Exotisch surfparadijs in Europa: onze favoriete adressen op de Azoren

Waar kan je eten, surfen, overnachten, zwemmen en winkelen op São Miguel, het hoofdeiland van de Azoren? Laat je gidsen door onze adressen om de parel in de kroon van deze archipel te ontdekken, gelegen in de Noord-Atlantische Oceaan voor de kust van Portugal, en toch schijnbaar duizend mijl van Europa verwijderd.

Als volwassene zijn er maar weinig gelegenheden om te doen alsof je aan de andere kant van de wereld bent, maar op São Miguel, het grootste van de negen eilanden die samen de Azoren vormen, lijk je op magische wijze duizenden kilometers van Europa verwijderd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er online zoveel buzz hangt rond de archipel en São Miguel. Maar met zoveel visuele prikkels en zoveel posts op sociale media, is het moeilijk om te weten waar je terecht kunt… Geen paniek: wij hebben onze favoriete plekken op São Miguel voor jou op een rijtje gezet, van gastronomische restaurants tot ongewone hotels over onze favoriete zwem- en surfplekken.

4 hotels die een bezoek waard zijn

1. Er zit een beetje White Lotus in de luxe van de White Exclusive Suites & Villas, maar de vergelijking stopt gelukkig bij het gevoel van weelde. Hier blijven de kamers betaalbaar, zelfs zonder een salaris van zeven cijfers in Silicon Valley, en de omgeving is eerder sober en elegant dan verguld en barok. Als het al moeilijk is om je los te rukken uit de cocon van de smetteloze kamers met open haard, dan is het quasi onmogelijk om uit het overloopzwembad te stappen met zijn adembenemende uitzicht op de golven. Voor zowel ontbijt als diner is het restaurant van het hotel, met de nadruk op gezonde en lokale gerechten, zeker een bezoek waard. White Exclusive Suites & Villas

2. Het Pink House, een voormalige schuur die is omgebouwd tot een monochroom hotel, ligt handig dicht bij de hoofdstad Ponta Delgada en is dus de perfecte uitvalsbasis om de stad en het groen te ontdekken. Het decor, ontworpen door de architecten van Mezzo Atelier, is opgevat als een ode aan de plaatselijke ontwerpers en nodigt uit tot het nemen van vele selfies. Elke hoek, te beginnen met de buitenkant en het koraalroze terras, is fotogeniek. Pink House

3. Het Santa Barbara Eco-Beach Resort, ideaal om de geneugten van het surfen te leren (of gewoon de sfeer op te snuiven), heeft dat je-ne-sais-quoi waardoor je je onmiddellijk thuis voelt. Ruime en lichte kamers met terrassen en een schommel om een boek te lezen, een overloopzwembad genesteld in een rustige tuin, trappen die naar het strand leiden en uitstekende sushi zijn slechts enkele van de redenen om een of meer nachten door te brengen in dit eco-chique resort. Santa Barbara Eco-Beach Resort

4. De Pico do Refugio tenslotte, een prachtig landgoed waar regelmatig artistieke retraites worden gehouden, verleidde ons door het contrast tussen zijn oude gebouwen, mooi gedecoreerd in de voor het eiland typische felle kleuren, en zijn sobere interieurs waarin modern design de boventoon voert. Het ontbijt, met verse streekproducten, wordt geserveerd bij het imposante zwembad met bomen: u bent er niet zomaar een toerist, maar waant zich een landeigenaar die geniet van de geneugten van zijn landgoed. Pico do Refugio

Onze favoriete gastronomische adressen in São Miguel

In Ponta Delgada neemt u met plezier plaats in A Tasca om de lokale keuken te leren kennen via inventieve kleine gerechten die doen denken aan tapas. Van hartig tot zoet, het menu nodigt uit om gerechten en geneugten te combineren. Aarzel niet als octopus een van de suggesties is: delicaat gebakken en vergezeld van een rode uiencompote tijdens ons bezoek, was het gewoonweg voortreffelijk.

