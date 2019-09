Tientallen tijgers werden eerder gered uit een Thaise tempel waar ze werden mishandeld. Nu is meer dan de helft 147 van de geredde dieren overleden.

De Wat Pa Luang Ta Bua Yansampanno-tempel in Kanchanaburi (ook wel tijgertempel genoemd), op 120 kilometer ten westen van de Thaise hoofdstad Bangkok, was tot 2015 een populaire toeristische attractie. Ze konden zich laten fotograferen met een van de bijna 150 tijgers.

Dierenactivisten hadden al lang kritiek op de manier waarop de monniken de tijgers behandelden. Bovendien hadden de monniken geen vergunning voor het houden van tijgers. De Thaise autoriteiten doorzochten de tempel en namen de tijgers in beslag. Ze troffen verder 40 dode tijgerbaby's, een dode beer en de hoorns van verschillende dieren in de diepvries aan. Ze waren waarschijnlijk bewaard om verkocht te worden op de zwarte markt in China en Vietnam waar sommige mensen geloven dat deze lichaamsdelen een geneeskrachtige werking hebben.

Tijgertempel © Reuters

De levende tijgers kregen een nieuw onderkomen in twee boerderijen in de provincie Ratchaburi. Ondertussen zijn 86 van de 147 geredde tijgers overleden. 'Het is mogelijk dat hun dood verband houdt met inteelt, er zijn genetische afwijkingen aangetroffen die hun lichaam en immuunsysteem aantasten,' zegt Pattarapol Maneeon, een ambtenaar in het nationale park uit Thailand. Veel tijgers hadden een verlamde tong, ademhalingsproblemen en een totaal gebrek aan eetlust: een fatale combinatie.

Tijgertempel © Reuters

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit de doodsoorzaak is. Edwin Wiel, oprichter van de Wildlife Friends Foundation Thailand, is helaas niet verbaasd over het drama. Hij had de autoriteiten al op voorhand gewaarschuwd dat het niet mogelijk is om tegelijk voor zoveel tijgers te moeten zorgen. De jonge en volwassen tijgers hadden gescheiden en gesteriliseerd moeten worden. In plaats daarvan werden ze in veel te kleine kooien ondergebracht waardoor ziektes zich gemakkelijk konden verspreiden.

Tijgertempel © Reuters

Thailand trekt jaarlijks miljoenen toeristen die de mooie natuur intrekken. Maar dat gaat vaak ten koste van de dieren. Toeristen kunnen op olifanten rijden, spelen met makaken, selfies maken met tijgers, zwemmen met dolfijnen. Wat leuk lijkt voor toeristen is een zware beproeving voor de dieren. Ze worden vaak mishandeld, vastgeketend en slecht verzorgd.