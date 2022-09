Meer dan 30.000 branden op een maand tijd in Amazone

Het Braziliaanse Amazonewoud heeft de schadelijkste augustusmaand sinds 2010 achter de rug. De satellieten van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) hebben de voorbije maand 33.116 brandhaarden vastgesteld, ten opzichte van 28.060 een jaar eerder.

In vergelijking met augustus 2021 is het aantal bosbranden in het Braziliaanse regenwoud met achttien procent toegenomen, blijkt uit officiële cijfers die donderdag zijn vrijgegeven. Alleen al op 22 augustus werden 3.348 brandhaarden opgespoord. Dat is het hoogste aantal brandhaarden per dag sinds 2007. Het zijn ook drie keer meer brandhaarden dan op 10 augustus 2019 woedden, de zogenaamde “dag van het vuur”. In de eerste acht maanden van het jaar stelde het INPE in totaal 46.022 branden vast, een toename van zestien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Sinds president Jair Bolsonaro in Brazilië aan de macht kwam in 2019, worden in de augustusmaanden, die traditioneel zeer droog zijn, steeds slechtere cijfers opgetekend. Toen begon zijn regering met het ontmantelen van federale milieubeschermingssystemen, klinkt het vrijdag bij WWF.

Altijd aangestoken

“De Amazone is een vochtig tropisch bos en, in tegenstelling tot wat er in andere biomen gebeurt, maakt vuur geen deel uit van zijn natuurlijke cyclus. Daarom ontstaan branden niet van nature in het bioom en wordt het optreden ervan altijd geassocieerd met menselijk handelen – vooral ontbossing en bosdegradatie”, zegt Mariana Napolitano, hoofd wetenschap bij WWF-Brazilië.

“We mogen deze dramatische cijfers niet langer negeren”, zegt ook Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België. “De branden vernietigen de belangrijkste long van onze planeet en maken van het Amazonewoud stilaan een netto-uitstoter van CO2, wat één van de gevreesde omslagpunten is in de klimaatverandering. Bovendien zijn de branden vernietigend voor de biodiversiteit die nodig is om de bossen gezond te houden.”