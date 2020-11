Zeventien staptochten maken dit jaar kans op de titel 'Wandelroute van het jaar' in de Benelux.

Wandelen was al aan een opmars bezig, maar door de coronamaatregelen trekken we nog veel vaker de bossen in en de paden op. Al die wandelaars willen graag mooie wandelroutes die goed gemarkeerd zijn. De zeventien routes die de jury heeft geselecteerd voor de longlist zijn of nieuwe wandeltochten of ze zijn het afgelopen jaar ingrijpend vernieuwd. De winaars worden - als dat tegen die tijd mogelijk is - bekendgemaakt op 13 febuari 2021 op de Fiets en Wandelbeurs in Gent.

1. GR 561 Kempen - Maaspad

Deze wandelroute met een lengte van 221 kilometer behoort tot de groenste tochten in Vlaanderen. Het Kempen - Maaspad loopt tussen de Schaffense Poort in Diest en de Sint-Servaasbrug in Maastricht. Je loopt van het ene naar het andere natuurgebied en passeert heide, moerassen, vennen, rivieroevers, bossen en ziet oude watermolens en resten van het mijnwerkersverleden.

2. Krijtlandpad

Ook het Krijtlandpad wandel je niet in een dag. De bijna honderd kilometer lange route loopt door de heuvels van Nederlands Zuid-Limburg. In zes dagen loop je hoofdzakelijk over onverharde paden en moet je aardig wat hoogte overwinnen. De fraaie vergezichten, de holle wegen, mooie valleien, meanderende beekjes en kleine dorpjes maken deze wandeling tot een goede kanshebber.

3. Martin Luther King Vijfdaagse

Deze Vijfdaagse genoemd naar de Amerikaanse strijder voor burgerrechten Martin Luther King bestaat uit vijf wandelingen van elk 17 tot 20 kilometer. Ze starten en eindigen telkens in het naar hem genoemde Martin Luther Kingpark in Amsterdam en brengen je langs plaatsen die te maken hebben met het slavernijverleden van Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog.

4. Pad van de Vrijheid

Ook deze Pad van de Vrijheid wandelroute staat grotendeels in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 155 kilometer lange tocht - verdeeld in 13 etappes - begint en eindigt in Hotel de Wereld in Wageningen (Nederland). In hotel kwamen de Canadezen en Duitsers op 5 mei 1945 overeen dat de Duitsers zich zouden overgeven. In de wandelgids die bij de route hoort lees je alles over de gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog in deze omgeving plaatsvonden.

. © Getty Images

5. Pionierspad

Het Pionierspad is met 217 kilometer een flinke route. Je wandelt er elf dagen over. De route loopt door de Nederlandse Noordoostpolder en Flevopolders. Je komt door nieuwe natuurgebieden zoals het Waterloopbos, het rivierduingebied, het Oostvaardersveld, Knarbos en Horsterwold.

6. Randonnées en Boucle dans la province du Luxembourg

Deze zestien Randonnées en Boucle wandelroutes lopen door de Belgische provincie Luxembourg en variëren in lengte tussen de 10 en 25 kilometer, allemaal dagwandelingen dus. Je wandelt door al het moois dat de Ardennen te bieden hebben: dichte bossen, meanderende riviertjes, rotspartijen, weilanden, lieflijke valleien met her en der een dorpje.

7. RivierPark Maasvallei

Het RivierPark Maasvallei ligt aan beide zijden van de Grensmaas en loopt door Nederland en België. Je kan er kiezen uit een groot aantal kleinere wandelingen, maar je kan ook opteren voor de vernieuwde langeafstandsroute van 137 kilometer die voor 'de wandelroute van het jaar' is genomineerd.

8. Route des Vins

We blijven nog even in het zuiden van Nederlands Limburg met deze Route des Vins die, zoals de naam al laat uitschijnen, in het teken staat van wijn. De tocht bestaat uit vier thematische wandelroutes die in lengte variëren tussen de 8 en 12 kilometer en langs de heuvelachtige wijngaarden voeren.

9. Streek-GR Dijleland

Deze route in het Dijleland rond Leuven is onlangs uitgebreid van 167 naar 182 kilometer. Het is een combinatie van natuur en cultuur. Je begint in het historische centrum van Leuven en wandelt onder andere door natuurgebieden als de Doode Bemde, Grootbroek, het Zoniënwoud, het Rodebos, Mechels Broek en het Bertembos. Qua cultuur staan onder meer het Groot Begijnhof in Leuven, het Arenbergkasteel, het historische centrum van Mechelen en de oude Molen van Rotselaar op het programma.

10. Struinpad

De naam zegt het al: tijdens deze Struinroute wandel je buiten de gebaande paden en kies je je eigen weg. De route volgt de loop van de Waal tussen Millingen aan de Rijn en de Noordzee. De wandeling is ongeveer 200 kilometer lang: een tocht van zo'n twee weken.

11. Te voet met boswachter Ellen: Oude bondswandelweg van Nijmegen naar Plasmolen

Ellen Luijks is boswachter in het heuvelachtige Rijk van Nijmegen. Ze ontdekte dat een bijna 100 jaar oude en 53 kilometer lange wandelroute ook tegenwoordig nog prima te wandelen is.

. © Getty Images

12. Wandelnetwerk 'de Merode' Vlaams-Brabant

Wandelnetwerk 'de Merode' is maar liefst 700 kilometer lang en daarmee het grootste aaneengesloten wandelnetwerk in Vlaanderen. De route doorkruist de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

13. Wandelnetwerk Getevallei

Met een totale lengte van 510 kilometer is deze route door de Getevallei niet heel veel korter. De route omsluit dan ook de hele vallei met akkers en boomgaarden met fruitbomen tussen Tienen, Hoegaarden en Landen.

14. Wandelroute De Groote Peel

De Groote Peel is het kleinste nationale park in Nederland en ligt op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant. Vier nieuwe wandelroutes die niet langer zijn dan dertig kilometer laten je alle aspecten van dit hoogveengebied zien.

15. Westfriese Omringdijk

Anders dan je misschien zou denken, loopt de Westfriese Omringdijk wandelroute niet door Friesland, maar door Noord-Holland. De Westfriese Omringdijk is al stokoud en dateert uit ongeveer 1250. De dijk heeft de inwoners van het gebieden al eeuwen beschermd tegen het water van de toenmalige Zuiderzee. Deze nieuwe wandelroute volgt deze iconische dijk en brengt je door historische steden zoals Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, Alkmaar en Schagen.

16. Westhoektrails

En weer terug naar België met deze drie Westhoektrails: wandelingen door de Westhoek. Ze beginnen telkens op een ander punt dan waar ze eindigen, maar met het openbaar vervoer kom je gemakkelijk terug op je startpunt. De routes lopen door de mooie IJzervallei en variëren in lengte tussen 12 en 19 kilometer.

17. Zeeuwse Zwerftochten

Heerlijk rondstruinen door de Nederlandse provincie Zeeland: dat kan je met deze 17 nieuwe Zeeuwse Zwerftochten. De kortste is 12 kilometer lang, de langste 26. Je ziet alles wat Zeeland zo mooi maakt: de duinen, schorren, slikken, leuke dorpjes, oude stadjes en de kust.

