Van de Waddeneilanden tot de Veluwe en van Amsterdam tot Groningen: deze dertien meerdaagse fietsroutes nemen je mee op een langzame reis door al het moois dat Nederland te bieden heeft.

Nederland is het fietsland bij uitstek. Alle voorzieningen zijn er: autovrije of autoluwe fietspaden, hotels of trekkershutten waar je gemakkelijk met je fiets kan overnachten en uitstekend aangegeven langere of kortere fietsroutes. Het Stichting Landelijk Fietsplatform heeft verschillende meerdaagse fietsroutes door Nederland samengesteld, soms met een bepaald thema, soms door een bepaalde regio. Dertien heerlijke lange fietsroutes door Nederland waarvan de langste maar liefst 1300 kilometer bestrijkt.

1. Noordzeeroute (LF 1): 330 kilometer

Deze fietsroute tussen Sluis in Zeeland en Den Helder in Noord-Holland is 330 kilometer lang en wordt binnenkort omgevormd tot de LF Nederlandse Kustroute. De route volgt de volledige westelijke noordzeekust van Nederland. De route start dus in Sluis vlakbij de Belgische grens. Een fijne plaats om te beginnen want Sluis behoort tot de mooiste dorpjes in Nederland. Voor een klein dorpje telt Sluis bovendien verbazingwekkend veel winkels en goede horecagelegenheden. Je kan de route gemakkelijk iets langer maken door al in Brugge te starten en over een zeventien kilometer lang autovrij fietspad langs de Damse Vaart naar Sluis te fietsen.

Sluis © Getty Images

Je reis begint met een fietstocht over de Zeeuwse eilanden. Onderweg fiets je door mooie duingebieden en leuke vissersdorpjes en badplaatsen zoals Katwijk aan Zee, Goedereede en Bergen aan Zee. Je maakt ook kennis met de typisch Nederlandse Deltawerken zoals de Oosterscheldekering en Neeltje Jans en andere sluizen en dammen.

Damse Vaart © Getty Images

De route eindigt in Den Helder in het uiterste noorden van Noord-Holland. Deze stad staat vooral bekend als thuishaven van de marine en om de vishandel. Ook vertrekken van hieruit boten naar Texel zodat je je reis nog kan uitbreiden met een bezoek aan dit en eventueel meerdere Waddeneilanden.

Oosterscheldekering © Getty Images

2. Waddenzeeroute (LF10): 275 kilometer

Je kan in Den Helder stoppen of je fietstocht verder uitbreiden met de Waddenzeeroute van 275 kilometer lang. De Waddenzeeroute vormt samen met de Noordzeeroute de Nederlandse Kustroute van in totaal 570 kilometer. Deze Nederlandse Kustroute is dan weer een onderdeel van de internationale North Sea Cycle Route door Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Schotland, Engeland en België van 7050 kilometer lang.

Afsluitdijk © Getty Images

De Waddenzeeroute begint in Callantsoog in Noord-Holland, dat iets ten zuiden van Den Helder ligt. Callantsoog is een mooi kustplaatsje in een prachtige omgeving met duinen, strand, bloembollenvelden en polders. Via de Afsluitdijk fiets je naar de provincie Friesland. De Afsluitdijk is de komende drie jaar gesloten voor fietsers in verband met renovatiewerken, maar er rijdt wel een fietsbus. Je kan er als alternatieve route ook voor kiezen om via de Waddeneilanden te gaan.

Friesland © Getty Images

Langs de kust van Friesland en Groningen fiets je door een vlak landschap waar je kilometers ver kan uitkijken over weilanden en meren. Tussen de weilanden liggen grote - in het verleden welvarende - boerderijen, omringd door een grachtje die in Friesland 'stinzen' en in Groningen 'borgen' worden genoemd.

Lauwersmeer © Dirk Slot

In Groningen fiets je onder andere door het Nationaal Park Lauwersmeer, een zeer vogelrijk gebied van water, bossen, kleine eilandjes, rietvelden en graslanden. Lauwersmeer is een van de twee 'dark sky parks' in Nederland (het andere is de Boschplaat op Terschelling). Een 'dark sky park' is een gebied waar het nog echt donker is, waar je 's nachts zonder lichtvervuiling naar de sterrenhemel kan kijken.

