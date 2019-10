Deze plaatsen moet je zien in Slowakije

Kosice was in 2013 de Culturele Hoofdstad van Europa. Het grootste project was toen de transformatie van oude militaire barakken in een innovatief cultureel centrum: het Kasarne Kulturpark. Ook een voormalig zwembad kreeg een andere functie: een kunsthal. Maar voor kunst hoef je niet per se een museum in. Kosice staat bekend om de prachtige straatkunst dankzij het Street Art Communication Festival.