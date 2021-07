Kunnen we het nog, ons lekker ontspannen? Na anderhalf jaar maatregelen, uitdagingen, beperkingen en gemis, is het niet evident om relax aan de zomer te beginnen. Met deze tips, aangevuld met suggesties van therapeuten en psychologen, hopen we instant je bloeddruk te doen dalen.

1. Offline. Regel één om echt te ontspannen: leg die telefoon weg.

2. Op het ritme van je hart. 'Een snelle manier om rustig te worden, is hartcoherentietraining. Dat is het ritmisch ademen, volgens je eigen unieke ritme, ergens tussen 4 en 7 ademhalingen per minuut, waarbij je langer uit- dan inademt. Bedoeling is om te leven op het ritme van je hart', zegt psychotherapeut Anne Van Sluijs. 'Eens je de techniek hebt ingebouwd in je dagelijkse leven, wil je die niet meer kwijt. De voordelen zijn niet te onderschatten: rust in lichaam en geest, in je hoofd en hart.'

Moonbird, een Belgisch product, helpt je correct te ademen © (c) Moonbird/Christine Smeyers

3. Adem in. Ontspannen begint bij een juiste ademhaling, en een andere manier om beter te leren ademen, is door het gebruik van Moonbird, een fijn nieuw Belgisch product. 'Je houdt het kleine toestel in je hand, het meet je ideale ademhalingsritme en biedt wetenschappelijk onderbouwde oefeningen en tips aan', zegt levenscoach Tim Vrancken.

4. Boek een ontspannende voetmassage of sessie voetreflexologie. De kans is groot dat je nadien zo je bed in wil, voor een siësta of rustige nacht. Kan je er niet tegen als iemand aan je voeten zit? 'Wat mij altijd ontspant, is een uurtje in een hottub of jacuzzi, liefst op een plek in de natuur. Het warme water in combinatie met de groene omgeving geven je een lekker loom gevoel', zegt life planner Cynthia Ghysels.

5. Verander je script. Voor je echt kan ontspannen, moeten alle negatieve gedachten uit je hoofd. Vergeet die factuur die je nog moet betalen of die boodschappenlijst. 'Zulke gedachten kunnen zijn heel machtig zijn', zegt psychotherapeut Marleen Van Laere. 'Hoe dat komt? We krijgen van jongs af aan een 'script' mee: wat we moeten denken, doen en voelen om door anderen geaccepteerd te worden. Bij velen van ons zit dat script in de weg om te kunnen ontspannen. Moeten we niet eerst de wasmachine inladen? Neen! Besef dat je je script kan herschrijven. Natuurlijk mag je ook ontspannen en moet niet alles altijd af zijn. Laat je verlangens spreken. Waar wil je écht mee bezig zijn? Dingen die moeten, geven stress. De regie hebben over je eigen script en mindset, geeft ontspanning.'

Je nieuwe routine: een ochtendwandeling © GF/Unsplash/Brent Timmermans

6. Stap in de energie van de ochtend. 'Ik vind het fijn om meteen na het opstaan een wandeling te maken. Ik tap dan van de verse zuurstof die onaangeraakt aanvoelt. Ik geniet van de opkomende zon en houd halt om de eerste stralen bewust op mijn gezicht te laten inwerken. Dit ochtendritueel zorgt instant voor een relax gevoel en een goede mood voor de rest van de dag', zegt life planner Cynthia Ghysels.

7. Maak een fun lijstje. 'Zoek uit en schrijf neer wat je allemaal leuk zou vinden om deze zomer te doen. Bepaal per thema waar en met wie je dit wil doen. Plan een aantal zaken meteen in, zodat je iets hebt om naar uit te kijken', zegt Cynthia Ghysels.

8. Ga voor cultuur. Koop, nu het eindelijk weer kan, tickets voor een concert (in openlucht), een voorstelling, of een cinemabezoek en laat je anderhalf uur lang onderdompelen in andermans hoofd. Onze collega's van Knack Focus gidsen je door de zomer van 2021 met de beste cultuurtips.