Facebookpagina van A Tasca

Nog in de hoofdstad verleidt Boca de Cena met zijn inventieve keuken, maar ook met het enthousiasme van Ricardo, de eigenaar, die tegelijk als chef-kok en ober optreedt. Soms moet je geduld hebben, maar het wachten is de moeite waard, en het restaurant zit altijd vol, waarschijnlijk omdat Ricardo de bereiding van zeevruchten tot in de perfectie beheerst.

Boca de Cena

Het is begrijpelijk dat het vooruitzicht van een maaltijd in het restaurant van een landbouwcoöperatie de interesse van fijnproevers niet prikkelt, maar voor vleesliefhebbers is een bezoek aan het Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel, in Ribeira Grande, een absolute must. Hier wordt het uiterst malse lokale rundvlees met een licht aroma van zeezout geserveerd in al zijn vormen, maar bij voorkeur als perfect gegaarde stukken, vergezeld van sauzen die niet beknibbelen op de room. Voor het dessert blijven we lokaal en kiezen we voor een variatie op ananas. Pas op, zonder reservering moet je geduld hebben voordat je een tafel krijgt, maar het is de moeite waard.

Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

Azoren © Kathleen Wuyard

Wilt u de meest verse vis eten die u ooit heeft geproefd? Ga dan naar Ribeira Grande en zijn Restaurante Monte Verde, waar de eigenaar u uitnodigt om de vis te kiezen die u lekker vindt en deze vervolgens grilt en serveert, vergezeld van paprika’s, olijven en andere lekkernijen in een no-nonsensesfeer: u komt hier niet voor het zilverwerk of de gesteven tafelkleden (die zijn er niet), maar om te genieten van een maaltijd.

Restaurante Monte Verde

Tot slot kunt u in Furnas genieten van de groene serresfeer van het restaurant À Terra, met een keuken geïnspireerd op de Italiaanse gastronomie, maar bereid met de vele lokale producten. Het kader is charmant, de bediening attent en het is het perfecte adres om de Cozido te proeven, een typische stoofpot van de streek, bereid in de warmwaterbronnen die het tot een populaire bestemming voor kuurgasten hebben gemaakt.

À Terra

Zo geniet je van de meest fotogenieke plekjes op het eiland

De reputatie van São Miguel als het “Hawaï van Europa” lokt hordes toeristen die massaal komen genieten van de natuur, de golven en de geneugten van het eiland. Gevolg? Op het hoogtepunt van het seizoen wordt het bijna drummen op de populairste plekjes. Dat is jammer op zo’n ongerept eiland, waar je soms urenlang kunt wandelen zonder iemand tegen te komen, of de middag kunt doorbrengen op een strand of in een verlaten natuurbad.

De meest toeristische plekken?

De Caldeira das Setes Cidades en zijn ongelooflijke panorama, met meren (waarvan wordt beweerd dat ze Atlantis herbergen) en een natuur die zo weelderig is dat ze bijna fluorescerend groen kleurt. De Miradouro da Boca do Inferno, die ook een adembenemend uitzicht biedt op het vulkanische meer en het omringende bos. Als je al iets kunt zien met al die zwaaiende selfiesticks. De naar zwavel geurende warmwaterbronnen van Caldeira das Furnas. De smetteloos witte kapel Ermida de Nossa Senhora da Paz, ideaal gelegen op een heuvel waar de trappen bedekt zijn met typisch blauwwitte tegels, die als achtergrond hebben gediend voor meer dan één selfie. De majestueuze waterval van Salto do Cabrito.

Deze plekken zijn zo populair omdat ze fotogeniek zijn, maar vooral ook echt indrukwekkend. Maar alleen als je ervan kunt genieten in aangename omstandigheden, dus niet omringd door een zwerm influencers die met hun selfiesticks proberen het perfecte shot te posten. De oplossing? Zet je wekker (heel) vroeg. Tijdens ons bezoek aan het eiland moesten we soms twee keer naar dezelfde plek trekken om er echt van te genieten. Kies dus voor een tijdstip waarop de gemiddelde toerist zit te ontbijten, de beste manier om de plek (bijna) voor jezelf te hebben.

