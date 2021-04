De 'Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei' in Belgisch en Nederlands Limburg is verkozen tot de Wandelroute van het Jaar 2021.

De winnaar werd bekend gemaakt op de Fiets en Wandelbeurs Online Experience. De beurs vond dit jaar, anders dan andere jaren, volledig online plaats. De andere wandelingen die kans maakten op de prijs waren het Wandelnetwerk 'de Merode' (België), Streekpad Westfriese Omringdijk (Nederland), Pad van de Vrijheid (Nederland) en de Oude Bondswandeling van Nijmegen naar Plasmolen en terug (Nederland).

De Lange Afstandswandeling in het RivierPark Maasvallei loopt op beide oevers van de Grensmaas in Nederland en België. De route werd in 2020 fors verlengd van 52 kilometer enkel op de Vlaamse oever tot een lusvormige route op beide oevers met een lengte van 137 kilometer. De grensoverschrijdende wandeltocht loopt tussen Maastricht en Maasbracht en verbindt elf gemeenten in het RivierPark Maasvallei met elkaar. Je wandelt door een prachtig landschap en leuke dorpjes zoals Kessenich, Oud-Rekem, Thorn en Stokkem. Je kan de volledige 137 kilometer afleggen of kortere trajecten eruit pikken.

Thorn © Getty Images

De jury prijst de aandacht voor natuurgebieden en het wandelen door weiden en graslanden. Ook zijn ze vol lof over de goede bewegwijzering in beide richtingen, het grensoverschrijdende karakter en de samenwerking tussen Nederland en België. Tenslotte ziet de jury de goede website, die het mogelijk maakt om stukjes van de Rivierpark wandeling te combineren met lokale wandelingen in België en Nederland en de goed gedocumenteerde kaartfolder als een pluspunt.