Vlieland © Getty Images

De Waddenzeeroute loopt weliswaar volledig over het vasteland, maar je fietst langs alle havens waar boten naar de Waddeneilanden vertrekken. Je kan onderweg gemakkelijk even overstappen naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog.

Texel © Getty Images

3. Stedenroute (LF 2): 200 of 350 kilometer

Je kan deze Stedenroute alleen door Nederland fietsen. Dan is de route 200 kilometer lang. Maar je kan er ook een internationale route van maken door de 150 kilometer lange Belgische Stedenroute eraan vast te plakken. Het Nederlandse deel van de route start in de buurt van Essen op de grens tussen België en Nederland.

Dordrecht © Getty Images

Gouda © Getty Images

De Stedenroute is een fijne combinatie van natuur en cultuur. In Nederland fiets je door enkele van de bekendste steden: Amsterdam, Rotterdam (of Gouda) en Dordrecht. Het fietsen door de stad wordt afgewisseld met tochten door het typisch Nederlandse polderlandschap met weilanden en slootjes.

Polder © Getty Images

De Nederlandse Stedenroute eindigt in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, fietsstad bij uitstek.

Amsterdam © Getty Images

Wil je het deel door België aan de route toevoegen, dan start je niet in Essen, maar in Leuven (of in Amsterdam als je de route de andere kant op fietst). In België kom je dan door de mooie Vlaamse steden Antwerpen, Brussel, Mechelen om te eindigen in universiteitsstad Leuven.

Rotterdam © Getty Images

4. Hanzeroute (LF 3): 135 kilometer

De Hanzesteden vormden tijdens de Middeleeuwen het Hanzeverbond. Dat was een samenwerking tussen een netwerk van steden die hun ondelinge handel wilde beschermen. Onder andere Stockholm, Brugge, Hamburg, Gdansk, Keulen en Kopenhagen maakten deel uit van dit stedenverband.

Deventer © Getty Images

In Nederland lag een groot aantal van de Hanzesteden aan de mooie, slingerende rivier de IJssel in het oosten van het land. De Hanzeroute volgt de IJssel vanuit Millingen aan de Rijn in de buurt van Nijmegen.

Doesburg © Getty Images

Zutphen © Getty Images

Over rustige fietspaden en over dijkjes passeer je achtereenvolgens de historische Hanzestadjes Doesburg, Zutphen, Deventer en Zwolle. De fietstocht eindigt in Kampen.

Zwolle © Getty Images

Kampen ligt vlakbij de plek waar de IJssel uitmondt in het IJsselmeer. In Kampen wandel je eigenlijk door een groot historisch openluchtmuseum. Het begint al met de opvallende Stadsbrug met de gouden wielen. Via oude stadspoorten betreed je het mooie centrum waar je honderden eeuwenoude monumenten kan bewonderen.

Kampen © Getty Images

5. Midden-Nederlandroute (LF 4): 300 kilometer

Zoals de naam al doet vermoeden loopt deze route van west naar oost dwars door het midden van Nederland. Je start in de statige regeringshoofdstad Den Haag waar je eerst nog een bezoekje aan het strand van Scheveningen kan brengen. Bekijk ook even de regeringsgebouwen aan het Binnenhof.

Den-Haag © Getty Images

Vlakbij Den Haag ligt Wassenaar met zijn grote landgoederen en villa's. Ook kan je er het Museum Voorlinden bezoeken. Dit museum waarin natuur, kunst en architectuur met elkaar verbonden worden, werd in 2016 geopend.

Museum Voorlinden in Wassenaar © Getty Images

Vanuit Wassenaar fiets je dwars door het Groene Hart van Nederland en via Kasteel Ter Haar (het grootste kasteel in Nederland) naar Utrecht.

Kasteel Ter Haar © Getty Images

Na een bezoek aan deze gezellige stad fiets je via het mooie natuurgebied Utrechtse Heuvelrug met z'n talloze kastelen, landgoederen en oude villa's verder in de richting van nog meer mooie natuur: de zuidelijke Veluwe.

