De mysterieuze metalen zuil die een tiental dagen geleden bij toeval was ontdekt in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah, is op al even mysterieuze wijze weer verdwenen. Dat heeft het agentschap dat het land beheert, bekendgemaakt. Het heeft het alvast niet zelf weggehaald.

'We hebben geloofwaardige meldingen gekregen dat de illegaal geplaatste structuur, ook wel 'monoliet' genoemd, door een onbekende partij is verwijderd', aldus het Bureau of Land Management van Utah. De zuil werd beschouwd als privaat eigendom en werd bijgevolg niet door het agentschap zelf verwijderd, voegt het nog toe.

De driehoekige zuil, meer dan 3,5 meter hoog, werd op 18 november bij toeval ontdekt door ambtenaren van het departement Openbare Veiligheid die vanuit de lucht op zoek waren naar wilde schapen. Zij speculeerden dat de zuil misschien was achtergelaten door een kunstenaar of buitenaardse wezens.

De exacte locatie van de zuil werd geheimgehouden, maar al snel verschenen de eerste nieuwsgierigen ter plaatse. De zuil zou op vrijdag 27 november in de avond weggehaald zijn.