© Kathleen Wuyard

Must-see (natuurlijke) zwembaden

Staat het cultzwembad Icebergs op Bondi Beach voor jou synoniem met het aards paradijs? Dan zal je onze liefde delen voor het Boca Da Ribeira-zwembad, verborgen onderaan een groene klif, afgeschermd voor de toestroom van badgasten. De toegangsweg is steil en smal en stelt zelfs de meest ervaren chauffeur op de proef, maar eenmaal daar is de betovering compleet. Je waant je in een Wes Anderson-film, dankzij de met kiezelstenen versierde kalkmuren, de color block cabines en de felrode metalen balustrade die van het zwembad rechtstreeks in de golven afdaalt. De ideale plek om er urenlang te blijven dobberen of zoals wij te profiteren van de centrale ligging om onderweg naar elke nieuwe bestemming er even langs te gaan.

Praktische info over het Boca Da Ribeira-zwembad

São Miguel is een geweldige plek om te zwemmen, maar het heeft ook een aantal zwarte zandstranden en afgelegen baaien waar u langs geheime klifpaden kunt afdalen en genieten van een unieke ervaring: een hemels strand helemaal voor uzelf op een toeristische bestemming.

Bent u het zand toch beu, neem dan een duik in een van de vele natuurlijke zwembaden van het eiland, zoals die in het Lagoa resort of de Porto da Caloura baai, waar het water zo helder is dat u bijna vergeet hoe koel het is. De Caldeiras da Furnas, die als een must-see worden beschouwd, vielen bij ons minder in de smaak: deze thermale bronnen geven een zeer uitgesproken brongeur af die een aantal lokale legendes voedt… en ons deed denken aan zachtgekookte eieren die te lang in kokend water zijn blijven liggen.

Koeler in elke zin van het woord is Poço Azul of ‘blauwe fontein’ in Achadinha, een lagune met diep turquoise water, dat u kunt ontdekken na een wandeling midden in de natuur. Vers of jodiumhoudend water, warm of koud: op de Azoren is het water overal en nodigt het uit tot zwemmen. Of, nog beter, om te gaan surfen.

3 wandelingen met ongelooflijke landschappen

Het 7 kilometer lange pad dat een lus vormt van Pico do Ferro naar Furnas biedt zicht op de bloeiende natuur en het meer. “Maar” 7 kilometer, maar met een behoorlijk hoogteverschil: reken op ongeveer drie uur om het te volbrengen, de talrijke fotostops onderweg meegerekend…

Praktische info

Prachtig wandelen op São Miguel © Kathleen Wuyard

De 18 km aan paden die rond de ongelooflijke Caldeira das Sete Cidades kronkelen en u de kans geven de legendarische wieg van Atlantis te bewonderen zonder de stroom toeristen die de Miradouro Vista do Rei bevolken.

Praktische info

In Faial da Terra is er geen gebrek aan wandelroutes. U kan er de Indiana Jones in uzelf loslaten, want er zijn afwisselend bospaden, houten bruggen en omwegen langs watervallen. U kiest zelf hoe lang u op stap gaat of hoe lastig u het wil maken!

Praktische info

Waar surfen?

Nog nooit gesurft? Ga dan naar de stranden van Santa Barbara en Populo, open en met relatief toegankelijke golven.

Meer ervaren surfers zullen meteen kiezen voor Ribeira Quente en Praia do Monte Verde, of voor een echte traktatie, Vila Franca, waar de golven binnenrollen met een adembenemend uitzicht op het pittoreske Ilhéu van Vila Franca do Campo.

De Azoren worden afwisselend beschreven als het “Hawaï van Europa” of “een surfersparadijs”. Beide termen zijn helemaal verdiend, en zelfs zonder op een board te klimmen, draagt de alomtegenwoordige surfcultuur bij tot de geneugten van een verblijf op deze archipel. Denk aan hotels en restaurants met een tropische inrichting, strandbars met een ontspannen sfeer en winkels met kleding en andere kleine decoratieve voorwerpen die niet zouden misstaan in Malibu of Maui. En dat alles op minder dan 4 uur vliegen van Brussel…