Utrechtse Heuvelrug © Getty Images

De hoogteverschillen zijn er, naar Nederlandse begrippen, best fors. Het laatste deel van de route brengt je naar de rustige Achterhoek, het heide- en vennengebied Buurserzand en het bosrijke landgoed Lankheet, allebei in de buurt van de Twentse plaats Haaksbergen.

Veluwe © Getty Images

Een leuke tussenstop is het historische boekendorpje Bronckhorst met talloze kleine boekenwinkeltjes en het kastelendorp Vorden. Rond Vorden kan je een extra fietslus aan de route toevoegen: de 34 kilometer lange Achtkastelenroute.

Vorden © Henk Monster, Wikicommons

6. Oeverlandroute (LF 7): 385 kilometer

De Overlandroute doorkruist Nederland va het zuidoosten naar het noordwesten. Water staat centraal in deze route die begint of eindigt in Maastricht en naar Schoorl aan de Noordzee eindigt.

Schoorl © Getty Images

De Oeverlandroute staat helemaal in het teken van water en combineert fietspaden langs rivieren zoals het IJ, de Amstel, de Vecht, de Maas, Waal, Merwedekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, de Dommel en het Albertkanaal.

De Amstel © Getty Images

De Dommel © Getty Images

Maar niet alleen water, ook diverse steden staan op het programma. Zo kom je door waterrijke steden als Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Den Bosch, Maastricht en Eindhoven.

Den Bosch © Getty Images

Een van de hoogtepunten van de route zijn de verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie met zijn vele dammen, dijken, gemalen, sluizen en forten.

De Hollandse Waterlinie © Getty Images

7. NAP-Route (LP): 455 kilometer

Deze lange route van 455 kilometer loopt door negen van de twaalf provincies die Nederland telt. De route heeft het Normaal Amsterdams Peil als thema. Dat is het niveau aan de hand waarvan de hoogtes in Nederland worden gemeten. Nul NAP is het gemiddelde zeeniveau van de Noordzee.

Breda © Getty Images

De fietsroute volgt de kustlijn die zou ontstaan als de dijken en duinen zouden verdwijnen. Zo ongeveer de helft van Nederland zou dan onder water komen te staan.

Flevoland © Getty Images

De route begint in Breda in het westen van Nederland en loopt naar Bad Nieuweschans in Groningen. Je fiets door de bos- en heiderijke Utrechtse Heuvelrug en door het vlakke Flevoland dat vroeger nog zee was.

Utrecht © Getty Images

Grotere steden op de route zijn Breda, Utrecht en Groningen, maar je komt ook door een groot aantal kleinere vissersplaatsjes.

Spakenburg © Getty Images

Zo fiets je door Gorichem, Woudrichem, Spakenburg, Zwolle en Kallenkote. Bij Spakenburg kan je kiezen tussen twee verschillende varianten van de route: de noordelijke via Eemdijk en Baarn en de zuidelijke via Amsersfoort en Soestduinen. In Bad Nieuweschans, het eindpunt van de route, kan je bijkomen van de lange fietstocht in de heerlijke thermaalbaden

Woudrichem © Getty Images

8. Schelde-Rheinroute (LF 13): 285 kilometer

Deze fietstocht loopt van west naar oost door het zuidelijke deel van Nederland. De route begint in Vlissingen in Zeeland in het protestantse deel van Nederland. Via Noord-Brabant, het katholieke en eerder Bourgondische stuk Nederland, eindig je in de Limburgse stad Venlo.

Vlissingen © Getty Images

Zowel de verschillen in natuur als cultuur zijn opvallend. In Zeeland is het land vlak en bedekt met weilanden. In Brabant passeer je onder andere het prachtige heide- en vennengebied de Oirschotse Heide en in Limburg kom je door de Groote Peel.

Noord-Brabant © Getty Images

Wanneer je vanuit Venlo nog verder wil fietsen, kan je route uitbreiden naar Duitsland

Grote Peel © Getty Images

9. Saksenroute (LF 14): 290 kilometer

Wiededorp in Groningen © Getty Images

Deze Saksenroute is genoemd naar het Germaanse volk van de Saksen dat vanaf de vierde eeuw in het oostelijke deel van Nederland woonden. De route loopt dan ook door het oosten van Nederland en volgt de grens met Duitsland.

