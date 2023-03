Van pastéis tot kinderkleren: de leukste lokale winkels in Lissabon

Aan de rand van de stad vind je nog het échte Lissabon. In de minder bekende wijken Marvila en Alvalade vind je de beste pastéis van Lissabon, en andere leuke lokale winkels.

Iedereen kent de parel aan de Taag wel, maar de kracht van Lissabon is dat de stad zichzelf blijft heruitvinden. Dat merk je ook aan twee fantastische wijken die de gemiddelde toerist niet kent: Marvila-Beato en Alvalade. Enkele jaren geleden werd de buurt herontdekt en nu beweegt alles er in snel tempo. Aan deze buurt verloor ik zeven jaar geleden mijn hart en ik woon er intussen al drie jaar met mijn Portugese vriend. De pastelkleuren, de laagbouw en de typische Portugese tascas op elke straathoek – waar de omaatjes hun pastel de nata eten – geven een gezellig buurtgevoel. Hieronder enkele van mijn favoriete lokale winkels in Lissabon waar je producten made in Portugal vindt.

Mercado de Alvalade

Wanneer je door Alvalade struint, zie je veel mensen die beladen zijn met inkopen. Of je nu antiek, een verse kip aan het spit of boeken wilt kopen: deze buurt heeft het allemaal. Maar wie vooral van lokale producten houdt, moet naar de Mercado de Alvalade. In deze overdekte markt koop je samen met de buurtbewoners allerlei soorten groenten en fruit, vis en vlees, kaas en bloemen. Hier moet je wel je beste Portugees bovenhalen om een lekker tussendoortje te scoren.

Av. Rio de Janeiro 27

Mercado de Alvalade

Praça

Als de markt teveel keuzestress oplevert en je later op de dag toch Marvila bezoekt, kun je daar beter naar Praça. Het is een gezellig restaurant dat ook een hele selectie aan Portugese wijn, kaas, olijfolie en andere typische producten aanbiedt. Hier vind je gegarandeerd een lekker souvenir om mee te nemen naar België.

Travessa Grilo 1, apraca.pt

Praça

Manteigaria

Wie meer van zoet houdt dan van hartig, moet natuurlijk de pastéis de nata van Manteigaria proberen. Die vind je schuin tegenover de markt van Alvalade. Persoonlijk vind ik ze nog lekkerder dan de befaamde pastéis de Belém. Bovendien moet je hier nooit lang wachten. De overheerlijke gebakjes worden voor je ogen achter glas klaargemaakt. Je kunt ze kopen om mee te nemen in een doosje van twee of van zes. Maar als je écht niet kunt wachten, kun je ze gewoon opeten op het zonovergoten terras aan het einde van Avenida da Igreja, dé levensader van Alvalade.

Av. Rio de Janeiro 44, @manteigaria.oficial

Pastéis bij Manteigaria

Desalinho

Wandel de Avenida da Igreja af en breng een bezoekje aan Desalinho. Deze schattige klerenwinkel heeft een collectie die gericht is op kinderen van 0 tot 4 jaar, gemaakt en ontworpen in Lissabon door een enthousiast team. Hier even snuisteren en wegdromen is de moeite waard.

Av. da Igreja 22A, desalinho.pt

Desalinho

Feed

Als je eerder iets voor jezelf zoekt, kijk dan binnen bij Feed in Marvila. Zij bieden een plek aan Portugese kleren- en juwelenmerken die eerder enkel online te vinden waren. Een goed concept, want hier kun je die mooie stukken passen en aanvoelen, of het nu een bikini, een trui of een paar oorbellen is.

Rua de Xabregas 42B, @feedconceptstore