Dertig minder bekende bezienswaardigheden in Duitsland

Blankenese strand is een strand in Hamburg dat je een mediterraan gevoel geeft. Blankenese was vroeger een klein vissersdorpje, tegenwoordig is het een deel van Hamburg, maar wel een van de mooiste wijken van de stad. Je vindt er een mix van historische vissershuizen en moderne villa's op de groene heuvels langs de Elbe rivier. Via trappen - daarom wordt het ook Treppenviertel genoemd - bereik je het strand.