Oppervlakte bos per wereldburger met 60 procent gedaald

In de afgelopen zestig jaar is de oppervlakte aan bos per wereldburger met 60 procent verminderd. Dat blijkt uit Japans onderzoek.

Tussen 1960 en 2019 is de wereldwijde oppervlakte aan bos met 81,7 miljoen hectare gekrompen. Intussen is de wereldbevolking sterk gegroeid, waardoor de hoeveelheid bos per wereldburger nu met 60 procent gedaald is. In 1960 was er nog gemiddeld 1,4 hectare bos per mens beschikbaar, nu is dat nog amper 0,5 hectare.



Dat verlies bedreigt de toekomst van de biodiversiteit en heeft een impact op de mens, volgens een nieuwe studie in het tijdschrift Environmental Research Letters.

“Het voortdurende verlies en de degradatie van bossen tast de integriteit van bosecosystemen aan, waardoor hun vermogen om essentiële diensten te genereren en te leveren en de biodiversiteit in stand te houden, wordt verminderd”, stelt de studie. “Het heeft ook gevolgen voor de levens van minstens 1,6 miljard mensen wereldwijd, die voor verschillende doeleinden afhankelijk zijn van bossen.”



Volgens het onderzoek ging tussen 1960 en 2019 437,3 miljoen hectare bos verloren en kwam er 355 miljoen hectare bij. Maar opvallend is dat bosverliezen voornamelijk plaatsvonden in de lage-inkomenslanden in de tropen. De winst aan bos werd vooral in andere regio’s, met name rijke landen opgetekend.