Logeren in de Nederlandse bossen, met Cabiner. © GF/Pie Aerts/Cabiner

9. Trek het bos in en plan een bijzondere doe-activiteit met je gezin, of met vrienden die je het voorbije jaar weinig zag. Ga voor een wildplukwandeling in de Franse bossen onder begeleiding van landgenoot Ben Brumagne en verwerk je oogst nadien in een heerlijke maaltijd. Of huur een huisje in de Nederlandse bossen, maar in plaats van er naartoe te rijden met je wagen, moet je ernaartoe hiken, een geweldig initiatief van Cabiner.

10. Trek alleen kleren aan waar je je absoluut goed en mooi in voelt.

11. Probeer een nieuwe sport uit. Na een jaar binnen zitten, is het moment aangebroken om eindelijk die sessie padel, surfen of stand-up-paddling uit te proberen en jezelf fysiek uit te dagen.

Een restaurantervaring met chef, op je eigen terras. © GF/Unsplash/GuillaumeDeGermain

12. Haal een chef in huis. Heb je wel zin om op restaurant te gaan, maar nog niet in bijhorende de drukte? Haal dan een kok in huis en ga voor een restaurantbeleving in het comfort van je eigen woonkamer of op je eigen terras. Gewoon Googelen op 'chef aan huis' en je voeten onder tafel schuiven.

13. Weg met energievreters. 'Maak een lijstje van vijf energievreters, zaken waar je moe van wordt en die in de weg staan om je te ontspannen: een slaaptekort, teveel hooi op je vork, slecht weer, teveel suiker,... Kies minstens één energievreter die je vandaag nog kunt aanpakken en vervang hem door iets dat je wél energie geeft', zegt coach Liselotte Baeijaert.

© GF/Unsplash/TanyaTrofymchuk

14. Zing! 'Maak je je zorgen, pieker je, komt je steeds uit op dezelfde gedachten? Probeer dan luidop een lied te zingen met de woorden die door je hoofd dwarrelen. Trek daarbij een komisch gezicht. Gegarandeerd zal het je helpen om te relativeren en je wat lichter te voelen', zegt coach Liselotte Baeijaert.

15. RAMP-O-METER: 'Churchill zei ooit dat het leven bestond uit 'het ene verdomde probleem na het andere'. Het is maar hoe je het bekijkt, want je kan het ook zien als de ene oplossing na de andere. Het kan helpen om je probleem te relativeren door het op een schaal van 0 tot 10 te plaatsen, waarbij 10 staat voor het ergste wat je kan overkomen (benoem wat jouw grootste persoonlijke ramp zou zijn) en 0 voor het tegendeel', zegt coach Liselotte Baeijaert, die training geeft in oplossingsgericht denken. 'Waar plaats je dan de moeilijkheid die je momenteel ondervindt? Wat maakt het probleem niet erger is dan het is?'

Vraagje voor het slapengaan: wat maakte je blij vandaag? © GF/Unsplash/GregoryPappas

16. Het beste slaapritueel. Dr. Luc Isebaert was een Belgische psychiater en psychotherapeut en één van zijn meest populaire technieken waren zijn 'drie vragen voor wie gelukkig wil leven', die ideaal zijn om te beantwoorden voor het slapengaan en rustig de nacht in te gaan. Beantwoord deze vragen met aandacht. Speel de film van je dag opnieuw af in slow motion en kijk ernaar met voldoening en dankbaarheid:

1. Wat heb ik vandaag gedaan of geleerd waar ik tevreden over ben?

2. Wat heeft iemand anders vandaag gedaan waar ik blij over was?

2 bis. Hoe heb ik erop gereageerd zodat de kans groot is dat hij/zij dit weet en dat misschien nog eens doet?

3. Wat is er verder nog gebeurd waar ik blij mee was?

17. Lach! 'Neem jezelf niet altijd zo ernstig en lach om je eigen menselijke fouten. Vergroot ze nog een beetje uit ten opzichte van je familieleden of collega's en laat hen delen in je zelfrelativering. Lach ook om tegenslag. Zie er misschien de humor van in. Dat neemt meteen een deel van de zwaarte weg', zegt coachLiselotte Baeijaert.

