‘Het nieuwe Capri’: 9 redenen om een reis naar het Italiaanse eiland Ischia te plannen

Ze reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks de beste tips op een postkaart. Deze keer ontdekt ze een upcoming Italiaans eiland voor de kust van Napels: het intrigerende Ischia.

WAT & WAAR

Ischia is een mini-eiland in de Golf van Napels. Het is minder bekend dan glamoureuze buurvrouw Capri, maar daarom niet minder intrigerend. Capri is kleiner en daardoor populairder bij dagtrippers, die het grotere Ischia makkelijk overslaan. Je bereikt Ischia in twee uur met de ferry van het vasteland. traghetti-ischia.info/en/

SLAPEN & ETEN

Zee & bos

In het noorden staat het kleinschalige kusthotel O’Vagnitiello op een idyllische locatie: in een baai pal aan zee, maar tegelijk omgeven door bossen. Het hotel-restaurant zit genesteld in de kliffen en serveert ouderwetse klassiekers zoals spaghetti vongole of simpelweg tiramisu. Vanaf 139 euro voor een tweepersoonskamer, vagnitiello.it

ETEN

Het nieuwe Capri

Het Mezzatorre Hotel is zo’n plek recht uit Italiaanse dromen: élk detail doet hier verlangen naar vakanties zoals je ze enkel in Italië kunt beleven. Elk hoekje vormt een fotogeniek plaatje, helaas met bijbehorend prijskaartje, maar de restaurants zijn gelukkig ook toegankelijk voor niet-gasten. Toen het Mezzatorre Hotel na een renovatie opnieuw de deuren opende, wist The Financial Times het zeker: Ischia zou het nieuwe Capri worden. Via Mezzatorre, 23/d, 80075 Forio NA, mezzatorre.com

ETEN & DOEN

Blauwe dag

Scannella is een beachclub met hotelkamers en restaurant. Voor 35 euro kun je hier een hele dag rondhangen aan een van de vijf zwembaden. De blauwe zonnebedden en blauwe parasols matchen bijna perfect met het blauwe water. Zelfs de tafellakens zijn in het thema. Via Scannella Mare, 1, 80075 Panza, frazione di Forio d’Ischia NA, clubscannella.it

Trattoria met sauna

Een restaurant met eigen hot spring (natuurlijk zwembad in zee) en een sauna in een grot, op Ischia bestaat het. Hot springs zijn hier talrijk en bepalen mee het DNA van het eiland. Le Fumarole da Nicola is een trattoria en familierestaurant met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren 50. Terme Fumarole, Sant’Angelo, facebook.com/lefumaroledanicola

BEZOEKEN

Festival van de filosofie

Ischia is niet zomaar het nieuwe Capri, het heeft een eigen ziel. Dat blijkt ook uit het International Festival of Philosophy: verspreid over het hele eiland kun je in de maand september gratis naar lezingen, dit jaar rond het thema ‘Wat missen we in het leven?’ lafilosofiailcastellolatorre.it/en/

Sprookjestuinen

De Giardini La Mortella zijn spectaculaire subtropische tuinen met hoog sprookjesgehalte. Componist William Walton bouwde ze in de jaren 50 voor zijn vrouw en het koppel stak jarenlang zoveel groene liefde in hun stukje paradijs dat La Mortella vandaag nog altijd als een van de mooiste tuinen van Italië wordt beschouwd. Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, 80075 Forio NA, lamortella.org

Filmallures.

Ischia Ponte is een havenstadje met kusteiland. Een feeërieke plek en favoriete locatie voor Hollywoodfilms.

Ischia Ponte © UNSPLASH

Stomende dagen. In hot spring Baia di Sorgeto kan het water zo warm worden dat je de stoom ziet opstijgen. De baai is enkel bereikbaar als je eerst 300 trappen langs een rots afdaalt (en later weer beklimt), maar je kunt ook valsspelen met een watertaxi.