De Chelonoidis Phantasticus, een type reuzenschildpad waarvan wetenschappers dachten dat ze al meer dan honderd jaar uitgestorven was, blijkt dan toch nog op onze aarde rond te zwerven. Meer bepaald op Fernandina, één van de Galapagoseilanden.

Daar werd twee jaar geleden een vrouwelijk exemplaar gevonden en nu blijkt uit een analyse van het DNA aan de Amerikaanse Yale-universiteit dat het wel degelijk om de uitgestorven gewaande soort gaat. Dat meldt het Ecuadoraanse ministerie van Milieu.

Het dier werd in februari 2019 aangetroffen op het eiland Fernandina. De schildpad, die meer dan twintig kg weegt, zat verstopt tussen vegetatie die groeit tussen de versteende lava van de vulkaan La Cumbre, een van de meest actieve van de planeet. In het najaar wordt een expeditie opgezet om op het eiland te gaan zoeken naar andere exemplaren van de soort.

