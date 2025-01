Comfortfood met pit: 10 pikante gerechten

Loop je warm voor hete curry, pittige kip of een vurige tacovulling? International Hot & Spicy Food Day is de gelegenheid om je flesjes hotsaus, peri peri, sriracha of chipotle boven te halen. Tien pikante gerechten, waarna de thermostaat ineens een standje lager kan.

Haters van pikante gerechten durven de fans weleens masochisten te noemen, en dat klopt ongeveer. We kunnen enkel zoet, zout, bitter, zuur en umami proeven, spicy staat daar niet bij. Pikant is geen smaak, maar eerder een soort pijn. Pepertjes bevatten namelijk de chemische stof capsaïcine die planten in de natuur moet beschermen tegen hongerige passanten. Wanneer je ervan eet, voelt het alsof je iets veel te warms in je mond hebt gestopt, waarop het lichaam endorfine aanmaakt – een natuurlijke pijnstiller. Wetenschappers zien daarin de verklaring voor de hang naar spicy voedsel: het geluksgevoel dat bij dat stofje hoort.

Daarnaast treedt er ook gewenning op: hoe meer je met capsaïcine in contact komt, hoe hoger de tolerantie en hoe meer je kan hebben. Het stofje geeft bovendien je energieniveau en metabolisme een boost. En je krijgt er warm van, precies wat we putje winter wel kunnen gebruiken.

Lees ook: Als lopende vuurtjes: kookboekauteur Freek Raijmakers over de populariteit van hotsaus in de Lage Landen

10 pikante gerechten

Een gepeperde dipsaus, pikante kimchi of pittige chili-jam om je gerechten extra pit te geven, vind je verderop in dit artikel, of klik hier.

Kibbeling met pikante remouladesaus

Freek Raijmakers’ webshop heet niet toevallig Heatsupply. Uit zijn kookboek vol pittige recepten pikten we dit gerecht. De remouladesaus dankt z’n pittigheid aan de hotsaus op basis van jalapeño’s.

Naar het recept

Labneh-salade met linzen, wilde spinazie en spicy boter

Culi-auteur Ajda Mehmet brengt pit in deze salade met een geurige boter met Turkse chilivlokken. Ze raadt aan om er vooral veel vers geroosterd pitabrood bij te serveren.

Naar het recept

Pittige gegrilde garnalen met feta en ouzo

Vis en kaas een mismatch? Dit Cypriotische recept van Georgina Hayden bewijst het tegendeel. Voorzie genoeg brood om in de fantastische saus te dippen.

Naar het recept

Mole verde met makreel

Stijn Deschacht werkt bij Bar Bulot, maar thuis laat hij zich het liefst inspireren door de Mexicaanse cocina. Probeer zijn mole verde met makreel en krijg het meteen tropisch warm.

Naar het recept

Mosselen met pepertjes en Thais basilicum

Op welke manier John Prigogine en Alaang Wichaiphum van de Brusselse bistro Old Boy hun mosseltjes het liefst klaarmaken? Je ontdekt het in dit prikkelende recept.

Naar het recept

Pittige stoofschotel met kip en aardappel

Hete chilipepers maken van een eenvoudige kip met aardappelen hét eenpansgerecht voor koude winteravonden. En: je maakt het zo pikant of mild als je zelf wilt.

Naar het recept

Pittige vegan birria taco’s

Het geheime ingrediënt van deze vegan taco’s (pepers in adobosaus) geeft meteen de pittigheidsgraad weg. Zin in een vurige week? Maak dan wat extra saus, bijvoorbeeld voor het gerecht hieronder.

Naar het recept

Chipotle-chili van drie soorten bonen

In dit recept geven de chipotles in adobosaus een geurige rooksmaak aan de chili. Je maakt het gerecht makkelijk wat minder heet – voor de liefhebbers serveer je dan wat extra pepers apart.

Naar het recept

Pittige chermoula-aubergine met kikkererwten

Inspiratie voor die achtergebleven aubergines in de groentela! Diep een blik kikkererwten op uit de voorraadkast, grits twee sinaasappels uit je fruitschaal et voilà. Het pittige zit ‘m zowel in de kikkererwten als in de chermoula.

Naar het recept

Pasta al limone met hotsaus

Deze twist op de linguine al limone stopt de pastaklassieker in een pittig jasje. Een zinderend zuiders gerecht uit het culinaire brein van hotsauskoning Freek Raijmakers.

Naar het recept

Pikante extra’s voor meer peper in je gerechten

Dipsaus van Brusselse pepertjes

Grafisch ontwerper Thibault Fournal heeft niet alleen zijn eigen hotsausmerk, hij verklapt er meteen bij hoe je er in een mum van tijd een even simpele als schitterende dipsaus van maakt.

Naar het recept

Chili-jam

Op zoek naar een pikant sausje dat goed matcht met zowel kaas en charcuterie als Aziatische gerechten, gegrild vlees of een gefrituurde snack? Hier is het!

Naar het recept

Pittige kimchi

De Koreaanse gefermenteerde kool heeft allang geen extra uitleg meer nodig en geeft pit aan witte rijst, een omelet, geroosterd buikspek of een snelle croque.

Naar het recept

Meer recepten:

– Warm zonder zon: 30 recepten voor curry

– Taco, tortilla of tequila? 45 Mexicaanse recepten

– Maak het warm: 30 recepten voor stoofpotjes

– Sudder en smul: 30 recepten voor stoofvlees

– Mondje Spaans: 50 recepten uit de Spaanse keuken