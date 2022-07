De wereld op z’n kop: surf eens op een zandzee

Plan jij je vakantie vol avontuurlijke activiteiten? Wil je eens iets anders doen dan kajakken of raften? Hou je van zon, zand en zinderende hitte? Zet dan zandsurfen of sandboarden op je bucketlist.

Relaxen aan het zwembad, eindelijk beginnen aan die stapel boeken die al een jaar op je ligt te wachten, elke avond op restaurant… Een vakantie waar je grootste zorgen te maken hebben met zonnecrème en ijsjes, het kan een welkome ontspanning zijn.

Maar wat als je na een dag al uitgerust bent of al zonnend ligt te dromen over je wintervakantie? Dan is sandboarden misschien wel iets voor jou.

Net dat tikkeltje anders

De naam verklapt het al: zandsurfen lijkt op surfen of snowboarden. Voor fervente skaters, surfers of boarders, zal het sandboarden van een leien dakje lopen want de techniek blijft gelijkaardig. Het verschil zit in de ondergrond: je verplaatst je niet op een vaste of vloeibare vorm van water, maar op zand. Veel zand. Een zandsurfboard is aangepast aan die specifieke omstandigheden. Het materiaal is iets steviger en de wax is ontwikkeld om op zand te glijden.

De grootste uitdaging is de klim naar boven. In grote duingebieden of woestijnen is het onmogelijk om liften te bouwen aangezien het landschap steeds in verandering is. Wie wil zandsurfen, moet dus eerst in het losse zand de bergen op.

Sandboarden in Oman © Getty Images

Jonge sport

Deze vrij nieuwe vorm van skaten ontpopte zich in het Californië van de jaren ‘60. Surfen was en is hier zeer populair. Wanneer de golven niet sterk genoeg waren, gingen surfers op zoek naar een alternatief. De duinen zorgden in eerste instantie dus voor een tijdelijke vervanging van de oceaan. Al snel werden de zandbergen populairder. Op steeds meer plaatsen, waaronder Oman of Peru, deden steeds meer mensen aan sandboaring. Vanaf 2000 werd zandsurfen beschouwd als een officiële sportdiscipline, die sinds 2006 zelfs meerdere internationale wedstrijden heeft.

Wereldwijd

Bijna overal ter wereld kan je zandsurfen, al is de ene locatie wat imposanter dan de andere. Een populaire bestemming onder sandboarders is de Sahara. Grote duingebieden in landen als Peru, Uruguay en Namibië zijn ook uitstekend voor een volledige zandsurf-ervaring. Wie het liever wat dichter bij huis zoekt, kan al prima avonturen beleven op de Duin van Pilat. De Franse duin is met zijn hoogte van 110 meter de hoogste van Europa.

Ben je benieuwd naar de adembenemende uitzichten en bijzondere locaties waar je kan zandsurfen? Neem dan eens een kijkje naar de grootste duingebieden ter wereld.