Lang leve het laagseizoen: onze favoriete adressen om tot rust te komen in de Portugese Algarve

Reisjournaliste Veerle Helsen reist langs oceanen, ­rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer schrijft ze over een regio waar saudade je gemoed kleurt: de westkust van de Algarve.

WAT & WAAR

De Algarve ligt helemaal in het zuiden van Portugal en is de zonnigste strook van het land. De westkust van die strook is behalve magisch mooi (restaurants op de kliffen! trappen naar zee!) ook toeristisch (vooral in de zomermaanden). Daarom deze tip: in het laagseizoen daalt een heerlijke saudade over de kuststrook. Je weet wel, dat Portugese gevoel van melancholie gemixt met verlangen.

SLAPEN & ETEN

Wegdroomsfeer De website van Casa Almargens doet helemaal wegdromen met beelden van de westkust die baden in een gloed zoals enkel de ondergaande zon ’m kan tekenen. Ook het interieur van deze vakantiewoning tussen duinen en dorp heeft dezelfde wegdroomsfeer. Het dorpje Carrapateira ligt om de hoek en de stranden van Bordeira of Amado op twintig minuten wandelen.

Vanaf 138 euro per nacht, almargens.com



Design escapes Een tip voor wie op zoek is naar ‘slow hotels’ of ‘hideaway homes’ is de website Design Escapes, die Portugese hotels, vakantieverblijven of gasthuizen met oog voor detail en mooie interieurs bundelt. Je vindt er ook digitale reisgidsen per regio, zorgvuldig samen­gesteld door oprichter Emma Campus.

De gidsen kosten 18 euro, design-escapes.com



DOEN

Kustsporten Zin in avontuur? Ga paardrijden, mountainbiken, fietsen of kajakken met Carrapateira Extreme, een organisatie die sportieve routes of dagtrips op maat uitstippelt.

carrapateiraextreme.com





Kliffenmagie Langs de magnifieke westkust van de Algarve loopt de Rota Vicentina, een al even magnifiek wandelpad. Het pad slingert door een sprookjesdecor vol kliffen en is onderverdeeld in verschillende dagroutes. Handig aan de website is de oplijsting van kleinschalige touroperators die met lokale kennis in dit gebied (wandel)reizen organiseren.

rotavicentina.com



ETEN & DRINKEN

Magazinemomenten Voor koffie, de betere ontbijtkoek én een stapel coole nichemagazines om te lezen, moet je bij Black And White in Lagos zijn.

R. Marreiros Netto 40, 8600-754 Lagos



Verrassing in het glas De Algarve wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat over wijn. Maar de regio wil daar iets aan veranderen, niet alleen met eigen wijngaarden, maar ook met restaurants die de kaart van food & natural wines trekken. Enkele namen om te noteren zijn Cabrita (Algarvewijn), Fermento (natuurlijke wijnbar) en Picnic Sagres (koffie, lunch en wijn).

cabritawines.com





Best bewaard geheim Restaurant Cera wordt soms een van de best bewaarde geheimen van de Algarve genoemd. Chef-kok Rafael Santos werkte eerder in Londen en Stockholm – onder meer bij Restaurant Frantzén, nummer 6 op de lijst World’s 50 Best – maar keerde terug naar zijn thuisland, waar hij een eigen restaurant opende in het surfstadje Aljezur.

Rua 29 de Agosto, Aljezur, Portugal