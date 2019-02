In beeld: ontdek het nieuwste nationale park in de Verenigde Staten

Indiana Sand Dunes National Park is zojuist officieel het 61e nationale park in de VS geworden. Het is tegelijk het eerste nationale park in de staat Indiana. Het park bestrijkt een strook van zo'n veertig kilometer aan de oevers van Lake Michigan. Het 6100 hectare grote gebied is zeer gevarieerd met zandstranden, duinen, moerassen, bossen, meanderende riviertjes en zonnige prairies. Een bijzonder fenomeen is het zogenaamde 'singing sand': zand dat door de wind of doordat je eroverheen wandelt een soort zanggeluid laat horen.

De activiteiten die je er kan beoefenen zijn net zo gevarieerd. Je kan er zwemmen, wandelen, picknicken op het strand of in de duinen, fietsen, paardrijden, vogels kijken, een van de historische bezienswaardigheden bezoeken en in de winter lanflaufen.

Het nieuwe nationale park heeft een unieke plantenwereld met uitzonderlijk veel verschillende soorten. Er komen alleen al meer dan 1400 vaatplantensoorten voor. Dat komt doordat je hier een unieke combinatie vindt van arctische-, boreale- en woestijnplanten. Daarmee samenhangend telt het park ook een bijzonder rijke vogelwereld met zo'n 350 verschillende soorten waaronder Canadese ganzen, kalkoengieren, havikken, meeuwen en reigers. Andere dieren die je er kan tegenkomen zijn onder andere witstaartherten, rode vossen, eekhoorns, konijnen, buideratten....

Behalve natuur beschermt het nieuwe nationale park ook meer dan zestig historische monumenten. Enkele van de bekendste zijn Bailly Homestead, Florida Tropical House en Cellberg Farm.

Indiana Dunes zijn gemakkelijk te bereiken vanuit Chicago. Je rijdt er vanuit de stad in een uurtje naartoe.