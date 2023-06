Goed op weg: handige tips voor roadtrips

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: roadtrippen.

Website als hulplijn

Roadtrippen is een kunst. Waar liggen de beste routes? Hoeveel tussenstops of dagen heb je nodig? Roadtrippers.com is een Amerikaanse website die voor jou de puzzelstukjes in elkaar klikt. Je geeft begin- en eindbestemming in en de website en (betalende) app suggereren vervolgens een route, plus kampeerplekken, tankstations, hotels, restaurants of bezienswaardigheden onderweg. De website heeft ook een aparte optie voor grote campers of motorhomes, met routes die smalle wegen vermijden.

roadtrippers.com

© Alex Azabache/Unsplash

Onderweg in Nederland

Hey Frits is een onlinemagazine en Instagramaccount met hotspots in Nederland, vol adressen om te eten, slapen en drinken in natuur en stad. Van de vibes word je instant gelukkig, want oprichtster Manon van den Oort heeft een ongeëvenaard enthousiasme in haar pen. In haar boek Hey Frits, 12 korte roadtrips door Nederland neemt ze je mee langs dorpjes in Friesland of wijngaarden in Zuid-Limburg. Researchen waar je onderweg best slaapt of stopt voor een koffie is niet nodig: Manon verzamelde alle toptips in haar boek.

© GF

24,95 euro, mo’media

Huur een E-camper

Het Britse Wild Drives is de eerste organisatie waar je een elektrische van kunt huren. De Volkswagen ID Buzz heeft een bed, minikeuken, toilet, handdoeken, plooistoelen én een ‘travel toaster’, een broodrooster voor onderweg. Het inductiefornuis werkt op zonne-energie. Wild Drives is nieuw en werkt aan routes met activiteiten en campings waar duurzaamheid niet zomaar een modewoord is. De eerste route staat al online en brengt je van Brighton naar Stonehenge.

Vanaf 174 euro per nacht, wilddrives.co.uk