De route begint in Lauwersoog in Groningen en eindigt in Enschede in Twente in Overijssel. De route staat grotendeels in het teken van de geschiedenis. In Groningen zie je bijvoorbeeld de typische wierdedorpen: dorpjes die werden gebouwd op een kunstmatige heuvel of terp om het te beschermen tegen hoogwater.

Hunebed in Drente © Getty Images

In Drente ga je nog verder terug in de tijd, naar de prehistorie, en kan je de wereldberoemde hunebedden en grafheuvels bekijken. Tijdens deze Saksenroute zal je ook geregeld Saksische boederijen zien. Dat zijn langgerekte boerderijen met rieten daken. Je kan in Drente een omweggetje maken langs het historische dorpje Orvelte dat volstaat met dit soort boerderijen.

Orvelte © Getty Images

Ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Maak dan even een tussenstop bij Kamp Westerbork van waaruit duizenden Joden en Roma naar de vernietigingskampen in het oosten werden gedeporteerd.

Westerbork © Getty Images

De Saksenroute eindigt in het mooie Twente, dat bekendstaat om het coulissenlandschap. Dat is 'een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft' (Wikipedia).

Coulissenlandschap in Twente © Getty Images

10. Vechtdalroute (LF 16): 230 kilometer

Ook deze grensoverschrijdende route loopt door het oosten van Nederland om vervolgens verder te gaan in Duitsland. De route begint in de Hanzestad Zwolle en volgt het mooie meanderende riviertjes de Vecht.

Zwolle © Getty Images

Je komt door drie verschillende landschappen: het Vechtdal, Graafschap Bentheim in Duitsland en het Münsterland eveneens in Duitsland.

Ommen aan de Vecht © Getty Images

Wat kan je zoal verwachten? Behalve de mooie historische stad Zwolle, kom je ook langs oude Duitse boerderijdorpen, door eeuwenoude bossen en langs statige villa's en kastelen.

Nordhorn © Getty Images

De route eindigt in Darfeld, maar je kan er nog een tripje naar Bad Bentheim met het imposante middeleeuwse kasteel aan vastknopen.

Bad Bentheim © Getty Images

11. Zuiderzeeroute: 400 kilometer

De Zuiderzee bestond tot 1932. In dat jaar werd de Afsluitdijk aangelegd en vanaf dat moment bestond deze zee uit twee delen: het IJsselmeer en een stuk dat bij de Waddenzee ging horen. Deze fietsroute maakt een rondje om het IJsselmeer.

IJsselmeer © Getty Images

Je fietst door het vlakke polderlandschap, komt langs grote waterwerken zoals de Afsluitdijk en door de zogenaamde Gouden Cirkel. Dat is het deel van Nederland waar je de sporen van de welvarende Gouden Eeuw (17e eeuw) nog duidelijk ziet. Zo liggen er de VOC steden Hoorn en Enkhuizen en visserdorpen zoals Volendem, Edam en Marken en de vestingstad Naarden.

Enkhuizen © Getty Images

Volendam © Getty Images

Qua natuur kom je aan je trekken met de Weerribben-Wieden waar je van de fiets kan stappen en een kano, elektrische sloep of fluisterboot kan huren om een tochtje over het water tussen het wuivende riet te maken.

Weerribben-De Wieden © Terburg, Wikicommons

Deze Zuiderzeeroute wordt trouwens voorzien met nieuwe bordjes. Op de Afsluitdijk mag je nu niet fietsen omdat de brug gerenoveerd wordt, maar er rijdt wel een fietsersbus.

Marken © Getty Images

12. Rondje Twente: 200 kilometer

Twente is een rustig deel in het oosten van Nederland, in de provincie Overijssel. Je vindt er mooie natuurgebieden en het typische coulissenlandschap met houtwallen en heggen. Ook liggen er veel historische landgoederen en kastelen die je kan bezoeken.

Twente © Getty Images

Landgoed Twickel © Friesburg, Wikicommons

De route begint en eindigt in Ommen en je maakt vanuit Twente ook een uitstapje naar Salland, een ander deel van Overijssel. Daar fiets je over de Sallandse Heuvelrug, een schitterend heide- en bosgebied waar je ook mooie wandelingen kan maken. Met heel veel geluk kan je er korhoenders zien. Dit gebied is de enige plaats in Nederland waar deze vogels nog voorkomen.

