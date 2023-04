Glansrijk Griekenland: 8 hotspots aan de Atheense Rivièra

Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer schippert ze tussen hotelpaleizen en vistaverna’s aan de Atheense Rivièra.

Wat & Waar

Op nauwelijks tien kilometer van Athene zit je al met de voeten in het zand. De Atheense Rivièra aan de Egeïsche Zee strekt zich uit van havenstadje Piraeus tot Kaap Soenion, langs een strook postkaartstranden in alle tinten van de azuurblauwe regenboog. De regio kreeg de bijnaam Hellenic Hamptons, omdat Hollywood hier in de vorige eeuw vakantie kwam vieren. Vandaag is de Atheense Rivièra aan een renaissance toe.

Slapen

Coastal chic

The Margi is een boetiekhotel waar vooral het zwembad de show steelt, met dagbedden boven water. Het hotel heeft meerdere restaurants en een gelijknamige boerderij, waar ze onder meer olijven, kaas en groenten produceren en je dinner at the farm kunt boeken. Litous 11, Vouliagmeni 166 71, themargi.gr

Eilanddromen

Als je op het eiland Hydra (zie onder) wilt overnachten, is het Four Seasons Hydra een aanrader. Het hotel met eigen strand en vistaverna heeft niets te maken met de bekende keten en is integendeel een kleinschalige accommodatie, te bereiken via een kustwandeling of met de taxiboot. fourseasonshydra.gr

Eten & Drinken

Dagvangst

Het zijn de kleinkinderen van eigenaar Margaro die ook vandaag nog visrestaurant Margaro in Piraeus runnen. Op het menu staan elke dag vijf visgerechten, afhankelijk van de vangst van de dag. Leof. Chatzikiriakos 126, Athene 18538, margaro-restaurant.com

Mid-century decor

Astir Palace brengt als luxueus hotelpaleis een ode aan het glamoureuze verleden van de Atheense Rivièra. Het gebouw uit de jaren 50 werd recent gerenoveerd en baadt in de glitter van weleer. Doe geen moeite om hotelprijzen te bekijken (600 euro per nacht of meer), maar wél een aanrader is een bezoek aan de Avra Bar of restaurant Mercato, pareltjes in mid-century decors ingericht door toparchitect Martin Brudnizki. Laganas 290 92, fourseasons.com/athens

Astir © GF

Bezoeken

Altijd 20 graden

Van Lake Vouliagmeni wordt gezegd dat het een ‘natuurlijke spa’ is: het groene meer is gevuld met zeewater uit een warmwaterbron en de temperatuur zakt nooit onder de twintig graden. Het wordt omringd door hoge rotsformaties en aan de oevers staan gezellige ligbedden en parasols. limnivouliagmenis.gr/en/portfolios/thermal-experience/

Havenstad

Piraeus is de haven van Athene en dé plek waar kunstenaars uit binnen- en buitenland hun creatieve ding doen. De bekende internationale Carwan Gallery verhuisde zelfs helemaal van Beiroet naar Piraeus, volgens de eigenaars ‘het nieuwe Berlijn’. Polidefkous 39, 18 545 Athene, carwangallery.com

Dagje eiland

Een ferry brengt je in anderhalf uur van Piraeus naar Hydra, het charmante Griekse eiland waar auto’s verboden zijn en Leonard Cohen inspiratie haalde voor zijn melancholie. ferries.gr

Glazen bib

De National Library of Greece verhuisde van de stad naar een nieuw complex pal aan de Atheense Rivièra. De ultramoderne glazen bib werd getekend door architect Renzo Piano, die je kent van het Centre Pompidou in Parijs. Naast de deur pronkt de Greek National Opera, en beide gebouwen zijn omgeven door een mediterraan park. Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Syggrou Avenue 364, 17674 Kallithea, nlg.gr