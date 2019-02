Uitgestorven gewaande schildpad op Galapagoseiland ontdekt

Een expeditie van natuurbeschermers en de autoriteiten van het natuurreservaat ontdekten een vrouwelijke schildpad van de ondersoort Chelonoidis nigra phantasticus, twitterde de minister van Milieu van Ecuador, Marcelo Mata. De minister publiceerde foto's van het exemplaar.

De schildpad wordt ook Fernandina-reuzenschildpad genoemd omdat ze enkel op dit eiland voorkomt. De laatste keer dat een dier van deze soort gezien werd, was in 1906. Omdat de schildpad daarna geen teken van leven meer gaf, werd gevreesd dat deze reuzenschildpad uitgestorven was.

NOTICIA MUNDIAL | En la isla Fernandina - #Galápagos, la expedición liderada por @parquegalapagos y @SaveGalapagos, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga Chelonoidis Phantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. pic.twitter.com/51HbqWcwMG — Marcelo Mata (@Marcelo_MataG) February 19, 2019

Wetenschappers gingen ervan uit dat de ondersoort verdwenen was door een vulkaanuitbarsting. Door enkele vondsten van uitwerpselen, sporen van beten en poten, en onbevestigde waarnemingen vermoedde de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN dat er misschien toch nog enkele Fernandina-reuzenschildpadden rondliepen.

Op de Galapagoseilanden leven meer dan tien ondersoorten van schildpadden, vaak slechts op één van de eilanden van de archipel, die sinds 1979 tot het wereldnatuurerfgoed van Unesco behoort. Op de afgelegen Galápagoseilanden voor de kust van Ecuador ontwikkelde zich een heel bijzonde

re flora en fauna. Onder de soorten die er voorkomen, zijn ook zeeleguanen, galapagoslandleguanen en darwinvinken. Charles Darwin bezocht de eilanden in 1835. Veel van zijn denkwerk over het ontstaan van de soorten kwam daar vandaan.