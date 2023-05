Goedkoper op hotel: met deze tips bespaar je tijdens het boeken

Op hotel gaan hoeft je niet altijd een fortuin te kosten. Knack Weekend zocht en vond 50 hotels waar je goedkoop en gezellig kan overnachten. Met deze tips bespaar je tijdens het boeken.

Een leuk en betaalbaar hotel vinden, kan tegenwoordig moeilijk zijn. Terwijl het aanbod nieuwe luxueuze adressen toeneemt, lijkt het aantal toffe, goedkopere hotels – zeker na corona – schaars te zijn, op sommige plekken zelfs onbestaand. Gelukkig weten wij ze bij Knack Weekend wel te vinden, de unieke hotels waar je geen honderden euro’s per nacht uitgeeft. ‘Betaalbaar’ is natuurlijk een subjectief begrip. Voor deze hotelgids leggen we de grens op 150 euro voor een nacht in een standaard tweepersoonskamer. Dat weekends, feestdagen en het hoogseizoen deze prijs doen stijgen, is onvermijdelijk.

Sommige delen van de wereld zijn daarnaast goedkoper om te verblijven. Daarom focussen we op hotels in duurdere steden in Noord-, Centraal en Zuid-Europa. Hieronder volgt echter geen lijst met de goedkoopste hotels in Europa, wel onze favoriete verblijfplaatsen waar je geen compromissen sluit op het vlak van stijl, design, beleving en service.

Nog een aantal tips en spelregels voor wie een leuk en betaalbaar hotel zoekt:

– Wees flexibel, of boek goed op voorhand. De goedkoopste kamers vind je vaak last minute, voor een verblijf vanavond, of pas over zes maanden. Een dinsdagnacht is altijd voordeliger dan een vrijdag.

– Websites als booking.com zijn handig omdat je er meteen ziet wat de goedkoopste data zijn in je favoriete hotel voor de volgende maanden. Toch loont het vaak de moeite om daarna rechtstreeks te boeken bij het hotel. Je krijgt er meestal een korting, of acties zoals een derde nacht gratis.

– Zondagnacht is de goedkoopste avond in hotels, interessant voor wie op lang weekend wil.

– Ketens zoals Mama Shelter, Citizen M en 25 Hours Hotels zijn de moeite om te checken, omdat ze hippe hotels openen aan de scherpste prijzen. Met vestigingen op meerdere locaties in Europa.

– Sommige steden, zoals Parijs, zijn vreselijk duur, maar lopen tijdens de zomervakantie leeg. Wanneer Parijzenaars in augustus zelf op reis gaan, liggen de hotelprijzen die maand opvallend lager.

– Laat je niet afschrikken. In de hotels op de volgende pagina’s boek je ook kamers van 1200 euro of meer, soms alleen omdat er die week net een groot congres of event in de stad doorgaat. Een week later kan dezelfde kamer aan een fractie van de prijs staan.