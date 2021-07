Deze zomer mogen we eindelijk wat meer dan Netflixen of wandelen. Inspiratie nodig om die agenda te vullen? Knack Weekend zet alvast wat tips op een rijtje.

Onontgonnen Belgisch talent op Belgicart in Damme

Belgicart zet van 2 juli tot 5 september minder bekende Belgische kunstenaars in de schijnwerpers. Kunstschilder Sam Dillemans selecteerde samen met een vakjury zestig talenten uit meer dan duizend inzendingen. Na uitstel en afstel door de coronacrisis en een brand in BOZAR, blies Stichting IJsberg het project nieuw leven in. Zij voegden aan de selectie van voornamelijk schilderkunst nog een tiental sculpturen toe en creëerden zo een verrassende mix van Belgische kunstenaars.

Open van woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur. Reserveren moet niet, rekening houden met de coronamaatregelen wél. Meer info vind je op de website.

Openlucht-entertainment op de Vynckier-site in Gent

Bij HOFF Open Air Cinema in Gent kan je de hele zomer vanuit je luie ligstoel films, live concerten en voetbalmatches meepikken. Er staan concerten van Noemie Wolfs, Tsar B en School is Cool op de agenda, terwijl filmliefhebbers hun hart ophalen met klassiekers (Pulp fiction, 12 juli) of recentere Vlaamse producties (The Racer, 17 juli). Ondertussen kan je nippen van een cocktail of een hapje eten in de pop-up zomerbar. Voor wie wel uit zijn luie stoel wil komen, zijn er iedere zaterdagavond openlucht yogasessies. Vergis je niet: HOFF verhuisde dit jaar van ijspiste Kristallijn naar de Vynckier-site op de Nieuwevaart.

Alle dagen open vanaf 17u. Tickets voor voorstellingen boek je via de website en best goed op tijd, want de plaatsen zijn beperkt.

Dans en debat op Afropolitan Weekend in Brussel

Afropolitan Festival wordt voor haar vijfde (corona)editie even Afropolitan Weekend. Van 9 tot 11 juli worden diversiteit en Afrikaanse representatie aangekaart in een programma van slam performances, debatten, dans en film. Brusselse cineaste Marthe Djilo Kamga stelt haar nieuwe documentaire voor over de zwarte LGBTQI+-gemeenschap in België. Europarlementsleden debatteren over de ondervertegenwoordiging van vrouwen met Afrikaanse roots in het Europese parlement, en Sisterhood brengt dan weer leven in de brouwerij met 'Unmuted': een dansvoorstelling geïnspireerd door Jamaicaanse Dancehall. Dit is slechts een greep uit het uitgebreide programma, dus neem voor meer activiteiten zeker een kijkje op de website van Bozar.

Open van 9 tot 11 juli, tijdens twee sessies per dag. Kalender en tickets vind je op de website.

Fietsbrug Maasmechelen © Kurt Vandeweert / Visit Limburg

Fietsen door de Heide in Maasmechelen

Na 'Fietsen door het Water' in Bokrijk en 'Fietsen door de Bomen' in Hechtel-Eksel, kan je sinds 5 juli ook 'Fietsen door de Heide' in Maasmechelen. Doorheen het Nationaal Park Hoge Kempen werd een belevingsroute van 4 kilometer uitgestippeld. Al trappend doorkruis je er purperen heidelandschappen en statige dennenbossen, met als architecturaal hoogtepunt de 300 meter lange fietsbrug die volledig werd opgetrokken uit lokaal dennenhout. Op de online fietsrouteplanner kan je zelf een route laten uitstippelen langs de Limburgse knooppunten die jij niet wil missen.

Muziek en pingpong op het Antwerpse Stroomplein

Het creatieve collectief 'Onder Stroom' doopte even geleden een braakliggende site aan de Tavernierkaai in Antwerpen om tot 'het Stroomplein'. De zelfbenoemde 'bezetters' delen er ateliers en co-work ruimtes, maar er wordt niet alleen gewerkt, want deze zomer valt er op het Stroomplein weer heel wat te beleven. Van dj-sets en live concerten tot rommelmarkten, pingpongtoernooien en yoga-sessies: voor ieder is er wat wils. Je kan er steeds iets drinken, en op vrijdag en zaterdag bereidt kontakt.kookbus heerlijke veganistische maaltijden. Live concerten en activiteiten zijn helemaal gratis bij te wonen, de yoga-sessies reserveer je best op voorhand.

Open van donderdag tot en met zaterdag (af en toe op zondag) vanaf 16 uur. Meer informatie over het programma vind je op de website.

Opening van het Stroomplein © Monday Agbonzee Jr.

