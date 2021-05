De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio steelkt 43 miljoen dollar in een project van zijn gloednieuwe natuurbeschermingsorganisatie Re:wild met als doel het herstellen van het ecosysteem op de Galapagoseilanden.

De natuur en klimaatopwarming zijn onderwerpen die de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio na aan het hart liggen. Op allerlei manieren spant hij zich al jaren in om de opwarming van de aarde tegen te gaan en bedreigde diersoorten te steunen. Zijn nieuwste project is de organisatie Re:wild dat als doel heeft bedreigde ecosystemen met de dieren die er leven te herstellen en op die manier ook het welbevinden van de mensen te verbeteren. Re:wild wil dat doen door voort te bouwen op eeuwenoude kennis van de oorspronkelijke inwoners en samen te werken met lokale overheden en bewoners. Zonder de steun van de mensen die in een bepaald gebied leven, zal een project om de natuur te herstellen immers nooit goed van de grond komen.

. © Paula Castaño

Een van de grote projecten waar de nieuwe organisatie de schouders onder gaat zetten, is het herstellen van het ecosysteem op de Galapagoseilanden. Deze 120 eilandjes liggen op zo'n duizend kilometer voor de kust van Ecuador en behoren tot de gebieden met de grootste biodiversiteit op aarde. Dieren en planten die daar leven, komen nergens anders op de wereld voor. Het is ook niet voor niks dat de Britse bioloog Charles Darwin hier in 1835 zijn evolutietheorie ontwikkelde.

Lees ook: De landen met de grootste biodiversiteit

. © Paula Castaño

Om de unieke natuur te behounden is 98 procent van de Galapagoseilanden beschermd natuurgebied. Ook staan de eilanden al jaren op de lijst van werelderfgoederen van Unesco. Toch worden de dieren en planten er ernstig bedreigd door klimaatopwarming, plasticvervuiling, toerisme, maar vooral door invasieve soorten. In het verleden door mensen meegebrachte muizen, ratten en verwilderde katten verstoren het ecologische evenwicht op de eilanden door inheemse soorten te doden of verdrijven. Ondertussen zijn dertien inheemse diersoorten waaronder het Floreana reuzenschildpad en de Floreanaspotlijster verdwenen. Dat heeft ook consequenties voor de lokale inwoners die wat betreft hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme. En die toeristen komen juist naar de eilanden voor de unieke dieren en planten.

. © Paula Castaño

Re:wild wil onder andere deze dertien diersoorten weer herintroduceren op de eilanden en zo het ecosysteem herstellen. Dat is precies ook de missie van de lokale organisaties Island Conservation en Galapagos National Park Directorate: het verwijderen van diersoorten die er niet thuishoren om zo de endemische dieren en planten een duwtje in de rug te geven zodat het ecologische evenwicht zich kan herstellen.

Re:wild gaat dan ook de lokale bevolking betrekken bij het project. De 140 inwoners van Floreana, het zesde grootste eiland, zijn trots op hun eiland en voor hen is de natuur van enorm belang. 'Voor ons is het een eer om op de Galapagoseilanden te wonen met de flora en fauna die zo uniek is en nergens anders voorkomt', vertelt ranger Anibal Altamirano. 'Voor mij als mens, als inwoner van Floreana en als parkranger is het heel belangrijk dat we allemaal in harmonie met de natuur leven.'

. © Paula Castaño

Zeker wanneer het om succes op lange termijn gaat, is het van cruciaal belang dat de lokale inwoners een project steunen er eraan mee willen werken. Dierenarts Paula A. Castano: 'Wanneer je invasieve soorten verwijdert, moet je het eiland beschermen en voorkomen dat nieuwe soorten terugkomen. De biozekerheid is zeer belangrijk en als mensen er niet bij betrokken worden, zal het nooit lukken.'

Het project moet dan ook zeker niet ten koste van de bewoners gaan. 'Zij moeten deel uitmaken van de hele onderneming. Zij zijn immers degenen die anders moeten gaan leven.' Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat het vee door middel van omheiningen beter beschermd wordt tegen roofdieren zodat inwoners minder de neiging hebben om dieren als de Galapagosbuizerd of velduilen die het op kippen gemunt hebben, te doden. Ook kunnen de Floreanen deelnemen aan opleidingen waarin ze leren een eigen bedrijfje op te starten.

. © Paula Castaño

'Voor sommmige dieren is het bijna te laat, vooral op eilanden waar de kleine populaties kwetsbaar zijn en bedreigd worden', zegt Castano. 'De roze Galapagos hagedis (Conolophus marthae), Floreana spotlijster en andere dieren kunnen binnenkort voorgoed verdwenen zijn wanneer we geen actie ondernemen. We weten hoe we deze manieren van uitsterven kunnen voorkomen en goed functionerende en bloeiende ecosystemen kunnen herstellen. We hebben dat al eerder gedaan, maar we moeten deze successen herhalen, verbeteren en opschalen. We hebben dit soort investeringen (zoals die van Leonardo DiCaprio) nodig om onze successen elders te herhalen.

. © Paula Castaño

DiCaprio is blij te kunnen bijdragen aan het herstel van de Galapagoseilanden. 'We hebben er al voor gezorgd dat een miljoen soorten op het randje van uitsterven balanceren. Meer dan de helft van de overgebleven wilde plaatsen op aarde kan in de komende decennia verdwijnen als we niets doen. Gelukkig laten leiders als Paula zien dat het niet te laat is om deze alarmerende trend te keren. De natuurhelden die deze planeet nodig heeft, zijn er al. Nu moeten we de uitdaging aannemen en met hen meedoen.'

