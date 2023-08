In deze 5 Engelse hotels slaap je voor minder dan 150 euro

Soms hoef je niet te diep in de buidel te tasten voor een leuke citytrip. Vijf hotels in Engeland waar je budgetvriendelijk verblijft.

Whitworth Locke, Manchester, Engeland

Blijf voor een weekend, of voor drie maanden. De hotelketen Whitworth Locke, met locaties van Dublin tot Berlijn, staat bekend voor het verhuren van appartementen met hotelservice. In hun vestiging in Manchester verblijf je in een voormalige katoenfabriek. Je kunt er zelf koken, in een uitgeruste SMEG-keuken, of aanschuiven in het restaurant en de (koffie)bar. Het hotel is ideaal gelegen om Manchester te ontdekken, maar als het weer tegenzit, kun je je inschrijven voor een masterclass ceviche maken of een dj-workshop.

Vanaf 100 euro, Princess Street 74, Manchester, lockeliving.com

Artist Residence Brighton, Engeland

In ruil voor een gratis verblijf decoreerden een honderdtal artiesten de muren, vloeren en plafonds van dit hotel in Brighton. Dat was meteen de aanpak in de andere vestigingen van Artist Residence van Londen tot Bristol. In Brighton resulteerde het in een interieur dat de ziel van de grootste kuststad van Engeland probeert te vangen, met vintage en tweedehands meubelen, kunst aan de muren en warme plaids op de bedden. Sommige kamers hebben zicht op zee of de pier. Vanaf de cocktailbar wandel je in twee minuten tot aan het water. Kamers onder 150 euro boek je best maanden op voorhand.

Vanaf 150 euro, Regency Square Brighton 33, artistresidence.co.uk

Mama Shelter, Londen, Engeland

Vlak bij Shoreditch, in het oosten van Londen, ligt het speelse Mama Shelter dat huiselijk comfort combineert met design. De hotelketen is gekend voor haar zachte prijzen en heeft vestigingen op bijna twintig locaties, van Rome tot Praag. In de kamers slaap je tussen gekleurde plafonds en vloeren met gedurfde patronen. Alles geven kan in de fitnessruimte of in de twee karaokeruimtes waar je uit meer dan tienduizend nummers kunt kiezen. Kleine huisdieren zijn welkom en in het restaurant proef je zowel Frans geïnspireerde gerechten als fish-and-chips. Bij mooi weer kun je terecht in de bar in de tuin.

Vanaf 111 euro, Hackney Road 437, Londen, mamashelter.com

Hotel Du Vin, Glasgow, Schotland

In Glasgows modieuze wijk West End ligt boetiekhotel Du Vin. Al bij het binnenkomen voel je: dit is zo’n adres waar de tijd trager tikt en de service nog van hoogstaand niveau is. Met een bar die over meer dan 300 whisky’s, 600 wijnen en een voorraad sigaren beschikt, weet je dat lange, gezellige avonden hier prioriteit zijn. Elke kamer heeft een bad én douche en de sfeervolle bistro serveert Schotse en moderne gerechten met lokale ingrediënten, waaronder vlees van de leverancier van de koningin. De Botanische Tuinen van Glasgow liggen op wandelafstand, maar kamers onder 150 euro vind je wel pas vanaf januari 2024. Goed op voorhand boeken, dus.

Vanaf 132 euro, Devonshire Gardens 1, Glasgow, hotelduvin.com/locations/glasgow