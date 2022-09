‘Belangrijke stap’: Europees Parlement weert producten uit ontbossing

Een grote meerderheid in het Europees Parlement schaart zich achter een strenge bossenwet. Die verbiedt de verkoop van producten als ze afkomstig zijn uit ontbost gebied of verband houden met mensenrechtenschendingen.

Heel wat producten die in Europa verkocht worden, zwengelen elders in de wereld ontbossing aan – denk bijvoorbeeld aan rubber, vlees of palmolie. De commissie wil de verkoop van die producten aan banden leggen. Bedrijven moeten dan zelf verifiëren dat (ingrediënten van) hun goederen niet zijn geproduceerd op ontboste of aangetaste gronden, waar ook ter wereld.

Een eerste voorstel van de commissie werd deze zomer nog afgezwakt door de lidstaten. Maar deze week schaarde het Europese Parlement zich met een duidelijke meerderheid achter een stevige verstrenging van dat wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kreeg 453 stemmen voor, 57 tegen en 123 onthoudingen.

Niet alleen bossen

Het parlement breidt de wet op zowat alle vlakken uit, te beginnen met de aard van de producten. Bedrijven zullen de afkomst niet alleen van vee, cacao, koffie, palmolie, soja en hout moeten nagaan, maar ook onder meer van varkensvlees, gevogelte, rubber, maïs en houtskool.

Daarnaast is de definitie van de beschermde gebieden ruimer: het parlement rekent niet alleen de schade aan bosgebieden mee, maar ook “andere gebieden met houtige begroeiing”, waardoor ook grote delen van bijvoorbeeld de Braziliaanse Cerrado beschermd worden.

Het wetsvoorstel wordt bovendien uitgebreid naar de financiële sector, en eist dat de toeleveringsketen van producten ook vrij is van mensenrechtenschendingen.

Krachtig signaal

Milieuorganisaties zijn tevreden met het nieuws. Volgens Anke Schulmeister-Oldenhove van het Wereldnatuurfonds (WWF) was de boodschap van de stemming duidelijk: “Ja tegen een kleinere voetafdruk van de EU, en ja tegen de bescherming van bossen en savannes en de rechten van inheemse volkeren.”

Ook Greenpeace spreekt van een belangrijke stap. “Niemand wil er wakker van liggen dat zijn of haar favoriete supermarkt gelinkt is aan dood en vernieling”, zegt Sini Eräjää van Greenpeace. “De stemming van vandaag is een belangrijke stap om die link te verbreken. Er is een overweldigende steun bij de bevolking en nu ook politiek momentum. Het enige wat nu nog in de weg kan staan, zijn overheden die bedrijven beschermen die weigeren om het beter te doen.”

Eräjää verwijst naar de complexe onderhandelingen die nu starten tussen het parlement, de lidstaten en de commissie om het eens worden over een definitieve tekst.