(Inter)nationale street art in Oostende

Kunstenfestival 'The Crystal Ship' zet ook deze zomer de gevels van Oostende weer in de verf. Op een street art parcours van de dijk tot Oosteroever vind je nieuwe kunstwerken van Belgische én internationale kunstenaars zoals DZIA, Aryz en Mediarenas. Zowel toevallige voorbijgangers als kenners zullen deze editie kunnen smaken, want men keert dit jaar terug naar de roots: de pure street art. De artiesten meren geleidelijk aan vanaf 21 juni, waardoor er ook voor locals en terugkerende bezoekers steeds iets nieuws valt te ontdekken.

Alle dagen gratis te bezichtigen. Op de website van Visit Oostende vind je een fiets- en wandelplan. Ook handig: een Facebook Messenger 'chatbot'geeft dit jaar routeaanwijzingen en extra informatie over de kunstwerken.

Eerder werk van Mediarenas © The Crystal Ship / Mediarenas

The ABC of Porn Cinema in Brussel

In 2013 sloot ABC, de laatste Brusselse 'sekscinema', de deuren. De bioscoop bleef tot het einde hardnekkig met 35 mm-films werken, waardoor zich de laatste decennia duizenden kilometers aan filmspoelen opstapelden. Cinema Nova wist de unieke pornocollectie - een van de grootste in Europa! - te redden, samen met honderden handgeschilderde affiches, drukplaten, foto's en andere documenten. De verzameling wordt deze zomer door het MIMA in Brussel tentoongesteld in een verrassende expo, 'The ABC of Porn Cinema'. De tentoonstelling werpt een licht op een haast vergeten geschiedenis van analoog 'adult entertainment' en biedt met de nodige humor stof tot nadenken.

Open van woensdag tot en met zondag. Openingsuren en tickets vind je op de website van het MIMA. Opgelet: de tentoonstelling is verboden onder de leeftijd van 18 jaar.

Kunstige kruisbestuiving op de Asia-site in Vilvoorde

Deze nazomer genieten we op Horst Festival weer van een kruisbestuiving tussen kunst en muziek. Voor wie niet kan wachten tot september, opent op 11 juli al 'Flying on the raven's wing': een cross-disciplinaire tentoonstelling waar video, installaties, sculptuur en audiovisuele interventies samenkomen rond het thema 'menselijke lichamen'. Protesterende, dansende of vrijende lichamen: de artiesten, waaronder Rashid Johnson, Aline Bouvy en Sonia Gomes, vatten de samenwerking van lichamen als een uiting van 'empathie, solidariteit en gemeenschap'. Dit gebeurt zoals steeds op de Asiat-site, het braakliggende militaire domein dat met zijn industriële karakter en overgroeide barakken de perfecte achtergrond vormt voor deze artistieke mix.

Open van donderdag tot en met zondag. Meer info, openingsuren en tickets vind je op de website van Horst.

