natuurgebieden tot nabij Aarschot. Vandaar wandel je terug zuidwaarts naar het Houwaartsgat langs authentieke kapelletjes om tenslotte terug uit te komen aan de prachtige waterburcht van Horst. Daar kan je in het oude Wagenhuis, dat omgebouwd is tot restaurant, terug op krachten komen. De dagtocht is 29.4 kilometer en gaat behoorlijk steil omhoog. Parking is voorzien nabij het kasteel in de Horststraat.

Afstand: 29.4 km Vertrekpunt: Peerse, Kasteel van Horst Moeilijkheidsgraad: uitdagend Praktische info: groteroutepaden.be

Limburg: meerdaagste tocht door Haspengouw

Deze route schopte het in 2016 tot wandelroute van het jaar. De meerdaagse tocht gaat van Sint-Truiden, langs Alken, Bilzen, Tongeren en terug naar Sint-Truiden. Het totale traject bedraagt 129 kilometer. Naast de hoofdroute heb je nog verschillende kortere lussen, in totaal goed voor 52 kilometer wandelplezier. Hoewel de streek bekendstaat om haar fruit, kan je evenveel genieten van beekvalleien, boerendorpjes, kastelen en monumentale hoeves. Je wandelt langs verscheidene plateaus vanwaar je een prachtig zicht hebt op het wijds landschap om je heen. In Haspengouw zijn sinds vorige zomer zeven bivakzones aangelegd waar het toegelaten is om te kamperen te midden van de natuur.

Afstand: 129.19 km Vertrekpunt: Kerkplein Kortessem, Limburg Moeilijkheidsgraad: gemiddeld - uitdagend Route: Streek- GR Haspengouw, GR 128, GR 564 Praktische info: visitlimburg.be

De bloesems in Hapsengouw © Getty Images

Luik: familiedagtocht rond het Kasteel van Franchimont

Dit is een ideale - en geen al te lange - wandeling om samen met het hele gezin te doen. De tocht leidt je doorheen de glooiende heuvels en dalen van de Ardennen door een typisch 'bocagelandschap' of heggenlandschap waarbij velden en weiden in percelen verdeeld worden door hagen, bomenrijen of kleine muurtjes. Her en der doorbreken boerderijen en gehuchtjes de lappendeken. Het kasteel van Franchimont is de kerst op de taart van deze wandeling. Het werd gebouwd in de 11e eeuw als een van de 12 verblijfplaatsen van de prins-bisschop van Luik. Tijdens de Franse Revolutie aan het einde van de 18e eeuw werd het volledig vernietigd. De ruïnes zijn echter nog steeds indrukwekkend en zeker het bezoeken waard.

Afstand: 12,7 km Vertrekpunt: Vesdre - Hoëgne - Helle et Haute Fagnes, parking aan het kasteel. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Route: RF Liège, GR 573 Praktische info: wandelingen.info

Namen: meerdaagse tocht tussen Samber en Maas

GR 125 is een grote wandeling in het gebied tussen Samber en Maas. Vertrek in het pittoreske stadje Walcourt op de Grand Place. Voor je vertrekt kan je altijd de mooie basiliek bezoeken. De tocht leidt door een golvend landschap met groene bossen. De kalkstenen in de Fondry des chiens nabij Chimay en Nismes zijn zeker ook aan te raden. Daarna kom je via nog meer bos in de vallei van Hermeton die uitmondt in de Maas. In Dinant kan je de machtige citadel en de abdij van Leffe bezoeken. Door de Maas verder te volgen wandel je verder richting Namen, waar je onderweg terug op de Samber botst. Je wandelt voorbij de abdij van Floreffe en naar Ham-sur-Sambre waar je weer door bos moet om uiteindelijk terug uit te komen in Walcourt.

Afstand: 262 km Moeilijkheidsgraad: gemiddeld Route: GR 125, GR 126 Praktische info: groteroutepaden.be

De Abdij van Leffe in Dinant © Getty Images