Sallandse Heuvelrug © Getty Images

Verder kom je door gezellige stadjes zoals Ootmarsum, Denekamp en Delden en de modernere universiteitsstad Enschede en fiets je langs romantische riviertjes zoals de Vecht, Regge en Dinkel.

De Regge © Getty Images

13. Ronde van Nederland: 1300 kilometer

De Ronde van Nederland is de meest uitgebreide en verreweg de langste fietstocht door Nederland. Je begint in Arnhem (maar kan ook elders starten als je dat liever doet). Op je reis volgen een groot aantal andere steden: Nijmegen, Venlo, Roermond, Eindhoven, Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg, Den Haag, Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Groningen en Enschede.

Nijmegen, de oudste stad van Nederland © Getty Images

Tijdens deze fietstocht komen alle Nederlandse landschappen voorbij: de duinen langs de kust, de polders, de Veluwe in het centrum van het land, het coulissenlandschap in Twente en de Achterhoek, de vennen en heide in Brabant en de wierden in Groningen.

Veluwezoom © Getty Images

Veluwe © Getty Images

Vind je 1300 kilometer fietsen nog niet lang genoeg, dan kan je de route nog langer maken door van het ene naar het andere Waddeneiland te hoppen. Je start in Den Helder met de veerboot naar Texel. Van daaruit ga je achtereenvolgens naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Daar neem je de boot terug naar het vasteland: naar Lauwersoog in Groningen.

