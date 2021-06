In beeld: plaatsen waar spectaculaire aantallen vogels bij elkaar komen

Cape May in New Jersey in de VS: het smalle schiereiland Cape May behoort tot de beste plaatsen in de wereld om vogels te kijken volgens National Geographic. Het hele jaar door kan je er uitstekend vogels observeren, maar het hoogtepunt ligt in de herfst. Zeker 200 soorten vogels kan je er dan waarnemen: verschillende soorten sterns zoals de lachstern, Dougall stern en grote stern, roofvogels als de Amerikaanse sperwer, Amerikaanse blauwe kiekendief, smelleken en slechtvalk en duizenden zangvogels.

(Op de foto: Amerikaanse zaagbekken)