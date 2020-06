Sinds 15 juni mogen we weer op reis naar Duitsland, het land bij uitstek voor een sportieve vakantie met een stevige snuif cultuur of ander vertier per fiets. Maar hoe zit het met de Corona-spelregels bij onze buren?

Van fietsen langs de Berlijnse muur tot een route door het Zwarte Woud of een wijnreis op twee wielen: Duitsland heeft een heel veelzijdig aanbod voor wie de vakantie graag sportief invult maar er toch graag een vleugje cultuur aan toevoegt. Tijdens de lockdown werd er bij ons al heel wat afgefietst, de ideale training voor deze veilige, actieve vakantie in openlucht. De Duitse Grundlichkeit zorgt er verder voor dat de Covid-regels duidelijk zijn én gevolgd worden. Plannen? Dit kan en mag er (niet).

Neem ik mijn mondkapje mee?

Op de fiets zit hoef je natuurlijk geen mondkapje te dragen. De algemene regels verschillen niet zo heel erg van de onze: (anderhalve tot twee meter) afstand houden, regelmatig je handen wassen en thuisblijven als je ziek bent. Mondbescherming is verplicht vanaf 6 jaar op het openbaar vervoer, in winkels en andere openbare gebouwen.

Mag mijn fiets mee op de trein?

Het meenemen van fietsen op de trein gaat volgens de gebruikelijke regels. Op de IC- en ICE-treinen zijn er echter minder plaatsen beschikbaar. Kijk dus vooraf op de website van de Deutsche Bahn hoe vol de trein zit. En vergeet je mondkapje niet!

Kan ik op hotel?

Er gelden strenge hygiënevoorschriften in de horeca, van grondig desinfecteren tot mondkapjesplicht bij het binnen- en buitengaan en in de gedeelde ruimtes (receptie, lobby, hal, op weg naar het toilet). Hotels houden zich aan 50-60% van hun capaciteit en voorlopig kan je nog niet van alle faciliteiten - zwembad, wellness, bar - gebruik maken. Het ontbijtbuffet moest wijken voor creatieve alternatieven als een ontbijtbox, ontbijt op bed of à la carte ontbijt aan tafel.

Mag ik uitblazen op een terras?

In een restaurant of bij een drankje op een terras moet je je contactgegevens achterlaten, na een maand worden ze vernietigd. Je wacht bij de ingang tot je een plekje toegewezen krijgt. Reserveren is aangeraden en soms ook verplicht.

Kan ik gaan zwemmen?

Tot op vandaag nog niet in je hotel, maar in de meeste deelstaten zijn de openbare zwembaden, met de nodige maatregelen, wel weer open.

Kunnen we naar het museum?

De meeste bezienswaardigheden zijn geopend, maar voor een beperkter aantal bezoekers. Boek dus vooraf je ticket online voor die felbegeerde attractie of expo. Alle grotere evenementen zijn afgelast tot 1 september.

Mag ik naar het toilet?

Mondbescherming is verplicht op weg naar het toilet in de horeca maar ook bij tankstations en openbare toiletten langs de snelweg.

Extra tip voor de trip

Stop naast je ontsmettende handgel ook wat cash geld in je zak. Ook in Duitsland is contactloos of elektronisch betalen in opmars, ook voor kleine bedragen, maar er zijn toch nog steeds plekken waar je met baar geld voor de dag moet komen.

© fietsvakantie-duitsland.nl

Voor nog meer info én inspiratie kan je terecht op de website fietsvakantie-duitsland.nl

