Bij de zware bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales zouden sinds oktober al meer dan 2.000 koala's verbrand zijn.

Bij de zware bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales zouden sinds oktober al meer dan 2.000 koala's verbrand zijn. Dat hebben experts gezegd tijdens een hoorzitting van het deelstaatparlement in Canberra. Ze vrezen dat door de aanhoudende branden nog veel meer dieren zullen sterven.

Het hogerhuis van New South Wales hield een spoedzitting over de situatie van de koala's door de 'ongeziene' bosbranden die al miljoenen hectaren bos hebben vernield.

De branden hebben de habitat van de koala's zo zwaar getroffen, 'dat we hun lichamen waarschijnlijk nooit zullen terugvinden', aldus ecoloog Mark Graham van de Nature Conservation Council tijdens de hoorzitting volgens persagentschap AAP. De koala's zijn volgens hem niet in staat om snel genoeg te ontsnappen aan het vuur dat zich snel verspreidt via de boomtoppen.

Koala © iStockphoto

'We hebben zo'n groot gedeelte van wat we kennen als koalahabitat verloren, dat ik denk dat we zonder twijfel kunnen stellen dat de populatie zal blijven achteruitgaan vanaf nu', aldus Graham nog.

Volgens de directeur van een koalaziekenhuis gaat het om de meest verwoestende branden ooit voor de koala's. 'En de zomer is nog maar net begonnen', zegt ze.

Het bosbrandenseizoen in Australië gaat normaal gezien pas in december van start, maar dit jaar woeden er al sinds oktober branden. Er zijn in heel de staat nog ongeveer 90 brandhaarden actief, waarvan ongeveer de helft nog niet onder controle is.

Koala's zijn samen met kangoeroes de meest bekende dieren die enkel in Australië voorkomen. Ze leven van eucalyptus en brengen het grootste deel van hun tijd door in bomen. Volgens de Australia Koala Foundation leven er vandaag nog tussen de 43.000 en 100.000 koala's in Australië.