Uit drie wandelingen die de shortlist haalden is op de Fiets- en Wandelbeurs de mooiste wandeling in de Benelux gekozen.

De grensoverschrijdende Streek-GR Waas- en Reynaertland route mag zich een jaar lang de mooiste wandelroute in de Benelux noemen. De andere twee kandidaten waren het Gilbert van Schoonbekepad tussen Antwerpen en Veenendaal en het Nieuwe Waterliniepad in Nederland.

Lees ook: Dit is de beste fietsroute van 2020

Streek-Grote Route pad Waas- en Reynaertland © Martine Goossens

1.Streek-Grote Route pas Waas- en Reynaertland

Deze 175 kilometer lange route start in de Vlaamse stad Lokeren en loopt via Beveren in Oost-Vlaanderen naar de Nederlandse plaats Hulst in Zeeland. De route is onlangs helemaal vernieuwd en uitgebreid en loopt nu door veel meer natuurgebieden. De route is nu 73 kilometer langer doordat het traject tussen Lokeren en Temse eraan toegevoegd is en doordat bestaande trajecten zijn vergroot. Je kan de route in beide richtingen volgen. Er is ook een nieuwe wandelgids uitgegeven die 134 in plaats van 88 pagina's in de oude editie telt.

Gilbert van Schoonbekepad © GF

2. Gilbert van Schoonbekepad (De Wandelmaker)

Deze route is genoemd naar Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) die als stedenbouwkundige het gezicht van Antwerpen voor een groot deel bepaald heeft. Naar verluidt had hij toestemming van keizer Karel V gekregen om grondstoffen uit het Nederlandse Veenendaal te halen om zijn bouwplannen voor Antwerpen te verwezenlijken. Daarom werd in 2019 zowel in Antwerpen als in Veenendaal zijn vijfhonderdste geboortedag gevierd. Tegelijk werd het Gilbert van Schoonbekepad geopend: een afwisselende wandelroute die over 244 kilometer Antwerpen met Veenendaal verbindt. De route wordt niet met borden aangegeven, maar in een wandelgids die je via Wandelmaker.nl kan downloaden staat de route met behulp van kaartjes en achtergrondinformatie duidelijk beschreven.

Nieuw Waterliniepad © GF

3. Nieuw Waterliniepad

Het Nieuwe Waterliniepad is een 350 kilometer lange wandelroute langs twee voormalige verdedigingslinies: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandelingen ademen een en al geschiedenis en loodsen je door bestaand en toekomstig UNESCO werelderfgoed. Je bent voortdurend vlakbij de Randstad, maar wandelt toch continu door de mooie natuur. Onderweg passeer je 96 forten,zes vestingen en twee kastelen.

De grensoverschrijdende Streek-GR Waas- en Reynaertland route mag zich een jaar lang de mooiste wandelroute in de Benelux noemen. De andere twee kandidaten waren het Gilbert van Schoonbekepad tussen Antwerpen en Veenendaal en het Nieuwe Waterliniepad in Nederland.1.Streek-Grote Route pas Waas- en ReynaertlandDeze 175 kilometer lange route start in de Vlaamse stad Lokeren en loopt via Beveren in Oost-Vlaanderen naar de Nederlandse plaats Hulst in Zeeland. De route is onlangs helemaal vernieuwd en uitgebreid en loopt nu door veel meer natuurgebieden. De route is nu 73 kilometer langer doordat het traject tussen Lokeren en Temse eraan toegevoegd is en doordat bestaande trajecten zijn vergroot. Je kan de route in beide richtingen volgen. Er is ook een nieuwe wandelgids uitgegeven die 134 in plaats van 88 pagina's in de oude editie telt. 2. Gilbert van Schoonbekepad (De Wandelmaker)Deze route is genoemd naar Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) die als stedenbouwkundige het gezicht van Antwerpen voor een groot deel bepaald heeft. Naar verluidt had hij toestemming van keizer Karel V gekregen om grondstoffen uit het Nederlandse Veenendaal te halen om zijn bouwplannen voor Antwerpen te verwezenlijken. Daarom werd in 2019 zowel in Antwerpen als in Veenendaal zijn vijfhonderdste geboortedag gevierd. Tegelijk werd het Gilbert van Schoonbekepad geopend: een afwisselende wandelroute die over 244 kilometer Antwerpen met Veenendaal verbindt. De route wordt niet met borden aangegeven, maar in een wandelgids die je via Wandelmaker.nl kan downloaden staat de route met behulp van kaartjes en achtergrondinformatie duidelijk beschreven. 3. Nieuw WaterliniepadHet Nieuwe Waterliniepad is een 350 kilometer lange wandelroute langs twee voormalige verdedigingslinies: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandelingen ademen een en al geschiedenis en loodsen je door bestaand en toekomstig UNESCO werelderfgoed. Je bent voortdurend vlakbij de Randstad, maar wandelt toch continu door de mooie natuur. Onderweg passeer je 96 forten,zes vestingen en twee kastelen.