President Trump heeft in december zijn handtekening gezet voor de creatie van een nieuw nationaal park. Daarmee komt het aantal nationale parken in de VS op 62.

White Sands in New Mexico mag zich het 62e nationale park in de VS noemen. Sinds het gebied in 1933 door toenmalig president Herbert Hoover uitgeroepen werd tot National Monument genoot het al een beschermde status, maar nu krijgt het, dankzij de promotie tot nationaal park, een nog hogere bescherming en is het met zo'n twintig vierkante meter uitgebreid.

White Sands is een uniek gebied in de wereld: het is het grootste duinengebied gemaakt van glinsterende kleine kalkdeeltjes. Dit soort duinen zijn maar op een handjevol plaatsen in de wereld te vinden. Kalk lost immers op in water. De omstandigheden moeten precies juist zijn om het te behouden. En dat is in dit deel van New Mexico en het aangrenzende Mexico het geval.

White Sands is 710 vierkante kilometer groot en ligt in de Chihuahuan Desert, de grootste woestijn in de VS. En alhoewel er weinig neerslag valt, is het toch een vochtig gebied. Ingeklemd tussen de kalkduinen en de San Andres Mountains ligt bijvoorbeeld het Lucero meer. En net onder de kalklaag ligt een laag vocht dat er niet voor zorgt dat de kalkdeeltjes oplossen, maar ze wel als een soort plaksel op hun plaats houdt. In het aangrenzende, aan de andere kant van de Mexicaanse grens gelegen zusterpark Área de Protección de la Flora y Fauna Cuatrociénegas, is de vochtigheid beter zichtbaar. Er liggen verschillende moerassen, riviertjes, kleine meertjes en stroompjes.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof er weinig leven zit in de eindeloze witte vlakte, maar niets is minder waar. De variatie aan planten en dieren is er enorm groot. Er leven zo'n zeshonderd diersoorten waaronder zoogdieren zoals lynxen, vossen, dassen, coyotes en stekelvarkens, vogels zoals uilen, haviken, spotvogels, de grote renkoekoek en Arkansas koningstiran, een groot aantal slangen, hagedissen, schildpadden en nog kleinere diertjes die - als je goed kijkt - overal sporen achterlaten.

Er lopen vier wandelroutes door het park en ook al wordt het er in de zomer behoorlijk warm, je kan er zelfs dan op je blote voeten wandelen zonder te verbranden. Dat komt doordat kalk, anders dan zand, de warmte van het zonlicht niet opneemt, maar juist terugkaatst. In de zomer organiseren rangers geleide natuurwandelingen en activiteiten voor kinderen.

Kijk op voorhand wel even of het park geopend is. Rondom White Sands ligt een militaire basis en wanneer daar oefeningen plaatsvinden is het park uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

