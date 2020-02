In het licht van sommige snel dalende dierenpopulaties roepen vertegenwoordigers van meer dan honderd landen op tot grotere bescherming van tien diersoorten.

In het Indiase Gandhinagar heeft de dertiende VN-Conferentie voor Migrerende Diersoorten (CMS) bepaald dat de Aziatische olifant, de jaguar, de oceanische witpunthaai en meerdere soorten vogels ook op de Appendix I-lijst van de organisatie moeten komen. Die lijst biedt de meest strikte bescherming.

Indien de plenaire vergadering daar zaterdag zoals verwacht mee instemt moeten de landen die meedoen met de CMS het doden van die dieren verbieden.

Naar verwachting zullen meerdere andere species ook op de tweede prangendste lijst komen, Appendix II. Die vraagt dat landen nauwer samenwerken om die diersoorten te beschermen.

. © Getty Images

Volgens milieubeschermers is de mens grotendeels verantwoordelijk voor het bedreigde voortbestaan van de diersoorten op de lijsten van de CMS. Ofwel door de jacht ofwel door de natuurlijke habitat van de dieren te vernietigen. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties dreigt in de komende decennia een miljoen soorten dieren en planten uit te sterven.

Bijna 130 landen zijn bij de CMS vertegenwoordigd, waaronder de meeste landen van Europa (met inbegrip van België), Zuid-Amerika en Afrika. Notoir afwezig zijn de VS, China en Rusland.

Lees ook: Meer dan 150 diersoorten met uitsterven bedreigd door menselijke consumptie

In het Indiase Gandhinagar heeft de dertiende VN-Conferentie voor Migrerende Diersoorten (CMS) bepaald dat de Aziatische olifant, de jaguar, de oceanische witpunthaai en meerdere soorten vogels ook op de Appendix I-lijst van de organisatie moeten komen. Die lijst biedt de meest strikte bescherming. Indien de plenaire vergadering daar zaterdag zoals verwacht mee instemt moeten de landen die meedoen met de CMS het doden van die dieren verbieden. Naar verwachting zullen meerdere andere species ook op de tweede prangendste lijst komen, Appendix II. Die vraagt dat landen nauwer samenwerken om die diersoorten te beschermen. Volgens milieubeschermers is de mens grotendeels verantwoordelijk voor het bedreigde voortbestaan van de diersoorten op de lijsten van de CMS. Ofwel door de jacht ofwel door de natuurlijke habitat van de dieren te vernietigen. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties dreigt in de komende decennia een miljoen soorten dieren en planten uit te sterven. Bijna 130 landen zijn bij de CMS vertegenwoordigd, waaronder de meeste landen van Europa (met inbegrip van België), Zuid-Amerika en Afrika. Notoir afwezig zijn de VS, China en Rusland.