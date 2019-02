Meer dan 150 diersoorten met uitsterven bedreigd door menselijke consumptie

Dit is te lezen in een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Conservation Letters. De studie onderzocht 300 diersoorten die gerekend worden tot de megafauna. Hiermee bedoelen ze de (zeer) grote in het wild levende dieren, waaronder bijvoorbeeld olifanten, giraffen en buffels. Van deze grote dierensoorten neemt 70% in omvang af en 49% is met uitsterven bedreigd.

'De menselijke consumptie van vlees of lichaamsdelen vormt de grootste bedreiging voor bijna alle grote soorten', zegt Ripple. Volgens Ripple is er nood aan een afname in het doden van deze dieren. 'Als we dit niet overwegen, en onze gewoontes bekritiseren en aanpassen, dan kan onze verhoogde bekwaamheid in de jacht ertoe leiden dat we de rest van de megafauna op aarde opeten.'

Volgens de onderzoekers ligt niet alleen de doelbewuste jacht aan de oorzaak. Andere oorzaken zijn de beoefening van traditionele geneeswijzen, de verkleining van de dieren hun habitait en de netten waarin deze dieren per ongeluk in verstrikt geraken.