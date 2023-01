Plastic paradijs: Seychellen krijgen vervuiling van over de hele wereld te slikken

De plasticvervuiling op de kusten van de idyllische Seychellen heeft vaak duizenden kilometers afgelegd, blijkt uit onderzoek.

De meeste stuks plastic die de Seychellen en andere eilanden in de westelijke Indische Oceaan vervuilen blijken duizenden kilometers verderop in zee terecht te zijn gekomen. Naast afval uit de visserijsector zijn de kusten nog vaker bezaaid met plastics uit India, Indonesië of Sri Lanka, landen die meer dan drieduizend kilometer verderop liggen.

De Universiteit van Oxford heeft een hogeresolutiemodel ontwikkeld dat de beweging van plastic afval in de wereldoceanen simuleert op basis van oceaanstromingen, de beweging van de golven en de wind. Zo kunnen ze de ophoping van plastic afval op 27 plaatsen in de Seychellen en enkele andere eilanden in de buurt voorspellen. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Marine Pollution Bulletin.

Sandalen en dopjes

De studie toont aan dat de meeste plasticvervuiling op en voor de kusten van de eilanden afkomstig is uit India en Sri Lanka (vooral middelgroot afval met een groot drijfvermogen zoals sandalen, plastic dopjes, flessen en kleine huishoudelijke voorwerpen).

Visserijmateriaal en bepaalde plastic flessen zijn dan weer vooral afkomstig van schepen die vissen in opdracht van Maleisië, Thailand en China.

Kleinere plastics zoals microplastics of pellets zijn vooral afkomstig van Oost-Afrika of de Seychellen zelf. Zij zouden zo’n lange tocht over de oceaan immers niet ‘overleven’ en al veel eerder gezonken zijn.

Plasticvervuiling vormt een bedreiging voor het milieu, voor de mariene ecosystemen, biodiversiteit en voor de mensen die van de oceaan afhankelijk zijn voor voedsel, toerisme en andere economische activiteiten. Plastic dat duizenden kilometers aflegt, kan ook bijdragen aan de verspreiding van invasieve soorten en ziekten, waarschuwen de onderzoekers nog. (IPS)