Noordzee © Getty Images

Waddenzee © Getty Images

Nederland is het fietsland bij uitstek. Alle voorzieningen zijn er: autovrije of autoluwe fietspaden, hotels of trekkershutten waar je gemakkelijk met je fiets kan overnachten en uitstekend aangegeven langere of kortere fietsroutes. Het Stichting Landelijk Fietsplatform heeft verschillende meerdaagse fietsroutes door Nederland samengesteld, soms met een bepaald thema, soms door een bepaalde regio. Dertien heerlijke lange fietsroutes door Nederland waarvan de langste maar liefst 1300 kilometer bestrijkt. Deze fietsroute tussen Sluis in Zeeland en Den Helder in Noord-Holland is 330 kilometer lang en wordt binnenkort omgevormd tot de LF Nederlandse Kustroute. De route volgt de volledige westelijke noordzeekust van Nederland. De route start dus in Sluis vlakbij de Belgische grens. Een fijne plaats om te beginnen want Sluis behoort tot de mooiste dorpjes in Nederland. Voor een klein dorpje telt Sluis bovendien verbazingwekkend veel winkels en goede horecagelegenheden. Je kan de route gemakkelijk iets langer maken door al in Brugge te starten en over een zeventien kilometer lang autovrij fietspad langs de Damse Vaart naar Sluis te fietsen. Je reis begint met een fietstocht over de Zeeuwse eilanden. Onderweg fiets je door mooie duingebieden en leuke vissersdorpjes en badplaatsen zoals Katwijk aan Zee, Goedereede en Bergen aan Zee. Je maakt ook kennis met de typisch Nederlandse Deltawerken zoals de Oosterscheldekering en Neeltje Jans en andere sluizen en dammen. De route eindigt in Den Helder in het uiterste noorden van Noord-Holland. Deze stad staat vooral bekend als thuishaven van de marine en om de vishandel. Ook vertrekken van hieruit boten naar Texel zodat je je reis nog kan uitbreiden met een bezoek aan dit en eventueel meerdere Waddeneilanden.Je kan in Den Helder stoppen of je fietstocht verder uitbreiden met de Waddenzeeroute van 275 kilometer lang. De Waddenzeeroute vormt samen met de Noordzeeroute de Nederlandse Kustroute van in totaal 570 kilometer. Deze Nederlandse Kustroute is dan weer een onderdeel van de internationale North Sea Cycle Route door Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Schotland, Engeland en België van 7050 kilometer lang. De Waddenzeeroute begint in Callantsoog in Noord-Holland, dat iets ten zuiden van Den Helder ligt. Callantsoog is een mooi kustplaatsje in een prachtige omgeving met duinen, strand, bloembollenvelden en polders. Via de Afsluitdijk fiets je naar de provincie Friesland. De Afsluitdijk is de komende drie jaar gesloten voor fietsers in verband met renovatiewerken, maar er rijdt wel een fietsbus. Je kan er als alternatieve route ook voor kiezen om via de Waddeneilanden te gaan. Langs de kust van Friesland en Groningen fiets je door een vlak landschap waar je kilometers ver kan uitkijken over weilanden en meren. Tussen de weilanden liggen grote - in het verleden welvarende - boerderijen, omringd door een grachtje die in Friesland 'stinzen' en in Groningen 'borgen' worden genoemd. In Groningen fiets je onder andere door het Nationaal Park Lauwersmeer, een zeer vogelrijk gebied van water, bossen, kleine eilandjes, rietvelden en graslanden. Lauwersmeer is een van de twee 'dark sky parks' in Nederland (het andere is de Boschplaat op Terschelling). Een 'dark sky park' is een gebied waar het nog echt donker is, waar je 's nachts zonder lichtvervuiling naar de sterrenhemel kan kijken. De Waddenzeeroute loopt weliswaar volledig over het vasteland, maar je fietst langs alle havens waar boten naar de Waddeneilanden vertrekken. Je kan onderweg gemakkelijk even overstappen naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog. Je kan deze Stedenroute alleen door Nederland fietsen. Dan is de route 200 kilometer lang. Maar je kan er ook een internationale route van maken door de 150 kilometer lange Belgische Stedenroute eraan vast te plakken. Het Nederlandse deel van de route start in de buurt van Essen op de grens tussen België en Nederland. De Stedenroute is een fijne combinatie van natuur en cultuur. In Nederland fiets je door enkele van de bekendste steden: Amsterdam, Rotterdam (of Gouda) en Dordrecht. Het fietsen door de stad wordt afgewisseld met tochten door het typisch Nederlandse polderlandschap met weilanden en slootjes. De Nederlandse Stedenroute eindigt in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, fietsstad bij uitstek. Wil je het deel door België aan de route toevoegen, dan start je niet in Essen, maar in Leuven (of in Amsterdam als je de route de andere kant op fietst). In België kom je dan door de mooie Vlaamse steden Antwerpen, Brussel, Mechelen om te eindigen in universiteitsstad Leuven. De Hanzesteden vormden tijdens de Middeleeuwen het Hanzeverbond. Dat