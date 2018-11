Grand Canyon in de winter, nog mooier dan in de zomer

"No matter how far you have wandered hitherto, or how many famous gorges and valleys you have seen, this one, the Grand Canyon of the Colorados, will seem as novel to you, as unearthly in the color and grandeur and quantity of its architecture, as if you had found it after death, on some other star..." zei de beroemde natuurbeschermer en schrijver John Muir nadat hij de Grand Canyon had bezocht.

En wanneer er in de winter net een verse sneeuwlaag is gevallen, is deze magische plek zo mogelijk nog mooier dan in de zomer. De laaghangende zon en de sneeuw die dieper de canyon in langzamerhand verdwijnt laat het volledige kleurenpalet van rood, bruin, geel, goud, wit, oranje pas echt tot zijn recht komen.

Winterse activiteiten

Theodore Roosevelt zei al over de Grand Canyon: "In the Grand Canyon, Arizona has a natural wonder which is in kind absolutely unparalleled throughout the rest of the world." Maar liefst vijf miljoen toeristen per jaar bezoeken dit unieke natuurwonder. Het overgrote deel van die toeristenstroom reist er in de zomer heen. En alhoewel je ook in de winter de Canyon niet alleen voor jezelf hebt, hoef je er niet in de file te lopen.

Anders dan in veel andere nationale parken in de VS, blijven alle faciliteiten de hele winter geopend: de hotels, lodges, restaurants, musea en visitor centers en zelfs een paar campings. Ook wandelen of rijden op een muilezel naar de bodem blijft mogelijk in de winter. In de zomer moet je al maanden van tevoren een 'backcountry permit' aanvragen om op de bodem te overnachten op een van de campings of in de Phantom Ranch - en zelfs dan moet je geluk hebben om een plekje te veroveren - in de winter kan je zo'n vergunning een paar dagen op voorhand of zelfs op dezelfde dag verkrijgen. Het is overigens geen optie om in 1 dag naar de Colorado River en weer terug te wandelen: de afstand is te ver (ongeveer 25 kilometer heen en terug) en het hoogteverschil van meer dan 1300 meter te groot.

Ook voor bezoekers die niet van plan zijn in de canyon af te dalen valt er in de winter genoeg te doen. Enkele suggesties:

- Met de eigen wagen of met de gratis shuttle bus langs de Rim rijden en onderweg bij de verschillende uitkijkpunten uitstappen om van het uitzicht te genieten.

- Een wandeling langs de Rim maken of een stuk van de Bright Angel Trail of South Kaibab Trail in de Canyon wandelen. Het zicht op de Grand Canyon verandert voortdurend naarmate je verder naar beneden wandelt.

- In het Yavapai Geology Center alles te weten komen over het onstaan van de Grand Canyon en de geschiedenis van de inwoners.

- De film A Trail of Wonder bekijken in het Visitor Center.

- De Kolb Studio bij het begin van de Bright Angel Trail (het populairste pad naar de bodem van de canyon) bekijken. In dit Victoriaanse huis aan de rand van de Grand Canyon woonde de gebroeders Kolb die een pionierende rol in de fotografie speelden. Je kan er hun werk bewonderen.

- De Trail of Time, een 2 kilometer lang pad tussen het Yavapai Geology Center en het Verkamps Visitor Center, wandelen. Onderweg leer je aan de hand van stukjes steen uit iedere laag over de geologie van de Canyon.

- Het bijwonen van een rangerprogramma waar je onder leiding van een ranger een wandeling maakt. Hij of zij vertelt onderweg over de dieren, de geschiedenis, geologie.....

- Leuk voor de kinderen: een gratis junior ranger boekje vragen. In deze boekjes staan allerlei leuke en leerzame opdrachten. Wanneer ze de vragen beantwoord hebben laten ze het aan een ranger zien waarna ze een belofte af moeten leggen om de natuur te beschermen. De moeite wordt beloond met een oorkonde en junior ranger badge.

- Kijken naar de zonsopgang of zonsondergang.

Noord, zuid of west?

De North Rim ligt hoger dan de South Rim waardoor deze kant in de winter altijd bedekt zit onder een dik pak sneeuw. Daarom is deze ingang in de winter gesloten. De twee ingangen in het zuiden en die in het westen zijn wel geopend in de winter, maar er is een groot verschil. De South Rim - aan de kant van Flagstaff - valt onder het beheer van de National Park Service. Voor de toegang tot de Canyon betaalt u daar 30 dollar per auto per week en het is gratis wanneer u beschikt over de America is Beautiful parkpas.

De westelijke ingang in de buurt van Las Vegas ligt in het Hualapai reservaat. Een bezoek aan die kant is een stuk prijziger, maar je krijgt er dan ook een aantal bijzondere extra's waaronder een wandeling over de Skywalk, het uitkijkplatform met een glazen bodem boven de Grand Canyon. Voor ongeveer 80 dollar per persoon maak je onder andere een tocht per shuttlebus langs de belangrijkste uitkijkpunten en oude rotswoningen, krijg je een maaltijd en kan je optredens van leden van de Hualapai en andere stammen bijwonen. Wanneer je een bezoek in de winter plant informeer je best even of de Skywalk geopend is want wanneer de weersomstandigheden daarom vragen worden er geen bezoekers toegelaten op het platform.

Overnachten

In de zuidelijke kant van de Grand Canyon liggen verschillende lodges die in prijs varieren van 94 tot 464 dollar. De Phantom Lodge is de enige die op de bodem van de Canyon ligt. Je kan daar overnachten in slaapzalen of in cabins. Kamperen kan op de Mather Campground, in de Trailer Village of op de bodem van de Canyon op de Indian Campground en Bright Angel Campground. Net buiten de ingang in Tusayan zijn acht hotels en een camping te vinden. Ook vanuit Williams, Flagstaff (beide geleden langs de Route 66) of Sedona is een dagtrip naar de Grand Canyon perfect mogelijk.

Tip: op een half uurtje rijden ten oosten van de South Rim ligt Cameron Trading Post, een hotel, restaurant en winkel met Native American kunst gevestigd in een historische handelspost uit 1916 gelegen middenin het Navajo reservaat. Je kan daar tegen een schappelijke prijs overnachten en proeven van de authentieke Navajo taco. De kamers liggen rond een prachtige tropische tuin met fonteinen, beelden en fijne plekjes om te zitten.

Hoe zit het met het weer?

De rand van de Grand Canyon ligt op een hoogte van zo'n 2000 meter en de winters kunnen er behoorlijk koud worden, zeker omdat je aan de rand in de volle wind staat. Warme kleding is dan ook aangeraden. Ook komen er sneeuwstormen voor, maar die duren zelden langer dan een dag. Zo'n sneeuwbui wordt vaak gevolgd door koude en zonnige dagen met een staalblauwe lucht. Wanneer je de Grand Canyon in de winter wil bezoeken is het verstandig wat meer tijd uit te trekken voor je bezoek zodat je door een sneeuwstorm de Canyon niet over moet slaan.

De wegen naar en in het park worden snel schoongeveegd. Tijdens een sneeuwstorm ga je beter niet de weg op, maar meteen daarna is het rijden weer veilig. Op de website van de National Park Service kan je de actuele informatie over de toestand op de wegen vinden.

Rijd je liever niet zelf, dan is de Grand Canyon ook te bereiken met de bus vanuit Phoenix, Flagstaff, Sedona en Las Vegas of met de historische stoomtrein vanuit Williams. (MS)