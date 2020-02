'Milieuvriendelijk' is een woord dat niet altijd bij reizen past, maar deze drie ecohotels doen hard hun best om hun impact op de natuur te beperken.

Waar? Limalimo Lodge, omgeven door het imposante Simien Mountains National Park, in het noorden van Ethiopië.

Waar? Limalimo Lodge, omgeven door het imposante Simien Mountains National Park, in het noorden van Ethiopië. Waarom eco? De twee eigenaars, Shiferaw Asrat en Meles Yemata, groeiden op in de regio en zijn beiden natuurgids in het nationale park. Het water in hun ecolodge wordt verwarmd op zonne-energie en ze bouwden het complex met aarde, hout en riet: materialen die geoogst werden in de nabije omgeving. limalimolodge.com, vanaf 225 euro voor een tweepersoonskamer, inclusief een bijdrage voor het behoud van het omliggende natuurgebied. Waar? Arima Hotel, in Spaans Baskenland, op tien minuten rijden van San Sebastian. Waarom eco? Dit dromerige hotel in Noord-Spanje is gecertificeerd als passiefhuis, het verbruikt nauwelijks energie om ruimten te verwarmen. Het hotel recycleert al het water, vraagt gasten om hun afval te sorteren en heeft oplaadpalen voor elektrische wagens. Arima past in de categorie ecochic, want het chloorvrije dakzwembad met zicht op een bos is er eentje om een hele dag in te blijven hangen. arimahotel.com, vanaf 83 euro voor een tweepersoonskamer. Waar? Selina Kalu Yala, aan een rivierenlandschap op een afgelegen locatie in Panama, een uur rijden van de hoofdstad. Waarom eco? Het dorpje waar het hotel zich bevindt, Kalu Yala, is een Silicon Valley voor eco-entrepreneurs. Het verzamelt start-ups in duurzame initiatieven. Selina is het eerste hotel in de omgeving. Je slaapt er in tipi's met strodak en de wifi werkt op zonne-energie. Alle activiteiten voor gasten focussen op de natuur, zoals een ontdekkingstocht door de jungle met een bioloog. selina.com/panama/kalu-yala, vanaf 45 euro voor een tweepersoonstipi.