18. Zoek contact met mensen of dingen die je doorgaans vrolijk stemmen of rustig maken. Bel die goede (vriend)in op, haal een fotoalbum boven, lees een goed boek, bekijk een humoristische film, ga naar een plek waar je je op je gemak voelt, plan een kappersbezoek, of ga naar buiten en geniet van de natuur en het seizoen waarin we nu zijn.

Plan lastige klussen in, en negeer ze tot dat ene moment. © GF/Unsplash/Trent Erwin

19. Plan vervelende taken in je agenda in, maar laat ze de rest van je week niet overschaduwen. 'Het is zonde om een hele week met een vervelende klus of moeilijk gesprek in je hoofd te zitten', zegt relatietherapeut en seksuologe Vanessa Muyldermans. 'Beter is om een goed en veilig moment in je agenda af te bakenen voor die lastige taak, maar er dan niet meer aan te denken. Anders kan je nooit in het moment zijn en bezoedelt die ene klus ook alle leuke momenten van je week. Dit 'parkeren van moeilijke zaken' kan je op allerlei manieren toepassen, individueel of als koppel. Bij verdriet kan het bijvoorbeeld ook helpen om een veilige plek te hebben om je pijn toe te laten (een bankje in het park, een zelfgemaakte playlist die je in je keuken beluistert), maar probeer om die emoties nadien achter te laten op die plek, zodat ze geen schaduw werpen op alle zaken die wel fijn en mooi zijn.'

20. Heb je blijvende stress en moeite om te ontspannen, zoek dan naar de juiste hulp. 'Soms is het even zoeken naar de therapeut of techniek die jou het best kan helpen', zegt relatietherapeut Vanessa Muyldermans. 'Zelf ben ik een grote fan van EFT of Emotional Freedom Technique. Het is een alternatieve techniek, op de grens tussen oosterse geneeskunde en westerse psychotherapie, die in België nog niet erg gekend is. Het doel is het ontladen en opruimen van een pijnlijk gevoel of negatieve emotie door te drukken of 'tappen' op specifieke energiebanen in je lichaam terwijl je praat over dat negatieve gevoel. Het heeft te maken met hoe ons reptielenbrein werkt en het neutraliseren van ervaringen en emoties uit het verleden. Voor een eerste sessie is een gespecialiseerde therapeut aangeraden, maar er bestaan ook apps en oefeningen die je thuis alleen kan doen.'