was een samenwerking tussen een netwerk van steden die hun ondelinge handel wilde beschermen. Onder andere Stockholm, Brugge, Hamburg, Gdansk, Keulen en Kopenhagen maakten deel uit van dit stedenverband.In Nederland lag een groot aantal van de Hanzesteden aan de mooie, slingerende rivier de IJssel in het oosten van het land. De Hanzeroute volgt de IJssel vanuit Millingen aan de Rijn in de buurt van Nijmegen. Over rustige fietspaden en over dijkjes passeer je achtereenvolgens de historische Hanzestadjes Doesburg, Zutphen, Deventer en Zwolle. De fietstocht eindigt in Kampen.Kampen ligt vlakbij de plek waar de IJssel uitmondt in het IJsselmeer. In Kampen wandel je eigenlijk door een groot historisch openluchtmuseum. Het begint al met de opvallende Stadsbrug met de gouden wielen. Via oude stadspoorten betreed je het mooie centrum waar je honderden eeuwenoude monumenten kan bewonderen. Zoals de naam al doet vermoeden loopt deze route van west naar oost dwars door het midden van Nederland. Je start in de statige regeringshoofdstad Den Haag waar je eerst nog een bezoekje aan het strand van Scheveningen kan brengen. Bekijk ook even de regeringsgebouwen aan het Binnenhof. Vlakbij Den Haag ligt Wassenaar met zijn grote landgoederen en villa's. Ook kan je er het Museum Voorlinden bezoeken. Dit museum waarin natuur, kunst en architectuur met elkaar verbonden worden, werd in 2016 geopend.Vanuit Wassenaar fiets je dwars door het Groene Hart van Nederland en via Kasteel Ter Haar (het grootste kasteel in Nederland) naar Utrecht.Na een bezoek aan deze gezellige stad fiets je via het mooie natuurgebied Utrechtse Heuvelrug met z'n talloze kastelen, landgoederen en oude villa's verder in de richting van nog meer mooie natuur: de zuidelijke Veluwe.De hoogteverschillen zijn er, naar Nederlandse begrippen, best fors. Het laatste deel van de route brengt je naar de rustige Achterhoek, het heide- en vennengebied Buurserzand en het bosrijke landgoed Lankheet, allebei in de buurt van de Twentse plaats Haaksbergen. Een leuke tussenstop is het historische boekendorpje Bronckhorst met talloze kleine boekenwinkeltjes en het kastelendorp Vorden. Rond Vorden kan je een extra fietslus aan de route toevoegen: de 34 kilometer lange Achtkastelenroute. De Overlandroute doorkruist Nederland va het zuidoosten naar het noordwesten. Water staat centraal in deze route die begint of eindigt in Maastricht en naar Schoorl aan de Noordzee eindigt. De Oeverlandroute staat helemaal in het teken van water en combineert fietspaden langs rivieren zoals het IJ, de Amstel, de Vecht, de Maas, Waal, Merwedekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, de Dommel en het Albertkanaal. Maar niet alleen water, ook diverse steden staan op het programma. Zo kom je door waterrijke steden als Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Den Bosch, Maastricht en Eindhoven.Een van de hoogtepunten van de route zijn de verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie met zijn vele dammen, dijken, gemalen, sluizen en forten.Deze lange route van 455 kilometer loopt door negen van de twaalf provincies die Nederland telt. De route heeft het Normaal Amsterdams Peil als thema. Dat is het niveau aan de hand waarvan de hoogtes in Nederland worden gemeten. Nul NAP is het gemiddelde zeeniveau van de Noordzee.De fietsroute volgt de kustlijn die zou ontstaan als de dijken en duinen zouden verdwijnen. Zo ongeveer de helft van Nederland zou dan onder water komen te staan. De route begint in Breda in het westen van Nederland en loopt naar Bad Nieuweschans in Groningen. Je fiets door de bos- en heiderijke Utrechtse Heuvelrug en door het vlakke Flevoland dat vroeger nog zee was. Grotere steden op de route zijn Breda, Utrecht en Groningen, maar je komt ook door een groot aantal kleinere vissersplaatsjes. Zo fiets je door Gorichem, Woudrichem, Spakenburg, Zwolle en Kallenkote. Bij Spakenburg kan je kiezen tussen twee verschillende varianten van de route: de noordelijke via Eemdijk en Baarn en de zuidelijke via Amsersfoort en Soestduinen. In Bad Nieuweschans, het eindpunt van de route, kan je bijkomen van de lange fietstocht in de heerlijke thermaalbadenDeze fietstocht loopt van west naar oost door het zuidelijke deel van Nederland. De route begint in Vlissingen in Zeeland in het protestantse deel van Nederland. Via Noord-Brabant, het katholieke en eerder Bourgondische stuk Nederland, eindig je in de Limburgse stad Venlo. Zowel de verschillen in natuur als cultuur zijn opvallend. In Zeeland is het land vlak en bedekt met weilanden. In Brabant passeer je onder andere het prachtige heide- en vennengebied de Oirschotse Heide en in Limburg kom je door de Groote Peel.Wanneer je vanuit Venlo nog verder wil fietsen, kan je