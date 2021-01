De VS heeft er een nieuw nationaal park bij

Anders dan de naam doet vermoeden is de New River alles behalve nieuw. De rivier is zelfs een van de oudste in de wereld. De New River slingert zich door dit prachtige deel van de Appelachen en heeft zo een diepe kloof gevormd. Het hoogteverschil tussen de rivier en het plateau erboven bedraagt zo'n 300 meter.

Dat het gebied zich nu nationaal park mag noemen is te danken aan het 'covid relief package' dat president Trump op 29 december 2020 ondertekende. De creatie van dit nieuwe nationale park is daar een onderdeel van. De toeristische diensten in West Virginia hopen dat het park dankzij de status als nationaal park twintig procent meer toeristen per jaar zal trekken.

Volgens Joe Manchin, senator van West Virignia, is de New River Gorge een van de meest geliefde recreatiegebieden en toeristische attracties in de staat. Je kan er raften, wandelen, mountainbiken, klimmen, vissen en andere outdoorsporten beoefenen.

Het nationale park zal in twee stukken verdeeld worden. In het ene deel vind je het voormalig mijnstadje Thurmond en de beroemde New River Gorge Bridge, de op twee na hoogste brug in de VS. Je kan er alle mogelijke sporten beoefenen of gewoon van de schoonheid van het landschap genieten. Zeker in de herfst is het de moeite waard om het te bezoeken. De Appelachen staan immers bekend om de schitterende herfstkleuren.

Het andere deel wordt beschermd als een natuurreservaat waar wel vissen en jagen toegestaan zal zijn. Dat mag dan weer niet in het andere stuk van het park.

New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images .







New River Gorge © Getty Images New River Gorge Bridge







New River Gorge © Getty Images Glade Creek Mill







New River Gorge © Getty Images Nuttallburg







New River Gorge © Getty Images Sandstone Waterfall







New River Gorge © Getty Images Thurmond