Opdracht voor zomer 2021: terug leren ontspannen © GF/Unsplash/LukeDeanWeymark

1. Offline. Regel één om echt te ontspannen: leg die telefoon weg.2. Op het ritme van je hart. 'Een snelle manier om rustig te worden, is hartcoherentietraining. Dat is het ritmisch ademen, volgens je eigen unieke ritme, ergens tussen 4 en 7 ademhalingen per minuut, waarbij je langer uit- dan inademt. Bedoeling is om te leven op het ritme van je hart', zegt psychotherapeut Anne Van Sluijs. 'Eens je de techniek hebt ingebouwd in je dagelijkse leven, wil je die niet meer kwijt. De voordelen zijn niet te onderschatten: rust in lichaam en geest, in je hoofd en hart.' 3. Adem in. Ontspannen begint bij een juiste ademhaling, en een andere manier om beter te leren ademen, is door het gebruik van Moonbird, een fijn nieuw Belgisch product. 'Je houdt het kleine toestel in je hand, het meet je ideale ademhalingsritme en biedt wetenschappelijk onderbouwde oefeningen en tips aan', zegt levenscoach Tim Vrancken.4. Boek een ontspannende voetmassage of sessie voetreflexologie. De kans is groot dat je nadien zo je bed in wil, voor een siësta of rustige nacht. Kan je er niet tegen als iemand aan je voeten zit? 'Wat mij altijd ontspant, is een uurtje in een hottub of jacuzzi, liefst op een plek in de natuur. Het warme water in combinatie met de groene omgeving geven je een lekker loom gevoel', zegt life planner Cynthia Ghysels. 5. Verander je script. Voor je echt kan ontspannen, moeten alle negatieve gedachten uit je hoofd. Vergeet die factuur die je nog moet betalen of die boodschappenlijst. 'Zulke gedachten kunnen zijn heel machtig zijn', zegt psychotherapeut Marleen Van Laere. 'Hoe dat komt? We krijgen van jongs af aan een 'script' mee: wat we moeten denken, doen en voelen om door anderen geaccepteerd te worden. Bij velen van ons zit dat script in de weg om te kunnen ontspannen. Moeten we niet eerst de wasmachine inladen? Neen! Besef dat je je script kan herschrijven. Natuurlijk mag je ook ontspannen en moet niet alles altijd af zijn. Laat je verlangens spreken. Waar wil je écht mee bezig zijn? Dingen die moeten, geven stress. De regie hebben over je eigen script en mindset, geeft ontspanning.' 6. Stap in de energie van de ochtend. 'Ik vind het fijn om meteen na het opstaan een wandeling te maken. Ik tap dan van de verse zuurstof die onaangeraakt aanvoelt. Ik geniet van de opkomende zon en houd halt om de eerste stralen bewust op mijn gezicht te laten inwerken. Dit ochtendritueel zorgt instant voor een relax gevoel en een goede mood voor de rest van de dag', zegt life planner Cynthia Ghysels. 7. Maak een fun lijstje. 'Zoek uit en schrijf neer wat je allemaal leuk zou vinden om deze zomer te doen. Bepaal per thema waar en met wie je dit wil doen. Plan een aantal zaken meteen in, zodat je iets hebt om naar uit te kijken', zegt Cynthia Ghysels. 8. Ga voor cultuur. Koop, nu het eindelijk weer kan, tickets voor een concert (in openlucht), een voorstelling, of een cinemabezoek en laat je anderhalf uur lang onderdompelen in andermans hoofd. Onze collega's van Knack Focus gidsen je door de zomer van 2021 met de beste cultuurtips. 9. Trek het bos in en plan een bijzondere doe-activiteit met je gezin, of met vrienden die je het voorbije jaar weinig zag. Ga voor een wildplukwandeling in de Franse bossen onder begeleiding van landgenoot Ben Brumagne en verwerk je oogst nadien in een heerlijke maaltijd. Of huur een huisje in de Nederlandse bossen, maar in plaats van er naartoe te rijden met je wagen, moet je ernaartoe hiken, een geweldig initiatief van Cabiner. 10. Trek alleen kleren aan waar je je absoluut goed en mooi in voelt.11. Probeer een nieuwe sport uit. Na een jaar binnen zitten, is het moment aangebroken om eindelijk die sessie padel, surfen of stand-up-paddling uit te proberen en jezelf fysiek uit te dagen.12. Haal een chef in huis. Heb je wel zin om op restaurant te gaan, maar nog niet in bijhorende de drukte? Haal dan een kok in huis en ga voor een restaurantbeleving in het comfort van je eigen woonkamer of op je eigen terras. Gewoon Googelen op 'chef aan huis' en je voeten onder tafel schuiven.13. Weg met energievreters. 