route uitbreiden naar DuitslandDeze Saksenroute is genoemd naar het Germaanse volk van de Saksen dat vanaf de vierde eeuw in het oostelijke deel van Nederland woonden. De route loopt dan ook door het oosten van Nederland en volgt de grens met Duitsland. De route begint in Lauwersoog in Groningen en eindigt in Enschede in Twente in Overijssel. De route staat grotendeels in het teken van de geschiedenis. In Groningen zie je bijvoorbeeld de typische wierdedorpen: dorpjes die werden gebouwd op een kunstmatige heuvel of terp om het te beschermen tegen hoogwater.In Drente ga je nog verder terug in de tijd, naar de prehistorie, en kan je de wereldberoemde hunebedden en grafheuvels bekijken. Tijdens deze Saksenroute zal je ook geregeld Saksische boederijen zien. Dat zijn langgerekte boerderijen met rieten daken. Je kan in Drente een omweggetje maken langs het historische dorpje Orvelte dat volstaat met dit soort boerderijen.Ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Maak dan even een tussenstop bij Kamp Westerbork van waaruit duizenden Joden en Roma naar de vernietigingskampen in het oosten werden gedeporteerd.De Saksenroute eindigt in het mooie Twente, dat bekendstaat om het coulissenlandschap. Dat is 'een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft' (Wikipedia). Ook deze grensoverschrijdende route loopt door het oosten van Nederland om vervolgens verder te gaan in Duitsland. De route begint in de Hanzestad Zwolle en volgt het mooie meanderende riviertjes de Vecht. Je komt door drie verschillende landschappen: het Vechtdal, Graafschap Bentheim in Duitsland en het Münsterland eveneens in Duitsland. Wat kan je zoal verwachten? Behalve de mooie historische stad Zwolle, kom je ook langs oude Duitse boerderijdorpen, door eeuwenoude bossen en langs statige villa's en kastelen.De route eindigt in Darfeld, maar je kan er nog een tripje naar Bad Bentheim met het imposante middeleeuwse kasteel aan vastknopen. De Zuiderzee bestond tot 1932. In dat jaar werd de Afsluitdijk aangelegd en vanaf dat moment bestond deze zee uit twee delen: het IJsselmeer en een stuk dat bij de Waddenzee ging horen. Deze fietsroute maakt een rondje om het IJsselmeer. Je fietst door het vlakke polderlandschap, komt langs grote waterwerken zoals de Afsluitdijk en door de zogenaamde Gouden Cirkel. Dat is het deel van Nederland waar je de sporen van de welvarende Gouden Eeuw (17e eeuw) nog duidelijk ziet. Zo liggen er de VOC steden Hoorn en Enkhuizen en visserdorpen zoals Volendem, Edam en Marken en de vestingstad Naarden.Qua natuur kom je aan je trekken met de Weerribben-Wieden waar je van de fiets kan stappen en een kano, elektrische sloep of fluisterboot kan huren om een tochtje over het water tussen het wuivende riet te maken. Deze Zuiderzeeroute wordt trouwens voorzien met nieuwe bordjes. Op de Afsluitdijk mag je nu niet fietsen omdat de brug gerenoveerd wordt, maar er rijdt wel een fietsersbus. Twente is een rustig deel in het oosten van Nederland, in de provincie Overijssel. Je vindt er mooie natuurgebieden en het typische coulissenlandschap met houtwallen en heggen. Ook liggen er veel historische landgoederen en kastelen die je kan bezoeken. De route begint en eindigt in Ommen en je maakt vanuit Twente ook een uitstapje naar Salland, een ander deel van Overijssel. Daar fiets je over de Sallandse Heuvelrug, een schitterend heide- en bosgebied waar je ook mooie wandelingen kan maken. Met heel veel geluk kan je er korhoenders zien. Dit gebied is de enige plaats in Nederland waar deze vogels nog voorkomen.Verder kom je door gezellige stadjes zoals Ootmarsum, Denekamp en Delden en de modernere universiteitsstad Enschede en fiets je langs romantische riviertjes zoals de Vecht, Regge en Dinkel.De Ronde van Nederland is de meest uitgebreide en verreweg de langste fietstocht door Nederland. Je begint in Arnhem (maar kan ook elders starten als je dat liever doet). Op je reis volgen een groot aantal andere steden: Nijmegen, Venlo, Roermond, Eindhoven, Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg, Den Haag, Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Groningen en Enschede.Tijdens deze fietstocht komen alle Nederlandse landschappen voorbij: de duinen langs de kust, de polders, de Veluwe in het centrum van het land, het coulissenlandschap in Twente en de Achterhoek, de vennen en heide in Brabant en de wierden in Groningen. Vind je 1300 kilometer fietsen nog niet lang genoeg, dan kan je de route nog langer maken door van het ene naar het andere Waddeneiland te hoppen. Je start in Den Helder met de veerboot naar Texel. Van daaruit ga je achtereenvolgens naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Daar neem je de boot terug naar het vasteland: naar Lauwersoog in Groningen.