Lees ook: 20 tips om echt te ontspannen

Belgicart zet van 2 juli tot 5 september minder bekende Belgische kunstenaars in de schijnwerpers. Kunstschilder Sam Dillemans selecteerde samen met een vakjury zestig talenten uit meer dan duizend inzendingen. Na uitstel en afstel door de coronacrisis en een brand in BOZAR, blies Stichting IJsberg het project nieuw leven in. Zij voegden aan de selectie van voornamelijk schilderkunst nog een tiental sculpturen toe en creëerden zo een verrassende mix van Belgische kunstenaars. Open van woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur. Reserveren moet niet, rekening houden met de coronamaatregelen wél. Meer info vind je op de website.Bij HOFF Open Air Cinema in Gent kan je de hele zomer vanuit je luie ligstoel films, live concerten en voetbalmatches meepikken. Er staan concerten van Noemie Wolfs, Tsar B en School is Cool op de agenda, terwijl filmliefhebbers hun hart ophalen met klassiekers (Pulp fiction, 12 juli) of recentere Vlaamse producties (The Racer, 17 juli). Ondertussen kan je nippen van een cocktail of een hapje eten in de pop-up zomerbar. Voor wie wel uit zijn luie stoel wil komen, zijn er iedere zaterdagavond openlucht yogasessies. Vergis je niet: HOFF verhuisde dit jaar van ijspiste Kristallijn naar de Vynckier-site op de Nieuwevaart. Alle dagen open vanaf 17u. Tickets voor voorstellingen boek je via de website en best goed op tijd, want de plaatsen zijn beperkt.Afropolitan Festival wordt voor haar vijfde (corona)editie even Afropolitan Weekend. Van 9 tot 11 juli worden diversiteit en Afrikaanse representatie aangekaart in een programma van slam performances, debatten, dans en film. Brusselse cineaste Marthe Djilo Kamga stelt haar nieuwe documentaire voor over de zwarte LGBTQI+-gemeenschap in België. Europarlementsleden debatteren over de ondervertegenwoordiging van vrouwen met Afrikaanse roots in het Europese parlement, en Sisterhood brengt dan weer leven in de brouwerij met 'Unmuted': een dansvoorstelling geïnspireerd door Jamaicaanse Dancehall. Dit is slechts een greep uit het uitgebreide programma, dus neem voor meer activiteiten zeker een kijkje op de website van Bozar. Open van 9 tot 11 juli, tijdens twee sessies per dag. Kalender en tickets vind je op de website.Na 'Fietsen door het Water' in Bokrijk en 'Fietsen door de Bomen' in Hechtel-Eksel, kan je sinds 5 juli ook 'Fietsen door de Heide' in Maasmechelen. Doorheen het Nationaal Park Hoge Kempen werd een belevingsroute van 4 kilometer uitgestippeld. Al trappend doorkruis je er purperen heidelandschappen en statige dennenbossen, met als architecturaal hoogtepunt de 300 meter lange fietsbrug die volledig werd opgetrokken uit lokaal dennenhout. Op de online fietsrouteplanner kan je zelf een route laten uitstippelen langs de Limburgse knooppunten die jij niet wil missen.Het creatieve collectief 'Onder Stroom' doopte even geleden een braakliggende site aan de Tavernierkaai in Antwerpen om tot 'het Stroomplein'. De zelfbenoemde 'bezetters' delen er ateliers en co-work ruimtes, maar er wordt niet alleen gewerkt, want deze zomer valt er op het Stroomplein weer heel wat te beleven. Van dj-sets en live concerten tot rommelmarkten, pingpongtoernooien en yoga-sessies: voor ieder is er wat wils. Je kan er steeds iets drinken, en op vrijdag en zaterdag bereidt kontakt.kookbus heerlijke veganistische maaltijden. Live concerten en activiteiten zijn helemaal gratis bij te wonen, de yoga-sessies reserveer je best op voorhand. Open van donderdag tot en met zaterdag (af en toe op zondag) vanaf 16 uur. Meer informatie over het programma vind je op de website.Kunstenfestival 'The Crystal Ship' zet ook deze zomer de gevels van Oostende weer in de verf. Op een street art parcours van de dijk tot Oosteroever vind je nieuwe kunstwerken van Belgische én internationale kunstenaars zoals DZIA, Aryz en Mediarenas. Zowel toevallige voorbijgangers als kenners zullen deze editie kunnen smaken, want men keert dit jaar terug naar de roots: de pure street art. De artiesten meren geleidelijk aan vanaf 21 juni, waardoor er ook voor locals en terugkerende bezoekers steeds iets nieuws valt te ontdekken. Alle dagen gratis te bezichtigen. Op de website van Visit Oostende vind je een fiets- en wandelplan. Ook handig: een Facebook Messenger 'chatbot'geeft dit jaar routeaanwijzingen en extra informatie over de kunstwerken.In 2013 sloot ABC, de laatste Brusselse 'sekscinema', de deuren. De bioscoop bleef tot het einde hardnekkig met 35 mm-films werken, waardoor zich de laatste decennia duizenden kilometers aan filmspoelen opstapelden. Cinema Nova wist de unieke pornocollectie - een van de grootste in Europa! - te redden, samen met honderden handgeschilderde affiches, drukplaten, foto's en andere documenten. De verzameling wordt deze zomer door het MIMA in Brussel tentoongesteld in een verrassende expo, 'The ABC of Porn Cinema'. De tentoonstelling werpt een licht op een haast vergeten geschiedenis van analoog 'adult entertainment' en biedt met de nodige humor stof tot nadenken. Open van woensdag tot en met zondag. Openingsuren en tickets vind je op de website van het MIMA. Opgelet: de tentoonstelling is verboden onder de leeftijd van 18 jaar.Deze nazomer genieten we op Horst Festival weer van een kruisbestuiving tussen kunst en muziek. Voor wie niet kan wachten tot september, opent op 11 juli al 'Flying on the raven's wing': een cross-disciplinaire tentoonstelling waar video, installaties, sculptuur en audiovisuele interventies samenkomen rond het thema 'menselijke lichamen'. Protesterende, dansende of vrijende lichamen: de artiesten, waaronder Rashid Johnson, Aline Bouvy en Sonia Gomes, vatten de samenwerking van lichamen als een uiting van 'empathie, solidariteit en gemeenschap'. Dit gebeurt zoals steeds op de Asiat-site, het braakliggende militaire domein dat met zijn industriële karakter en overgroeide barakken de perfecte achtergrond vormt voor deze artistieke mix. Open van donderdag tot en met zondag. Meer info, openingsuren en tickets vind je op de website van Horst.