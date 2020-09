Door de ernstige bosbranden in Australië, waarvan de piek in december en januari lag, is het aantal koala's in sommige gebieden met zeventig procent afgenomen, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF).

Door de branden ging 12 miljoen hectare natuur in vlammen op. Bijna 3 miljard dieren werden gedood of verjaagd. Het WWF in Australië inventariseerde welke impact de branden hadden op de koalapopulatie en constateerde dat op zes brandlocaties aan de noordkust van New South Wales ongeveer 71 procent van populatie verloren is gegaan.

De afname van het aantal koala's varieerde van 34 procent in een deel van het Lake Innes Nature Reserve bij Port Macquarie, tot waarschijnlijk 100 procent in het Kiwarrakgebied ten zuiden van Taree. Daar konden de onderzoekers geen enkele levende koala meer vinden.

Uitwerpselen

Het rapport is de eerste wetenschappelijke studie naar de impact van de bosbranden op de koala's. De onderzoekers gingen in de zes verbrande gebieden op zoek naar verse uitwerpselen van de dieren onder koalavoedselbomen. De vondst hiervan bevestigde dat er koala's in het gebied waren.

Uit het onderzoek bleek ook dat koala's vijf keer meer kans hadden te overleven als de kruinen van bomen niet of slechts gedeeltelijk verbrand waren, in vergelijking met volledige verbranding.

Om de koalapopulatie weer te laten groeien, zeggen de onderzoekers, is het van belang houtkap of andere verstoringen stop te zetten totdat zeker is dat zich op die plaats geen koala's bevinden. Buiten deze gebieden moeten bomen waar koala's van eten, zoveel mogelijk behouden worden. Via deze 'routes' kunnen de dieren zich dan gemakkelijker verspreiden.