'Maak een lijstje van vijf energievreters, zaken waar je moe van wordt en die in de weg staan om je te ontspannen: een slaaptekort, teveel hooi op je vork, slecht weer, teveel suiker,... Kies minstens één energievreter die je vandaag nog kunt aanpakken en vervang hem door iets dat je wél energie geeft', zegt coach Liselotte Baeijaert. 14. Zing! 'Maak je je zorgen, pieker je, komt je steeds uit op dezelfde gedachten? Probeer dan luidop een lied te zingen met de woorden die door je hoofd dwarrelen. Trek daarbij een komisch gezicht. Gegarandeerd zal het je helpen om te relativeren en je wat lichter te voelen', zegt coach Liselotte Baeijaert. 15. RAMP-O-METER: 'Churchill zei ooit dat het leven bestond uit 'het ene verdomde probleem na het andere'. Het is maar hoe je het bekijkt, want je kan het ook zien als de ene oplossing na de andere. Het kan helpen om je probleem te relativeren door het op een schaal van 0 tot 10 te plaatsen, waarbij 10 staat voor het ergste wat je kan overkomen (benoem wat jouw grootste persoonlijke ramp zou zijn) en 0 voor het tegendeel', zegt coach Liselotte Baeijaert, die training geeft in oplossingsgericht denken. 'Waar plaats je dan de moeilijkheid die je momenteel ondervindt? Wat maakt het probleem niet erger is dan het is?'16. Het beste slaapritueel. Dr. Luc Isebaert was een Belgische psychiater en psychotherapeut en één van zijn meest populaire technieken waren zijn 'drie vragen voor wie gelukkig wil leven', die ideaal zijn om te beantwoorden voor het slapengaan en rustig de nacht in te gaan. Beantwoord deze vragen met aandacht. Speel de film van je dag opnieuw af in slow motion en kijk ernaar met voldoening en dankbaarheid: 1. Wat heb ik vandaag gedaan of geleerd waar ik tevreden over ben?2. Wat heeft iemand anders vandaag gedaan waar ik blij over was?2 bis. Hoe heb ik erop gereageerd zodat de kans groot is dat hij/zij dit weet en dat misschien nog eens doet?3. Wat is er verder nog gebeurd waar ik blij mee was? 17. Lach! 'Neem jezelf niet altijd zo ernstig en lach om je eigen menselijke fouten. Vergroot ze nog een beetje uit ten opzichte van je familieleden of collega's en laat hen delen in je zelfrelativering. Lach ook om tegenslag. Zie er misschien de humor van in. Dat neemt meteen een deel van de zwaarte weg', zegt coachLiselotte Baeijaert. 18. Zoek contact met mensen of dingen die je doorgaans vrolijk stemmen of rustig maken. Bel die goede (vriend)in op, haal een fotoalbum boven, lees een goed boek, bekijk een humoristische film, ga naar een plek waar je je op je gemak voelt, plan een kappersbezoek, of ga naar buiten en geniet van de natuur en het seizoen waarin we nu zijn.19. Plan vervelende taken in je agenda in, maar laat ze de rest van je week niet overschaduwen. 'Het is zonde om een hele week met een vervelende klus of moeilijk gesprek in je hoofd te zitten', zegt relatietherapeut en seksuologe Vanessa Muyldermans. 'Beter is om een goed en veilig moment in je agenda af te bakenen voor die lastige taak, maar er dan niet meer aan te denken. Anders kan je nooit in het moment zijn en bezoedelt die ene klus ook alle leuke momenten van je week. Dit 'parkeren van moeilijke zaken' kan je op allerlei manieren toepassen, individueel of als koppel. Bij verdriet kan het bijvoorbeeld ook helpen om een veilige plek te hebben om je pijn toe te laten (een bankje in het park, een zelfgemaakte playlist die je in je keuken beluistert), maar probeer om die emoties nadien achter te laten op die plek, zodat ze geen schaduw werpen op alle zaken die wel fijn en mooi zijn.'20. Heb je blijvende stress en moeite om te ontspannen, zoek dan naar de juiste hulp. 'Soms is het even zoeken naar de therapeut of techniek die jou het best kan helpen', zegt relatietherapeut Vanessa Muyldermans. 'Zelf ben ik een grote fan van EFT of Emotional Freedom Technique. Het is een alternatieve techniek, op de grens tussen oosterse geneeskunde en westerse psychotherapie, die in België nog niet erg gekend is. Het doel is het ontladen en opruimen van een pijnlijk gevoel of negatieve emotie door te drukken of 'tappen' op specifieke energiebanen in je lichaam terwijl je praat over dat negatieve gevoel. Het heeft te maken met hoe ons reptielenbrein werkt en het neutraliseren van ervaringen en emoties uit het verleden. Voor een eerste sessie is een gespecialiseerde therapeut aangeraden, maar er bestaan ook apps en oefeningen die je thuis alleen kan doen.'