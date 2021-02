Ontdek de 63 nationale parken in de Verenigde Staten

Wrangell St. Elias National Park in Alaska

Dit park in het zuidoosten van Alaska is niet alleen het grootste in de Verenigde Staten (groter dan Zwitserland), hier ligt ook de grootste verzameling gletsjers (150 in totaal) en negen van de zestien hoogste bergtoppen in de Verenigde Staten. Het park is genoemd naar de Mount Saint Elias, met 5489 meter de op één na hoogste bergtop in de Verenigde Staten, en de Mount Wrangell, een 4317 meter hoge vulkaan die in 1900 voor het laatst actief was. Hier leven landen, kariboes, beren, dall schapen (sneeuwschapen) en talloze andere dieren.

Zelfs voor Alaskaanse begrippen is Wrangell Saint Elias een gigantisch stuk wildernis, zeker als je bedenkt dat het over de Canadese grens doorloopt in Kluane National Park. In het begin van de negentiende eeuw werd hier goud gevonden en trokken heel wat gelukszoekers naar Alaska. De sporen daarvan vind je nog in verlaten mijnstadjes zoals Kennecott mines. Oude Athabascan nederzettingen vind je er ook, onder andere in Copper Center, Chitina, Gulkana, en Chistochina.

Oppervlakte: 33.682 vierkante kilometer

Opgericht in 1980