. © Paula Castaño

. © Paula Castaño

. © Paula Castaño

. © Paula Castaño

De natuur en klimaatopwarming zijn onderwerpen die de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio na aan het hart liggen. Op allerlei manieren spant hij zich al jaren in om de opwarming van de aarde tegen te gaan en bedreigde diersoorten te steunen. Zijn nieuwste project is de organisatie Re:wild dat als doel heeft bedreigde ecosystemen met de dieren die er leven te herstellen en op die manier ook het welbevinden van de mensen te verbeteren. Re:wild wil dat doen door voort te bouwen op eeuwenoude kennis van de oorspronkelijke inwoners en samen te werken met lokale overheden en bewoners. Zonder de steun van de mensen die in een bepaald gebied leven, zal een project om de natuur te herstellen immers nooit goed van de grond komen.Een van de grote projecten waar de nieuwe organisatie de schouders onder gaat zetten, is het herstellen van het ecosysteem op de Galapagoseilanden. Deze 120 eilandjes liggen op zo'n duizend kilometer voor de kust van Ecuador en behoren tot de gebieden met de grootste biodiversiteit op aarde. Dieren en planten die daar leven, komen nergens anders op de wereld voor. Het is ook niet voor niks dat de Britse bioloog Charles Darwin hier in 1835 zijn evolutietheorie ontwikkelde. Om de unieke natuur te behounden is 98 procent van de Galapagoseilanden beschermd natuurgebied. Ook staan de eilanden al jaren op de lijst van werelderfgoederen van Unesco. Toch worden de dieren en planten er ernstig bedreigd door klimaatopwarming, plasticvervuiling, toerisme, maar vooral door invasieve soorten. In het verleden door mensen meegebrachte muizen, ratten en verwilderde katten verstoren het ecologische evenwicht op de eilanden door inheemse soorten te doden of verdrijven. Ondertussen zijn dertien inheemse diersoorten waaronder het Floreana reuzenschildpad en de Floreanaspotlijster verdwenen. Dat heeft ook consequenties voor de lokale inwoners die wat betreft hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme. En die toeristen komen juist naar de eilanden voor de unieke dieren en planten. Re:wild wil onder andere deze dertien diersoorten weer herintroduceren op de eilanden en zo het ecosysteem herstellen. Dat is precies ook de missie van de lokale organisaties Island Conservation en Galapagos National Park Directorate: het verwijderen van diersoorten die er niet thuishoren om zo de endemische dieren en planten een duwtje in de rug te geven zodat het ecologische evenwicht zich kan herstellen.Re:wild gaat dan ook de lokale bevolking betrekken bij het project. De 140 inwoners van Floreana, het zesde grootste eiland, zijn trots op hun eiland en voor hen is de natuur van enorm belang. 'Voor ons is het een eer om op de Galapagoseilanden te wonen met de flora en fauna die zo uniek is en nergens anders voorkomt', vertelt ranger Anibal Altamirano. 'Voor mij als mens, als inwoner van Floreana en als parkranger is het heel belangrijk dat we allemaal in harmonie met de natuur leven.'Zeker wanneer het om succes op lange termijn gaat, is het van cruciaal belang dat de lokale inwoners een project steunen er eraan mee willen werken. Dierenarts Paula A. Castano: 'Wanneer je invasieve soorten verwijdert, moet je het eiland beschermen en voorkomen dat nieuwe soorten terugkomen. De biozekerheid is zeer belangrijk en als mensen er niet bij betrokken worden, zal het nooit lukken.'Het project moet dan ook zeker niet ten koste van de bewoners gaan. 'Zij moeten deel uitmaken van de hele onderneming. Zij zijn immers degenen die anders moeten gaan leven.' Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat het vee door middel van omheiningen beter beschermd wordt tegen roofdieren zodat inwoners minder de neiging hebben om dieren als de Galapagosbuizerd of velduilen die het op kippen gemunt hebben, te doden. Ook kunnen de Floreanen deelnemen aan opleidingen waarin ze leren een eigen bedrijfje op te starten. 'Voor sommmige dieren is het bijna te laat, vooral op eilanden waar de kleine populaties kwetsbaar zijn en bedreigd worden', zegt Castano. 'De roze Galapagos hagedis (Conolophus marthae), Floreana spotlijster en andere dieren kunnen binnenkort voorgoed verdwenen zijn wanneer we geen actie ondernemen. We weten hoe we deze manieren van uitsterven kunnen voorkomen en goed functionerende en bloeiende ecosystemen kunnen herstellen. We hebben dat al eerder gedaan, maar we moeten deze successen herhalen, verbeteren en opschalen. We hebben dit soort investeringen (zoals die van Leonardo DiCaprio) nodig om onze successen elders te herhalen.DiCaprio is blij te kunnen bijdragen aan het herstel van de Galapagoseilanden. 'We hebben er al voor gezorgd dat een miljoen soorten op het randje van uitsterven balanceren. Meer dan de helft van de overgebleven wilde plaatsen op aarde kan in de komende decennia verdwijnen als we niets doen. Gelukkig laten leiders als Paula zien dat het niet te laat is om deze alarmerende trend te keren. De natuurhelden die deze planeet nodig heeft, zijn er al. Nu moeten we de uitdaging aannemen en met hen meedoen.'