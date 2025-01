Aan tafel bij Bloesem in Borgerhout: ‘Dit restaurant speelt vanaf dag één op het hoogste niveau’

Sinds enkele weken vind je in Borgerhout Bloesem, het langverwachte project van Brend Geudens en Nebo Schamp. De twee stonden tot voor kort zij aan zij in de keuken van de modernistische villa van Willem Hiele, maar besloten dat het tijd was om onder eigen vlag te varen. De twee bouwden de benedenverdieping van Geudens’ huis om tot een intiem restaurant.

Gelukkig staat de gastvrouw en partner van chef Geudens, Deborah Van Haute-Bloemen – what’s in a name – ons op te wachten, want uit vrijwel niets valt op te maken dat er achter deze gevel een restaurant schuilgaat. Ze begeleidt ons door de gang waar achter een gordijn een nieuwe wereld open lijkt te gaan. De open keuken, met eromheen de toog waar we plaatsnemen, doet bijna Japans aan.

We gaan van start met een glas champagne van hoge kwaliteit dat op de koop toe nog wordt aangevuld. Daarbij de handleiding voor de rest van de avond: een culinaire tocht van vijftien gangen waarbij de keuken gidst en stuurt. De eerste meters van die wandeling beginnen met een kleine misstap: een oester met ajoblanco van walnoot is bitter en heeft een onaangenaam mondgevoel. Niet ideaal als eerste indruk, maar snel vergeten, want wat volgt is een opeenvolging van nagenoeg perfect uitgevoerde hapjes en gerechten die ons verbazen, en vooral heel erg smaken.

Een eigerecht met sabayon van sherry en aardpeer, rauwe coquille met praliné van pompoenpit, gebakken coquille met mosselsap en lindekappers zijn enkele hoogtepunten van het begin van de maaltijd. Ook de uitsluitend natuurlijke wijnen zijn zorgvuldig gekozen en vertonen geen fouten. Kan dit niveau worden aangehouden, vragen we ons af.

Een yakitori van groene kool en lente-ui, een consommé van fazant en wulk en de fazantborst met champagnesaus en schuim van mierikswortel bevestigen dat zonder twijfel. En dan moet het hoogtepunt nog komen: een van de desserts is een memorabele hartige soufflé met crème anglaise. Bloesem is een restaurant dat vanaf dag één op het hoogste niveau speelt en dat waarschijnlijk nog heel lang zal doen.

