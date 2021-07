De strijd voor het milieu is alleen al om economische redenen de moeite, zegt de Wereldbank in een nieuw rapport. Niet ingrijpen om ecosystemen te beschermen zou de wereldeconomie jaarlijks 2.700 miljard dollar kosten tegen 2030.

In het rapport berekent de Wereldbank het belang van de voordelen die gezonde ecosystemen bieden voor de wereldeconomie, zoals bestuiving en voorziening van voedsel en andere hulpbronnen zoals hout. Als ecosystemen verder worden beschadigd, zal dat harde economische gevolgen hebben. Voor 51 landen, met een gezamenlijke bevolking van 1,6 miljard mensen, betekent het zelfs een economische krimp met 10 tot 20 procent.

Slimme herstelplannen

Volgens het rapport zouden economieën in Afrika en Azië het sterkst te lijden hebben, met een economische krimp tussen 6,5 en 9,7 procent. De landen zijn vaak sterk afhankelijk van natuurlijke bestuiving van hun gewassen en van bosproducten.

'De bescherming van de natuur en het in stand houden van haar diensten zijn van cruciaal belang voor economische groei', zegt David Malpass, voorzitter van de Wereldbankgroep. 'Natuurslim beleid, hervormingen van onder meer landbouwsubsidies en investeringen in landbouwinnovatie verbeteren de biodiversiteit en de economische prestaties. Nu landen proberen te herstellen van de covid-19-pandemie, is het belangrijk dat de economische heropleving ook de natuur ten goede komt.'

De Wereldbank ziet dus geen tegenstelling tussen milieu en economie, maar spreekt net van een win-win, zeker voor ontwikkelingslanden.

Top in China

De studie komt op een belangrijke moment: binnenkort komen landen samen in het Chinese Kunming voor een wereldtop rond biodiversiteit. Die wordt als een cruciale kans gezien voor een internationaal verdrag rond milieubescherming, waar 30 procent van het aardoppervlak beschermd zou worden.

Volgens het rapport zouden de voordelen van zo'n bescherming voor de wereldeconomie de kost bijna volledig compenseren. En dat zonder rekening te houden met de andere voordelen op langere termijn, onder meer voor de strijd tegen de klimaatverandering.

