Het is het tweede jaar op rij dat we de paasvakantie in een lockdown ervaren. Onze inspiratie om de kleinsten in huis bezig te houden geraakt stilaan op. Daarom hebben we enkele uitstappen en expo's uitgelicht om samen met het gezin te beleven.

Kunst uit LEGO-blokjes

Ooit al eens een filmster uit LEGO-blokjes gezien? De nieuwe expo 'Bricks @ Terhills' geeft je die kans. Samen met je kinderen kan je meer dan 60 werken uit LEGO-blokken bewonderen. De wandeling neemt je mee langs verschillende thematische galerijen. Met aandacht voor bekende filmsterren, muziek en eigen ontwerpen. Bezichtig een drie meter hoge cactus of bouw zelf iets met de blokjes.

De expo loopt van 3 april tot 24 mei 2021 in Maasmechelen. Meer info via maasmechelen.be.

Ontdek de filmlocaties van het Venetië van het noorden

Deze keer geen sterren, maar we blijven in hetzelfde thema met een bezoek aan filmlocaties. Ook in ons landje worden soms bekende films gemaakt. Wist je dat 'In Bruges' ook echt in het Venetië van het noorden werd opgenomen? Treed als gezin in de voetsporen van de bekende acteurs en bezoek de verschillende locaties door middel van een stadswandeling. Aan de hand van een kaart, wandel je onder meer langs het belfort, de vismarkt en het minnewater.

De map met 13 verschillende locaties vind je via visitbruges.be.

Op avontuur op het Pagadderpad

Als er één plaats is waar kinderen hun energie kwijt kunnen spelen, is het op het Pagadderpad. Tijdens de bewegelijke boswandeling worden je bengels op verschillende manieren uitgedaagd, met onder meer denappelschieten, lopen over water en rennen zoals de dieren die in het bos leven. Ook een boot trekken zoals de vaartketsers dat deden, is één van de opdrachten. Geen twijfel mogelijk dus dat je kinderen aan het einde van de dag goed zullen slapen.

Het Pagadderpad vind je in Dessel. Meer info via dessel.be/pagadderpad.

Klim naar het kunstwerk van Rubens

Kruip samen met het hele gezin op de zolder van Rubens. In de Sint-Martinuskerk in Aalst hangt namelijk op de bovenste verdieping zijn schilderij 'De Pestlijders'. Via een kleine wenteltrap klim je naar boven, waarna je het virtuele schilderatelier van de Vlaamse meester kan bewonderen. Je krijgt zelfs de kans om je eigen digitale versie van het schilderij maken.

De expo bevindt zich in de Sint-Martinuskerk in Aalst en loopt nog tot 7 november 2021. Meer info via visit-aalst.be.

Bij Rubens op zolder © Marieke Penne

Antwerpen verkennen met de waterbus

Dagelijks nemen duizenden mensen het openbaar vervoer. Toch is er één vorm die we vaak vergeten: de waterbus. Maak er de volgende keer dat je in Antwerpen moet zijn eens een ritje mee. Het heeft twee verschillende verbindingen. Je geraakt dus van de ene naar de andere plaats en het tovert bij de kinderen gegarandeerd een lach op het gezicht.

De waterbus heeft een zuidelijke verbinding tussen Antwerpen en Hemiksem en een noordelijke tussen Antwerpen en de Haven van Antwerpen. Meer info via visitantwerpen.be.

Laat het land zonder lach terug lachen

In Edegem vind je het Land zonder lach, een interactieve theatertocht van De Proefkonijnen.

Geen enkele inwoner kan zich nog herinneren wanneer hij voor het laatst heeft gelachen. Het is aan de kinderen om terug een glimlach op de gezichten van de bewoners te toveren. Een spannende wandeling voor het hele gezin.

Het startpunt is de hoofdingang van Fort V in Edegem. De theatertocht loopt van 27 maart tot 18 april 2021. Meer info via deproefkonijnen.be.

Neem een kijkje in de mooiste atlas ter wereld

Tegenwoordig gebruikt iedereen Google Maps, maar we hebben allemaal wel ergens in huis een kaart of atlas liggen. De mooiste bevindt zich echter in het Stedelijk Museum in Sint-Niklaas, namelijk de Atlas Major die Johan Blaeu in 1662 op de markt bracht. Het boek bestaat uit maar liefst 594 handgekleurde kaarten, verdeeld over 11 delen. Voor het eerst worden alle delen nu in zijn geheel gepresenteerd aan het publiek.

Je kan de atlas gaan bewonderen van 7 februari tot 25 april 2021. Meer info via www.museasintniklaas.be/.

Op zoektocht naar het gouden ei

In Schoten kan je samen met de kinderen een sprookjeswandeling maken. Er is een gouden ei verdwenen bij het kasteel. Het is aan de kleine prinsessen en prinsen om het ei terug te vinden aan de hand van een wandeling met een QR-code. Tijdens de tocht krijgen ze verschillende opdrachten en filmpjes te zien. Ga met het hele gezin op speurtocht en ontrafel het mysterie.

Je kan de wandeling maken van 3 april tot 18 april 2021. Meer info via www.elfjefien.com/.

Filosofische wandeling: 'Gedachten onder de loep'

Filosoferen is niet enkel voor volwassen. Van 9 tot 17 april is het namelijk de week van de kinderfilosofie. Dit jaar is de eerste editie en is het thema: Natuur. De organisatie Filodroom heeft daarom speurtochten voor kinderen op poten gezet, in samenwerking met Natuurpunt en Provincie Antwerpen. De hele week lang kan je samen met de kleinsten in huis gaan filosoferen. Dat aan de hand van spelletjes en opdrachten die het denkvermogen prikkelen.

Je kan deelnemen aan de wandelingen in verschillende natuurgebieden in Mechelen, Boortmeerbeek, Sint-Katelijne-Waver, Muizen en Keerbergen. Meer info via filodroom.be/.

