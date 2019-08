Vogelspotten als zelfzorg: hoe rustgevend is 'birding' nu echt?

Is vogelspotten de ultieme manier om tot rust te komen in hoofd en lichaam? Wij namen de proef op de som en trokken naar het vogelparadijs bij uitstek: het Zwin in Knokke.

© Frederik Buyckx

De tijd dat vogelspotten alleen een bezigheid was voor oude mannen met kaki jassen, ligt definitief achter ons. Instagrampagina's en podcasts vertellen met gevleugelde woorden over de wondere wereld van ' birding', de telwebsite waarnemingen.be ziet elk jaar het aantal observaties stijgen, en steeds meer (jonge) vogelspotters trekken, gewapend met een verrekijker, de natuur in. Het fenomeen kreeg zelfs de term ' hipster birding' toebedeeld. Het interessantste getwitter lijken we niet langer online te zoeken.

...

